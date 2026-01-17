بی ایم سی انتخابات: سنجے راوت کا شندے پر حملہ، کہا اگر شیو سینا کیلئے جے چند نہ ہوتے تو بی جے پی۔۔۔
Published : January 17, 2026 at 12:25 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر میونسپل کارپوریشن 2026 کے انتخابات کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ بی جے پی نے 89 سیٹیں جیتی ہیں۔ اس کی حلیف ایکناتھ شندے کی شیوسینا نے 29 سیٹیں جیتی ہیں۔ ادھو ٹھاکرے کی شیوسینا کی بات کریں تو ان کی پارٹی 65 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ نتائج کے بعد الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔
شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی سنجے راوت نے ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کو ’’جے چند‘‘ قرار دیتے ہوئے نشانہ لگایا۔ سنجے راوت نے جمعہ کو کہا کہ اگر مہاراشٹر کے ڈپٹی سی ایم ایکناتھ شندے نے پارٹی کو دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ممبئی میں کبھی بی جے پی کا میئر نہ ہوتا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے راؤت نے شندے کا موازنہ 'جے چند' سے کیا، جو دھوکہ دہی کے لیے میر جعفر اور میر قاسم کی طرح بدنام ہیں۔ راوت نے کہا کہ اگر ایکناتھ شندے شیو سینا کے جے چند نہ ہوتے تو ممبئی میں بی جے پی کا میئر نہ ہوتا۔ مراٹھی لوگ شندے کو ہمیشہ جے چند کے نام سے یاد رکھیں گے۔
ڈپٹی سی ایم ایکناتھ شندے کے بارے میں اپنے ٹویٹ میں شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی سنجے راوت نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی 'جے چند' بنا کر جیتتی ہے۔ ورنہ بی جے پی کی طاقت کیا ہے؟ ہر ریاست میں، ہر شہر میں، وہ ہر پارٹی کو توڑتے ہیں اور الیکشن جیتنے کے لیے 'جے چند' بناتے ہیں۔ وہ زیرو کے برابر ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ کی طاقت کیا ہے؟ جب تک وہ اقتدار میں ہے لوگ اسے سلام کرتے رہیں گے۔ ورنہ لوگ ان کی کاروں پر جوتے پھینکیں گے۔
بی ایم سی کے نتائج کے بارے میں انہوں نے مزید کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ ان کے پاس لامحدود اختیارات ہیں۔ ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس اور بھی بہت سے لوگ اور وسائل ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر کوئی مختلف وزیر اعلیٰ ہوتا تو بھی نتائج وہی ہوتے۔ سب سے بڑی لڑائی ممبئی میں ہوئی۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ممبئی میں بی جے پی جیت گئی ہے۔ یہ متوازن ہے۔ ایم این ایس کو کم سیٹیں ملیں۔ میرے خیال میں انہیں تقریباً 15 سیٹیں جیتنی چاہئیں تھیں۔ ہم نے 10 سے 15 سیٹیں بہت کم فرق سے ہاری ہیں لیکن بی ایم سی میں اپوزیشن کی طاقت حکمران جماعت کے برابر ہے۔ ہمارے ارکان کی تعداد 105 ہے۔ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ممبئی نہیں بیچ سکتے۔ ہم یہاں کھڑے ہیں۔ ہماری جان بھی چلی جائے ہم ان ٹھیکیداروں کا راج ختم کر دیں گے۔
سنجے راوت نارد منی اور منتھرا کا ملا جلا روپ: نشی کانت دوبے
راوت کے بیان پر بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے ردعمل دیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں، انہوں نے سنجے راوت کا موازنہ نارد منی اور منتھرا سے کیا۔
وہیں نشی کانت نے سنجے راوت کے تبصرے کا جواب دیتے ہوئے انہیں 'ناردا منی اور منتھرا' کا ملا جلا روپ قرار دیا۔ راوت کے بیان پر بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے ردعمل دیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں، انہوں نے سنجے راوت کا موازنہ 'نارد منی اور منتھرا' کے ملے جلے روپ سے کیا۔
واضح رہے کہ شندے نے 39 ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر پارٹی صدر ادھو ٹھاکرے کے خلاف بغاوت کی اور 2022 میں ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ تب سے شیو سینا (یو بی ٹی) کے رہنما اکثر شندے کو غدار کہتے رہے ہیں۔ بی ایم سی انتخابات میں بی جے پی نے 89 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، جس کے نتائج کا اعلان جمعہ کو کیا گیا۔ اس کی حلیف، شیو سینا نے 29 حاصل کیے۔ ایک ساتھ، دونوں جماعتوں نے 227 رکنی شہری باڈی میں 118 نشستوں (89 + 29) کے نصف نمبر کو عبور کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ممبئی کا میئر بی جے پی کا ہی ہوگا۔ غیر منقسم شیو سینا نے 1997 سے 2022 تک بی ایم سی کو کنٹرول کیا۔
ریاست کے دوسرے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی پارٹی نے ممبئی میں صرف تین سیٹیں جیتیں۔ این سی پی (شرد پوار) نے صرف ایک سیٹ جیتی۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا کے صدر راج ٹھاکرے، جنہوں نے شیو سینا (یو بی ٹی) کے ساتھ اتحاد میں الیکشن لڑا، نے چھ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ کانگریس نے 24 سیٹیں جیتیں۔ اسد الدین اویسی کی اے آئی ایم آئی ایم نے 2026 کے بی ایم سی انتخابات میں آٹھ سیٹیں جیتی ہیں۔ وہیں سماج وادی پارٹی کو صرف دو سیٹیں ملی ہیں۔
