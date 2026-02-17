جسمانی تعلقات کے دوران محتاط رہنا ضروری! لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے مکمل اجنبی: سپریم کورٹ
سپریم کورٹ نے عصمت دری کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ شاید ہم پرانے زمانے کے ہیں۔
Published : February 17, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : February 17, 2026 at 10:14 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ ایک لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے مکمل اجنبی ہوتے ہیں اور شادی سے پہلے جسمانی تعلقات کے دوران انہیں محتاط رہنا چاہیے۔ جسٹس بی وی ناگارتھنا اور اجل بھوئیان کی بنچ نے کہا، "ہوسکتا ہے کہ ہم پرانے زمانے کے ہیں، لیکن آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے، آپ کو شادی سے پہلے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔"
بنچ نے یہ مشاہدہ شادی کے جھوٹے وعدے پر خاتون کے ساتھ عصمت دری کرنے والے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے کیا۔ سماعت کے دوران خاتون کے وکیل نے بتایا کہ ان کی ملاقات 2022 میں ازدواجی ویب سائٹ پر ہوئی تھی اور ملزمان نے مبینہ طور پر شادی کے جھوٹے وعدوں کے تحت دہلی اور بعد ازاں دبئی میں متعدد مواقع پر اس کے ساتھ جسمانی تعلقات استوار کیے تھے۔
شادی سے پہلے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے
بنچ نے خاتون سے پوچھا کہ وہ دبئی کیوں گئی، جہاں ان کے درمیان جسمانی تعلقات بنے۔ بنچ نے کہا، "یہ رضامندی سے ہوتا ہے۔ ہم پرانے زمانے کے ہو سکتے ہیں، لیکن شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی مکمل اجنبی ہوتے ہیں۔ انہیں شادی سے پہلے جسمانی تعلقات کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔"
بنچ نے کہا، "ان کے تعلقات میں اچھے اور برے کچھ بھی ہوں، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ شادی سے پہلے جسمانی تعلقات کیسے بنا سکتے تھے۔"
خاتون اتنی ہی اٹل تھی تو اسے شادی سے پہلے نہیں!
سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اتفاق رائے سے تعلق کا معاملہ ہے۔ بنچ نے کہا، "اگر وہ (خاتون) شادی کے بارے میں اتنی ہی اٹل تھی تو اسے شادی سے پہلے نہیں جانا چاہیے تھا..." بنچ نے یہ بھی پوچھا کہ اسے دبئی جانے کی کیا ضرورت ہے۔ عدالت نے تجویز دی کہ وہ فریقین کو ثالثی کے لیے بھیجے۔
بنچ نے کہا، "یہ ایسے معاملات نہیں ہیں جہاں متفقہ تعلقات پر مقدمہ چلایا جائے اور مجرم قرار دیا جائے۔"
وکیل سے تصفیہ کے امکانات کی تلاش
سپریم کورٹ نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ وہ اسے کچھ معاوضہ ادا کریں اور کیس بند کر دیں اور خاتون کے وکیل سے تصفیہ کے امکانات تلاش کرنے کو بھی کہا۔ بنچ نے دونوں فریقین کے خیالات سننے کے لیے بدھ کو سماعت مقرر کی ہے۔
مرضی کے بغیر مباشرت کی ویڈیوز ریکارڈنگ اور دھمکی
خاتون کا کہنا تھا کہ دبئی میں اس شخص نے مبینہ طور پر شادی کے جھوٹے بہانے کرکے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے اور اس کی مرضی کے بغیر مباشرت کی ویڈیوز ریکارڈ کیں اور دھمکی دی کہ اگر اس نے اعتراض کیا تو وہ اسے نشر (سوشل میڈیا پر شیئر) کر دے گا۔ خاتون نے کہا کہ اسے بعد میں معلوم ہوا کہ اس شخص نے جنوری 2024 میں پنجاب میں دوسری شادی کی تھی۔ دہلی ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ نے اس شخص کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔