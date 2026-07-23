تعطل کے باعث پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی
کانگریس سمیت اپوزیشن نیٹ کے سوالیہ پرچہ لیک معاملے پر بحث سے قبل وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے اپنے مطالبے پر اٹل رہے۔
Published : July 23, 2026 at 5:07 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا چوتھا دن صبح 11 بجے شروع ہوا۔ پچھلے تین دنوں کی طرح حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تعطل برقرار رہا جس کی وجہ سے دونوں ایوانوں میں بار بار ملتوی کرنا پڑا۔ اپوزیشن جماعتیں اپنے مطالبات پر ڈٹی رہیں۔ وہ نیٹ کی بے ضابطگیوں، طلباء کے احتجاج کے خلاف پولیس کی کارروائی اور رام مندر کے عطیات کی چوری کے معاملے پر ایوان میں بحث پر وزیر تعلیم کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھرگے نے کہا کہ وہ بحث سے نہیں بھاگ رہے ہیں۔ وزیر تعلیم کو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس دوران تعطل برقرار رہا اور پھر دونوں ایوانوں کی کاروائی دن بھر کے لئے ملتوی کرنی پڑی۔
این ای ای ٹی سوالیہ پرچہ لیک معاملے کے خلاف احتجاج کر رہے طلباء پر پولیس کارروائی کے خلاف احتجاج کرنے اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والے اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کے ہنگامہ آرائی کے بعد جمعرات کو لوک سبھا کی کارروائی دو دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
اپوزیشن پر پیشگی شرائط لگا کر این ای ای ٹی کے سوال پیپر لیک معاملے پر بحث سے بھاگنے کا الزام لگاتے ہوئے حکومت نے کہا کہ حکومت فوری بحث کے لیے تیار ہے اور اپوزیشن کو بغیر کسی تاخیر کے بحث شروع کرنی چاہیے۔ کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نیٹ کے سوالیہ پرچہ لیک معاملے پر بحث سے قبل وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کے اپنے مطالبے پر اٹل رہے۔
نیٹ پیپر لیک، طلبا کا مظاہرہ اور چندہ چوری معاملے کی کی گونج راجیہ سبھا میں بھی سنائی دی۔ احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس کی کارروائی اور وزیر تعلیم کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے کے بعد راجیہ سبھا جمعرات کو تین بار ملتوی کرنے کے بعد آخر کار دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ایوان بالا میں ہنگامہ آرائی کے باعث آج زیرو آور اور وقفہ سوالات کا انعقاد نہ ہوسکا۔
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