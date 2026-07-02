نییٹ اور جے ای ای کی بنیاد پر داخلوں میں بورڈ کے امتحان کے نمبروں کو بھی اہمیت دی جائے گی
کمیٹی نے اسکول کے نصاب کے ساتھ داخلہ ٹیسٹ کے بہتر انضمام کی بھی سفارش کی ہے۔
Published : July 2, 2026 at 7:57 PM IST
نئی دہلی: بورڈ کے امتحانات اب نیٹ اور جے ای ای جیسے داخلہ امتحان کے اسکور کی بنیاد پر اہم داخلوں میں 50 فیصد وزن لے سکتے ہیں۔ اس امکان پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں وزارت تعلیم کی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس کا مقصد کسی بھی امتحان پر ضرورت سے زیادہ وزن کے دباؤ کو کم کرنا ہے، چاہے وہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوں، یا بورڈ کے امتحانات۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قدم امتحانی نظام میں کئی خرابیوں کے بعد اٹھایا گیا ہے، جیسے کہ تشخیص کی غلطیاں اور پیپر لیک، نے نظام کی ساکھ کے بارے میں بحث کو جنم دیا ہے۔
ایک ذریعے نے کہا کہ تبدیلیوں پر غور کیا جا رہا ہے جس میں بورڈ کے نمبروں کو داخلہ/میرٹ میں 50 فیصد ویٹیج دینا، کوچنگ سینٹرز پر انحصار کم کرنے کے لیے داخلہ ٹیسٹ کو اسکول کے نصاب کے ساتھ بہتر طور پر ترتیب دینا، متعدد کوششوں کی اجازت دینا، اور بتدریج کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹوں کی مانگ پر موافقت پذیر ہونا شامل ہیں۔
فی الحال میڈیکل اور انجینئرنگ میں داخلے انٹری ٹیسٹ کے اسکور پر مبنی ہیں اور امیدواروں کو بورڈ کے امتحانات میں داخلے کے امتحان کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے مخصوص فیصد نمبر حاصل کرنے چاہییں۔ ان اصلاحات پر وزارت تعلیم کی نو رکنی کمیٹی غور کر رہی ہے۔
یہ کمیٹی پچھلے سال تشکیل دی گئی تھی تاکہ طلباء کے کوچنگ پر انحصار ڈمی اسکولوں کے پھیلاؤ اور اہم داخلہ ٹیسٹ کی منصفانہ جانچ پڑتال کی جا سکے۔ پینل کی حتمی رپورٹ آنے والے ہفتوں میں حکومت کو پیش کیے جانے کی امید ہے۔ کمیٹی نے اسکول کے نصاب کے ساتھ داخلہ ٹیسٹ کے بہتر انضمام کی بھی سفارش کی ہے۔
دریں اثنا وزارت تعلیم اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کے اعلیٰ حکام نے ایک پارلیمانی کمیٹی کو میڈیکل داخلوں کے لیے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان اور این ٹی اے کو مضبوط کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔
تاہم اپوزیشن حکومت کے اس اقدام سے ناخوش ہے۔ کانگریس پارٹی نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کو اپنا مطلوبہ کام انجام دینے سے قاصر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا مسلسل دور اقتدار جمہوریت کی توہین ہے۔ پارٹی کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے ایکس پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ 21 جون 2026 کو نیٹ امتحان کے دوبارہ انعقاد کے لیے مسلح افواج اور حکومت کے تمام سطحوں کی پوری طاقت کو تعینات کرنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ یہ نریندر مودی حکومت کی اس طرح کی بے مثال نقل و حرکت کے بغیر امتحان کے انعقاد میں مکمل ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ رمیش نے الزام لگایا کہ این ٹی اے کا امتحانات کا ریکارڈ اب بھی ناقص ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یو جی سی نیٹ انگریزی امتحان میں سوالات تقریباً مکمل طور پر پرانے سوالیہ پرچے سے بغیر کسی تبدیلی کے لیے گئے تھے، جبکہ یو جی سی نیٹ سوشیالوجی کا سوالیہ پرچہ املا، ترجمہ اور گرامر کی غلطیوں سے بھرا ہوا تھا۔
کانگریس لیڈر نے الزام لگایا کہ این ٹی اے اپنا مطلوبہ کام انجام دینے سے قاصر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم جن کے دور میں این ٹی اے کو بہتر اور مضبوط کیا جانا تھا، وہ نااہل اور بے حس ثابت ہوئے ہیں۔ رمیش نے کہا کہ ایسے وزیر کا عہدے پر برقرار رہنا جمہوریت پر دھبہ ہے اور وزیر اعظم کے تنگ سیاسی حساب کتاب کی عکاسی کرتا ہے۔