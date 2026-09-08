کمانڈر ان تھیف تبصرہ معاملہ: راہل گاندھی کو نہیں ملی راحت، بامبے ہائی کورٹ کا سمن منسوخ کرنے سے انکار
یہ کیس سال 2019 کا ہے جب پی ایم مودی کو 'کمانڈر ان تھیف' کہنے پر راہل گاندھی کے خلاف شکایت درج کی گئی تھی۔
Published : September 8, 2026 at 1:49 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 1:56 PM IST
ممبئی: بامبے ہائی کورٹ نے منگل کے روز کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ راہل گاندھی کو سال 2019 میں جاری کیے گئے سمن کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سمن وزیرِ اعظم نریندر مودی کے خلاف ہتکِ عزت کی ایک شکایت کے معاملے میں جاری کیا گیا تھا۔ اپنے ایک بیان میں راہل گاندھی نے پی ایم مودی کو "کمانڈر ان چیف" کی بجائے طنزاً "کمانڈر ان تھیف" (چوروں کا کمانڈر) کہا تھا۔
جسٹس این آر بورکر کی سنگل بینچ نے مجسٹریٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف راہل گاندھی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ تاہم، ہائی کورٹ نے مجسٹریٹ کو اس شکایت پر سماعت چھ ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے کے اپنے سال 2021 کے حکم کو برقرار رکھا ہے، تاکہ راہل گاندھی اپیل کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کر سکیں۔
STORY | Complaint for remarks against PM Modi: HC refuses to quash 2019 summons to Rahul Gandhi— Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2026
The Bombay High Court on Tuesday refused to quash the summons issued to Congress MP Rahul Gandhi in 2019 in a defamation complaint over his remarks against Prime Minister Narendra… pic.twitter.com/OG0GDJ04FZ
جسٹس بورکر نے کہا کہ عدالت کو مجسٹریٹ کے حکم میں کوئی "خرابی یا غیر قانونی بات" نظر نہیں آئی، اس لیے اس میں مداخلت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ "اس عدالت کو حکم نامے میں کوئی خامی نہیں ملی۔ لہٰذا، درخواست مسترد کی جاتی ہے۔"
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے گرگاؤں مجسٹریٹ کے 28 اگست سال 2019 کے اس حکم کو چیلنج کیا تھا، جس میں ان کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی گئی تھی۔ یہ حکم ایم ایچ شری شری مال کی شکایت پر جاری کیا گیا تھا، جنہوں نے خود کو برسرِاقتدار بی جے پی کا کارکن یا رکن بتایا تھا۔
کانگریس لیڈر کے خلاف ہتکِ عزت کی یہ شکایت سال 2018 میں رافیل فائٹر جیٹ ڈیل کو لے کر پی ایم مودی کے خلاف راہل گاندھی کے "کمانڈر ان تھیف" (چوروں کا کمانڈر) والے تبصرے پر درج کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے نومبر سال 2021 میں مجسٹریٹ کو ہتکِ عزت کی شکایت پر سماعت ملتوی کرنے کی ہدایت دی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ کانگریس لیڈر کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔
مزید پڑھیں: اتراکھنڈ میں راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر پر کانگریس نے بی جے پی کو نشانہ بنایا
شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ راہل گاندھی نے ستمبر سال 2018 میں راجستھان میں ایک عوامی ریلی میں پی ایم مودی کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ گاندھی کے وکیل سدیپ پسبولا اور ایڈووکیٹ کشل مور نے دلیل دی کہ یہ شکایت بے بنیاد تھی اور شکایت کنندہ کے پاس اسے دائر کرنے کا کوئی قانونی حق نہیں تھا۔
انہوں نے کہا کہ شکایت کنندہ متاثرہ فریق نہیں تھا اور اسی لیے وہ ایسی شکایت دائر نہیں کر سکتا۔ شری شری مال نے اپنی شکایت میں الزام لگایا کہ پی ایم مودی کے خلاف ریلی میں کیے گئے تبصروں کے علاوہ، راہل گاندھی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی اور وزیرِ اعظم کو "کمانڈر ان تھیف" کہا۔ شکایت کنندہ کے مطابق، ان بیانات کا مطلب بی جے پی کے تمام ارکان اور پی ایم مودی سے وابستہ بھارتی شہریوں پر چوری کا براہِ راست الزام لگانے جیسا تھا۔ شری شری مال نے ہائی کورٹ میں راہل گاندھی کی درخواست کی مخالفت کی تھی۔
یہ بھی پڑھیں:
اپوزشن لیڈر کے بطور راہل گاندھی وہی کررہے ہیں جو ان سے توقع ہے، عمر عبداللہ
طلباء کے ساتھ کھڑے رہیں، 'ریکوری میکانزم' بدل کر رہیں گے، راہل گاندھی
راہل نے 'مودی کی پرتشدد حکمرانی' کے خلاف کھڑے ہونے پر نوجوانوں کی تعریف کی
’کوئی منظوری نہیں، معاملہ ختم‘: سپریم کورٹ نے ساورکر سے متعلق راہل گاندھی کے خلاف شکایت خارج کردی
وزیر اعظم کی شبیہ داغدار ہو چکی ہے، اپنے اعمال کے نتائج سے بچ نہیں سکتے: راہل گاندھی