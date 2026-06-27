قطر کے راس لفان صنعتی حادثے میں ہلاک مزید آٹھ بھارتیوں کی میتیں وطن منتقل، مجموعی طور پر 12 لاشیں بھارت پہنچا دی گئیں
راس لفان انڈسٹریل سٹی میں ہونے والے زوردار دھماکے میں 13 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 12 بھارتی اور ایک پاکستانی شہری شامل تھا۔
Published : June 27, 2026 at 4:25 PM IST
دوحہ / نئی دہلی: قطر کے راس لفان انڈسٹریل سٹی میں پیش آنے والے المناک صنعتی حادثے میں ہلاک ہونے والے مزید آٹھ بھارتی شہریوں کی میتیں جمعہ کے روز خصوصی انتظامات کے تحت بھارت روانہ کر دی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی وطن واپس بھیجی جانے والی بھارتی شہریوں کی مجموعی تعداد 12 ہو گئی ہے۔
قطر میں بھارتی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر جاری بیان میں تصدیق کی کہ 26 جون کو مزید آٹھ بھارتی شہریوں کی میتیں وطن روانہ کی گئیں، جبکہ اس سے ایک روز قبل 25 جون کو چار میتیں بھارت بھیجی جا چکی تھیں۔ یاد رہے کہ راس لفان انڈسٹریل سٹی میں واقع برزان گیس سپلائی فیسلٹی، جسے قطر انرجی ایل این جی چلاتی ہے، میں ہونے والے زوردار دھماکے میں مجموعی طور پر 13 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ مہلوکین میں 12 بھارتی اور ایک پاکستانی شہری شامل تھا۔
بھارتی سفارت خانے نے میتوں کی وطن واپسی کے عمل میں تعاون پر قطری حکام، بھارتی کمیونٹی کی تنظیموں اور بھارت کی مختلف سرکاری ایجنسیوں کا شکریہ ادا کیا۔ سفارت خانے نے کہا کہ تمام متعلقہ اداروں نے متاثرہ خاندانوں کی مدد اور انتظامات میں بھرپور تعاون کیا۔ دریں اثنا قطر میں بھارت کے سفیر وپل اور سفارت خانے کے دیگر اعلیٰ حکام نے الجمعہ کے روز الخور اسپتال کا دورہ بھی کیا، جہاں حادثے میں زخمی ہونے والے بھارتی شہری زیر علاج ہیں۔ حکام نے زخمیوں کی عیادت کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔
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بھارتی سفارت خانے کے مطابق زخمی تمام افراد کو مناسب طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، جس پر سفارت خانے نے قطری حکومت اور متعلقہ کمپنی کے نمائندوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس افسوسناک حادثے میں مجموعی طور پر 66 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں قطر، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے شہری شامل ہیں۔ زخمیوں کا مختلف اسپتالوں میں علاج جاری ہے جبکہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے متعلقہ قطری حکام کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔