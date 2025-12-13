بامبے ہائی کورٹ نے گوگل کو بڑی راحت دی، مجسٹریٹ آن لائن مواد کو ہٹانے کا حکم نہیں دے سکتے
جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم دھیان فاؤنڈیشن نے بامبے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔
Published : December 13, 2025 at 8:33 PM IST
ممبئی: ایک تاریخی فیصلے میں، بامبے ہائی کورٹ نے گوگل کو ایک اہم ریلیف دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کسی بھی مجسٹریٹ عدالت کو آن لائن مواد پر پابندی لگانے کا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس نظام الدین جمعدار کی سنگل جج بنچ نے فیصلہ دیا کہ یہ اختیار انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) ایکٹ کے سیکشن 10 کے تحت مجسٹریٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ ہائی کورٹ نے مجسٹریٹ عدالت کے حکم کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔
معاملہ کیا ہے:
جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم دھیان فاؤنڈیشن نے بامبے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جس میں گوگل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جانوروں کے ساتھ ظلم کی تصویر کشی کرنے والی پانچ قابل اعتراض ویڈیوز کو فوری طور پر ہٹائے۔ دھیان فاؤنڈیشن نے پہلے ممبئی میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا اور گوگل کو حکم دیا کہ وہ مواد کی نشریات بند کر دے اور اسے آن لائن پلیٹ فارم سے ہٹا دے۔
جب گوگل ان احکامات کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا تو دھیان فاؤنڈیشن نے گوگل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ گوگل نے اس درخواست کو بامبے کی سیشن کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں 116 دن گزرنے کے باوجود احکامات کی تعمیل نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ بامبے سیشن کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور توہین عدالت کی کارروائی پر روک لگا دی۔ اس کے بعد دھیان فاؤنڈیشن نے اس روک کو بمبئی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔
گوگل کی دلیل:
اپنا کیس پیش کرتے ہوئے، گوگل نے واضح کیا کہ، "انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ، 2009 کے سیکشن 69(A) کے مطابق، صرف مرکزی حکومت اور خصوصی طور پر مجاز افسران کو کسی بھی متن، مواد، یا ویڈیو کو آن لائن ہٹانے، اس پر پابندی لگانے یا بلاک کرنے کے احکامات جاری کرنے کا اختیار ہے۔ مزید برآں، اس طرح کے احکامات کو واضح طور پر یہ بتانا چاہیے کہ کس طرح مواد ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔"
عدالت نے کیا کہا:
سماعت کے دوران، بامبے ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ کسی عوامی پلیٹ فارم سے معلومات یا متن کو ہٹانے کا حکم دیتے وقت، دونوں فریقوں کے بنیادی حقوق پر غور کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی آئین ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی کے حق کی ضمانت دیتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کی آزادی اظہار کا تحفظ ہونا چاہیے۔
بامبے ہائی کورٹ نے کہا کہ اس طریقے سے آن لائن مواد پر براہ راست پابندی لگانا اور اسے ہٹانا تخلیق کار اور اسے پڑھنے یا دیکھنے والوں دونوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس لیے مجسٹریٹ کورٹ کے احکامات پر سیشن کورٹ کا اسٹے درست ہے۔ اس طرح ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔