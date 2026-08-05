بامبے ہائی کورٹ نے E20 پالیسی سے متعلق نتن گڈکری کے خلاف ہتک آمیز مواد کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا
ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا کمپنیوں کو گڈکری کے خلاف مواد اپ لوڈ کرنے والے افراد کی تفصیلات فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔
By ANI
Published : August 5, 2026 at 4:34 PM IST
ممبئی: بامبے ہائی کورٹ سے مرکزی وزیر نتن گڈکری کو راحت ملی ہے۔ ہائی کورٹ نے بدھ کے روز سوشل میڈیا کمپنیاں میٹا اور ایکس کارپوریشن کو ہدایت دی کہ، ایتھنول ملاوٹ والی پٹرول پالیسی سے متعلق نتن گڈکری اور ان کے خاندان کے خلاف اپ لوڈ کیے گئے ہتک آمیز مواد کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ حکم میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے تیار کردہ مواد کو بھی ہٹانے کا ذکر کیا گیا ہے۔
سماعت کے بعد اے این آئی سے بات کرتے ہوئے، نتن گڈکری کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ سندیپ ایس لڈا نے کہا کہ عدالت نے اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا کہ کس طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال ڈیپ فیکس اور گمراہ کن معلومات کو پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
Bombay HC has asked to take down all content on social media platforms, including AI content allegedly defaming Union Minister Nitin Gadkari related to the ethanol-blended petrol.— ANI (@ANI) August 5, 2026
لڈا نے کہا، "مرکزی وزیر کی طرف سے دائر مقدمہ کے بارے میں ایک سماعت ہوئی۔۔۔ فیس بک اور انسٹاگرام چلانے والی میٹا کمپنی کی نمائندگی کرنے والے اور ایکس کارپوریشن (سابقہ ٹویٹر) کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ ہم نے عدالت کو E20 ایتھنول ملاوٹ کی پالیسی سے متعلق ہتک آمیز مواد کی نوعیت اور اس طرح کے دعوے ہتک آمیز کیوں تھے۔ عدالت نے بنیادی طور پر اس پلیٹ فارم سے اتفاق کیا اور دیگر سوالوں پر اتفاق کیا۔"
#WATCH | Mumbai | Bombay HC has asked to take down all content on social media platforms, including AI content allegedly defaming Union Minister Nitin Gadkari related to the ethanol-blended petrol.— ANI (@ANI) August 5, 2026
Advocate representing Union Minister Nitin Gadkari, Sandeep S Ladda, says, " a… pic.twitter.com/q0ZGu5dCf0
گڈکری کی نمائندگی کرنے والی قانونی ٹیم نے عدالت کو بتایا کہ، موجودہ ریگولیٹری ماحول مناسب حفاظتی اقدامات کے بغیر ساکھ کو داغدار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے آسانی سے غلط استعمال کی اجازت دیتا ہے۔
انہوں نے کہا، "ہم نے نشاندہی کی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا تقریباً اتفاقیہ طور پر غلط استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے، جبکہ اس طرح کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کوئی مناسب نظام موجود نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ تسلیم کیا کہ E20 سے متعلقہ مواد بنیادی طور پر ڈیپ فیک اور ہتک آمیز معلوم ہوتا ہے، عدالت نے پلیٹ فارمز کو ہدایت کی کہ وہ ان افراد کی تفصیلات فراہم کریں جنہوں نے اس طرح کے مواد کو اپ لوڈ کیا ہے۔"
میٹا (جو فیس بک اور انسٹاگرام چلاتا ہے) اور ایکس کارپوریشن (سابقہ ٹویٹر) کے وکلاء کارروائی کے دوران عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے اس طرح کی ڈیپ فیک کی غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اندرونی جانچ کے فقدان پر تشویش کا اظہار کیا۔
عدالت نے پلیٹ فارمز کو ان افراد کی تفصیلات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی جنہوں نے توہین آمیز مواد اپ لوڈ کیا اور مقدمہ دائر کرنے کے بعد بھی پوسٹ کیے گئے اسی طرح کے مواد کو ہٹانے کا حکم دیا۔
لڈا نے مزید کہا، "عدالت نے، مرکزی وزیر کی طرف سے دائر ایک مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے، پلیٹ فارمز کو ان افراد کی تفصیلات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی جنہوں نے توہین آمیز مواد اپ لوڈ کیا اور مقدمہ دائر کرنے کے بعد بھی پوسٹ کیے گئے اسی طرح کے مواد کو ہٹانے کا حکم دیا۔"
ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب مرکزی وزیر نتن گڈکری نے 27 جولائی کو بامبے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جس میں سوشل میڈیا پوسٹس کے خلاف انہیں اور ان کے خاندان کو E20 سے متعلقہ کاروباری فائدہ سے جوڑ دیا گیا تھا۔
گڈکری کے بامبے ہائی کورٹ میں دائر مقدمہ کے مطابق، سوشل میڈیا پر متنازعہ مواد میں پوسٹس، ڈیپ فیک تصاویر اور ویڈیوز شامل ہیں، جو مبینہ طور پر انہیں اور ان کے خاندان کو E20 ایتھنول ملاوٹ کے پروگرام سے منافع سے منسلک کر رہے ہیں۔
ان کی طرف سے دائر مقدمہ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ ایتھنول ملاوٹ کی پالیسی وزارت پٹرولیم کے زیر انتظام ہے۔
بامبے ہائی کورٹ نے گڈکری کو میٹا اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ ساتھ گڈکری اور ان کے خاندان کے خلاف غلط معلومات پھیلانے کے لیے مبینہ طور پر استعمال کیے جانے والے نامعلوم اداروں کے خلاف دیوانی مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دی۔
یہ پیشرفت ایتھنول ملاوٹ والے ایندھن، خاص طور پر E20 پیٹرول پر بڑھتی ہوئی عوامی فکر کے درمیان سامنے آئی ہے۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ زیادہ ایتھنول مرکب کچھ گاڑیوں میں کارکردگی کے مسائل اور نقصان کا باعث بنا ہے۔
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