ETV Bharat / bharat

جسمانی تعلقات کے دوران محتاط رہنا ضروری! لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے مکمل اجنبی: سپریم کورٹ

سپریم کورٹ نے عصمت دری کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ شاید ہم پرانے زمانے کے ہیں۔

boy and girl before marriage are total strangers should be cautious from physical relationship SC Urdu News
سپریم کورٹ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 17, 2026 at 9:50 AM IST

|

Updated : February 17, 2026 at 10:14 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ ایک لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے مکمل اجنبی ہوتے ہیں اور شادی سے پہلے جسمانی تعلقات کے دوران انہیں محتاط رہنا چاہیے۔ جسٹس بی وی ناگارتھنا اور اجل بھوئیان کی بنچ نے کہا، "ہوسکتا ہے کہ ہم پرانے زمانے کے ہیں، لیکن آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے، آپ کو شادی سے پہلے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔"

بنچ نے یہ مشاہدہ شادی کے جھوٹے وعدے پر خاتون کے ساتھ عصمت دری کرنے والے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے کیا۔ سماعت کے دوران خاتون کے وکیل نے بتایا کہ ان کی ملاقات 2022 میں ازدواجی ویب سائٹ پر ہوئی تھی اور ملزمان نے مبینہ طور پر شادی کے جھوٹے وعدوں کے تحت دہلی اور بعد ازاں دبئی میں متعدد مواقع پر اس کے ساتھ جسمانی تعلقات استوار کیے تھے۔

شادی سے پہلے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے

بنچ نے خاتون سے پوچھا کہ وہ دبئی کیوں گئی، جہاں ان کے درمیان جسمانی تعلقات بنے۔ بنچ نے کہا، "یہ رضامندی سے ہوتا ہے۔ ہم پرانے زمانے کے ہو سکتے ہیں، لیکن شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی مکمل اجنبی ہوتے ہیں۔ انہیں شادی سے پہلے جسمانی تعلقات کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔"

بنچ نے کہا، "ان کے تعلقات میں اچھے اور برے کچھ بھی ہوں، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ شادی سے پہلے جسمانی تعلقات کیسے بنا سکتے تھے۔"

خاتون اتنی ہی اٹل تھی تو اسے شادی سے پہلے نہیں!

سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اتفاق رائے سے تعلق کا معاملہ ہے۔ بنچ نے کہا، "اگر وہ (خاتون) شادی کے بارے میں اتنی ہی اٹل تھی تو اسے شادی سے پہلے نہیں جانا چاہیے تھا..." بنچ نے یہ بھی پوچھا کہ اسے دبئی جانے کی کیا ضرورت ہے۔ عدالت نے تجویز دی کہ وہ فریقین کو ثالثی کے لیے بھیجے۔

بنچ نے کہا، "یہ ایسے معاملات نہیں ہیں جہاں متفقہ تعلقات پر مقدمہ چلایا جائے اور مجرم قرار دیا جائے۔"

وکیل سے تصفیہ کے امکانات کی تلاش

سپریم کورٹ نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ وہ اسے کچھ معاوضہ ادا کریں اور کیس بند کر دیں اور خاتون کے وکیل سے تصفیہ کے امکانات تلاش کرنے کو بھی کہا۔ بنچ نے دونوں فریقین کے خیالات سننے کے لیے بدھ کو سماعت مقرر کی ہے۔

مرضی کے بغیر مباشرت کی ویڈیوز ریکارڈنگ اور دھمکی

خاتون کا کہنا تھا کہ دبئی میں اس شخص نے مبینہ طور پر شادی کے جھوٹے بہانے کرکے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے اور اس کی مرضی کے بغیر مباشرت کی ویڈیوز ریکارڈ کیں اور دھمکی دی کہ اگر اس نے اعتراض کیا تو وہ اسے نشر (سوشل میڈیا پر شیئر) کر دے گا۔ خاتون نے کہا کہ اسے بعد میں معلوم ہوا کہ اس شخص نے جنوری 2024 میں پنجاب میں دوسری شادی کی تھی۔ دہلی ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ نے اس شخص کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔

یہ بھی پڑھیں:

سیکس ایجوکیشن پر سپریم کورٹ کا واضح موقف: سیکس ایجوکیشن نویں جماعت سے نہیں بلکہ چھوٹی عمر سے دیا جانا چاہیے

عدالت نے میڈیا کو فحش ویڈیو کیس میں دیوے گوڑا اور کمار سوامی کا نام لینے سے روکا Karnataka Sex Scandal

جسمانی تعلق بنانے کے دوران گرل فرینڈ کی حالت بگڑی، پولیس نے کہا: زیادہ خون بہنے سے ہوئی موت، دو نوجوان گرفتار

کیا جنسی تعلقات بنانے کا عادی ہو جانا واقعی ایک بیماری ہے؟ ڈاکٹر سے جانئے اس کی عادت کسے اور کیوں پڑ جاتی ہے

HC on Sex Education in Schools: جنسی تعلیم سے متعلق سفارشت، کورٹ نے حکومت سے کیا جواب طلب

کیرالہ: نابالغ لڑکی کے ساتھ 60 سے زیادہ مردوں نے پانچ سال تک جنسی زیادتی کی، چھ ملزمین گرفتار

'نصاب میں جنسی تعلیم کو بھی شامل کریں'، جامع جنسی تعلیم و تربیت کی ضرورت

Last Updated : February 17, 2026 at 10:14 AM IST

TAGGED:

PHYSICAL RELATIONS BEFORE MARRIAGE
SUPREME COURT ON PHYSICAL RELATIONS
WE ARE OLD FASHIONED
BE CAUTIOUS PHYSICAL RELATIONSHIP
SC ON PHYSICAL RELATIONS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.