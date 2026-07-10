ٹرین ٹکٹ کی بکنگ اب ہو گی آسان، آئی آر سی ٹی سی نئی ویب سائٹ میں ہونگی چار اہم تبدیلیاں

ٹرین ٹکٹ کی بکنگ اب ہو گی آسان، آئی آر سی ٹی سی نئی ویب سائٹ میں ہونگی چار اہم تبدیلیاں
آئی آر سی ٹی سی نے اپنے بیٹا ورژن میں چار اہم اصلاحات متعارف کرائی ہیں-
Published : July 10, 2026 at 8:12 PM IST
نئی دہلی: انڈین ریلوے جلد ہی انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹورازم کارپوریشن (آئی آر سی ٹی سی) کا بیٹا ورژن شروع کرے گا۔ ریلوے کے مطابق، آئی آر سی ٹی سی اور سی آر آئی ایس کے عہدیداروں نے جمعہ کو ایم این آئی ٹی، جے پور کے طلباء سے نئی آئی آر سی ٹی سی ویب سائٹ کے بیٹا ورژن کا تجربہ کرنے کے لیے ملاقات کی۔ نئے بیٹا ورژن کو لانچ کرنے سے پہلے حکام مزید رائے طلب کر رہے ہیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ چند ہفتے قبل، ایم این آئی ٹی، جے پور کے طلباء نے آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ کے مسائل کی نشاندہی کی تھی، اس وقت مرکزی وزیر ریلوے اشونی وشنو نے وعدہ کیا تھا کہ اسے 15 جولائی تک ٹھیک کر دیا جائے گا۔
آئی آر سی ٹی سی نے اپنے بیٹا ورژن میں چار اہم اصلاحات متعارف کرائی ہیں
1- تبدیلیوں کے حوالے سے، ٹکٹ بک کرتے وقت آپ کو چمکدار اور پریشان کن گرافکس والے اشتہارات نظر نہیں آئیں گے۔ لاگ ان کرنے کے لیے درکار وقت کو کم کرتے ہوئے کیپچا کو آسان اور مختصر کر دیا گیا ہے۔
2-مسافروں کو اپنی نشستیں چیک کرنے کے لیے اب انفرادی کلاسز، جیسے کہ سلیپر، تھرڈ اے سی، یا ٹو اے سی پر کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام کلاسوں کے لیے دستیاب سیٹیں ایک ساتھ ایک ہی اسکرین پر دکھائی جائیں گی۔
3-ٹکٹ بکنگ کے عمل کو آسان کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹکٹ کی بکنگ میں پہلے کے مقابلے نمایاں طور پر کم اقدامات ہوتے ہیں۔
4-مسافروں کو اکثر ہر بار مکمل تفصیلات درج کرنی پڑتی ہیں۔ اب، مسافروں کی معلومات کو محفوظ کیا جائے گا، جس سے ہر بار تفصیلات درج کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔
وزارت نے کہا کہ نئی ویب سائٹ کو فی الحال ہندوستانی ریلوے کے مسافر ریزرویشن انجن کے ساتھ مربوط کیا جا رہا ہے۔ ریلوے کے ایک اہلکار نے کہا کہ چونکہ مسافروں کے ریزرویشن انجن کو بھی ایک ساتھ تبدیل کیا جا رہا ہے، اس لیے ایک مکمل طور پر فعال نیا پورٹل چند مہینوں میں دستیاب ہو جائے گا۔
40 سال پرانے سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا
ریلوے چار دہائیوں پرانے مسافروں کے ریزرویشن انجن کو بھی بہتر بنا رہا ہے، جو مختلف ٹرین بکنگ ایپس کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے لیے کافی مقدار میں کام درکار تھا، کیونکہ سسٹم کو اپ گریڈ کے دوران چلنا تھا۔ ریلوے بہت جلد نیا مسافر ریزرویشن انجن لانچ کرے گا۔
ریل ون ایپ نے اب 40 ملین ڈاؤن لوڈز کو عبور کر لیا ہے، جس سے یہ ریلوے ٹکٹ بکنگ کی سب سے بڑی ایپ ہے۔ ریلوے کی تمام خدمات ریل ون ایپ ایپ پر ایک جگہ پر دستیاب ہیں۔ تتکال بکنگ کے سلسلے میں کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ تاہم، یہ اب بھی ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ کچھ اصلاحات کی گئی ہیں، لیکن مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔