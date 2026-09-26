کیرالہ: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کو کولم میں سیاہ پرچموں کے ساتھ احتجاج کا سامنا
یوتھ کانگریس کے اس احتجاج کے دوران مظاہرین نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔
Published : September 26, 2026 at 8:53 PM IST
کولم : مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ریاست کیرالہ (کیرالم) کے ضلع کولم کے دورے کے دوران یوتھ کانگریس کے کارکنان نے سیاہ پرچم لہراتے ہوئے شدید احتجاج کیا۔ سخت سیکیورٹی انتظامات کے باوجود مظاہرین امیت شاہ کے کافلے کے انتہائی قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد وزیر داخلہ کی سیکیورٹی کی تدابیر اور پولیس کے انتظامات پر سنگین سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امیت شاہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آشرامم گراؤنڈ پہنچے اور وہاں سے 'نیشنل کوآپریٹو کنزیومرز فیڈریشن آف انڈیا' کے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے کندارا کی طرف جا رہے تھے۔ مقامی رپورٹس اور ویڈیوز کے مطابق مظاہرین اچانک آبپاشی کے دفتر کے قریب سے باہر نکلے اور سیاہ پرچم لہراتے ہوئے کافلے کی طرف بڑھنے لگے۔ مظاہرین کی پیش قدمی کے باعث وزیر داخلہ کی گاڑی کو کچھ دیر کے لیے رکنا بھی پڑا۔
یوتھ کانگریس کے ریاستی ورکنگ صدر بینو چلیئل اور کونسلر کوروویلا جوزف کی قیادت میں کیے جانے والے اس احتجاج کے دوران مظاہرین نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور مرکزی حکومت پر جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ احتجاج کے دوران ہی بی جے وائی ایم کے کارکنان بھی موقع پر پہنچ گئے، جس سے دونوں فریقین کے درمیان شدید تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔
پولیس نے فوری مداخلت کرتے ہوئے صورتحال پر قابو پایا اور یوتھ کانگریس کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے دورے کے پیش نظر پورے کولم میں سخت سیکیورٹی اور ٹریفک پابندیاں عائد کر رکھی تھیں، اس کے باوجود اس طرح کے واقعے نے انتظامیہ کی کارکردگی کو محطِِ سوال بنا دیا ہے۔ سیاہ پرچموں کے مظاہرے کے بعد، امیت شاہ نے کندارا کے 'پویتھرم کنونشن سینٹر' میں منعقدہ "سہکار سے سمردھی" پروگرام میں شرکت کی۔
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یہ پروگرام 'خواتین کسانوں کے بین الاقوامی سال' کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد تعاون کے شعبے میں خواتین کی شرکت کو فروغ دینا تھا۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم و سیاحت سریش گوپی بطور مہمانِ اعزازی شریک ہوئے، جبکہ کیرالہ کے وزیر برائے تعاون ایم لیجو، کولم کے رکن پارلیمنٹ این کے پریم چندرن اور دیگر منتخب نمائندے بھی موجود تھے۔