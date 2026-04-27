جنرل کوچ سے نیچے گرا لڑکا، زنجیر کھینچنے کے بعد بھی نہیں رکی ٹرین، ریلوے حکام نے کہا تحقیقات جاری
ایک مبینہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہےجس میں ایک لڑکی روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اس کا بھائی چلتی ٹرین سے گرا ہے۔
Published : April 27, 2026 at 9:00 PM IST
نئی دہلی: جلپائی گوڑی-رام نگر روٹ پر چلتی ٹرین میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک لڑکا، اپنا سامان پکڑے ہوئے، ٹرین سے پھسل گیا۔ اس کے بعد مسافروں نے مدد کے لیے پکارنے کے لیے زنجیر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ٹرین نہیں رکی۔ ٹرین میں سوار مسافروں نے ریل مداد اور ریلوے پولیس سے بھی رابطہ کیا، لیکن کوئی مدد نہیں ملی۔
ایک مبینہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک چھوٹی بچی کو روتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کا بھائی چلتی ٹرین سے گر گیا ہے۔ دوسرے مسافروں کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایمرجنسی چین کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ٹرین نہیں رکی۔
جب اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو ریلوے کے ایک اعلیٰ اہلکار نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں، جب کہ ابتدائی معلومات سے صورتحال واضح ہونا شروع ہوگئی ہے۔ اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اب تک دستیاب معلومات کے مطابق یہ واقعہ 26 اپریل کو برہم پترا ایکسپریس میں پیش آیا، جو رانی نگر اور جلپائی گوڑی روڈ اسٹیشنوں کے درمیان سفر کر رہی تھی۔ سفر کے ابتدائی اوقات میں، ایک عام کوچ کے دروازے کے پاس کھڑا ایک 24 سالہ شخص چلتی ٹرین سے گر گیا جو کہ مصروف راستے پر ایک عام خطرہ تھا۔
اہلکار کے مطابق جب ٹرین جلپائی گوڑی روڈ اسٹیشن پر پہنچی، تب تک صورتحال ریلوے کے عملے کے علم میں آچکی تھی۔ ٹرین مینیجر، ریلوے پروٹیکشن فورس کے اہلکاروں اور ٹکٹ چیک کرنے والے افسران کے ساتھ، جو ٹرین میں تھے، صورتحال کا جائزہ لینے اور کارروائی کرنے کے لیے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔
تحقیقات جاری ہے، لیکن اس واقعے نے ایک بار پھر مسافروں کی حفاظت کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔
وائرل ویڈیو سے پیدا ہونے والے خدشات کو دور کرتے ہوئے، ریلوے حکام نے ایمرجنسی الارم سسٹم میں خرابی کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک اہلکار نے کہا، "ویڈیو میں الارم سسٹم کی خرابی کے الزامات کی چھان بین کی گئی ہے۔ پوری ٹرین کو اس کی منزل پر اچھی طرح سے چیک کیا گیا، اور تمام الارم سسٹم ٹھیک سے کام کر رہے ہیں۔"
مزید برآں، اہلکار نے بتایا کہ ٹرین کے سفر شروع کرنے سے پہلے جنرل کوچز میں الارم چین کا 100 فیصد تجربہ کیا گیا تھا۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ معاملے کی مکمل تحقیقات ابھی جاری ہیں۔