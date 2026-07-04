خودکش حملے میں 30 سے زائد پاکستانی فوجی ہلاک، بلوچ لبریشن آرمی کا دعویٰ
عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کا کہنا ہے کہ وہ بلوچستان کی مکمل آزادی تک حملے جاری رکھے گی۔
Published : July 4, 2026 at 2:18 PM IST
بلوچستان (پاکستان): بلوچ لبریشن آرمی (بی ایل اے) نے گوادر میں جیوانی کے پنوان علاقے میں پاکستان کوسٹ گارڈ کے کیمپ پر مہلک خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔
دی بلوچستان پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق علیٰحدگی پسند گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں پاکستانی کوسٹ گارڈ کے 30 سے زائد اہلکار ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اس خونریز حملے کو بی ایل اے کے ایلیٹ مجید بریگیڈ نے جمعہ کی شام کو انجام دیا۔
گروپ کے مطابق ایک خودکش حملہ آور نے، جس کی شناخت عطاء اللہ بلوچ عرف اجمل کے نام سے کی گئی، نے مقامی وقت کے مطابق شام 6:32 بجے کے قریب دھماکا خیز مواد سے بھرے ایک ٹرک کو قلعہ بند کوسٹ گارڈ کے کیمپ سے ٹکرا دیا۔ حملے کے دوران ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ بی ایل اے کے ترجمان جیاند بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ ''زبردست دھماکے سے کوسٹ گارڈ کا قلعہ بند نوآبادیاتی کیمپ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔''
بی ایل اے کے میڈیا ونگ ہکل نے 43 سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ جاری کیا جس میں مبینہ طور پر دھماکہ خیز مواد سے لدا ٹرک کیمپ کے احاطے میں تباہ کن دھماکے سے کچھ دیر پہلے داخل ہوتا دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد چینل کی طرف سے شیئر کی گئی فوٹیج میں دکھایا گیا کہ فوجی کیمپ کا ایک بڑا حصہ مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا ہے۔
گروپ نے بتایا کہ ابتدا میں گاڑی پر بمباری کے فوراً بعد اس کے ٹیکٹیکل ونگ، فتح اسکواڈ نے مشترکہ زمینی حملہ کیا۔ بی ایل اے کے بیان میں مزید کہا گیا کہ حملے کے فوراً بعد، تنظیم کے فارورڈ یونٹ، فتح اسکواڈ نے تیزی سے اور منظم انداز میں پیش قدمی کرتے ہوئے تباہ شدہ کیمپ پر چاروں اطراف سے حملہ کر دیا۔
باغیوں نے دعویٰ کیا کہ فتح اسکواڈ کے جنگجوؤں نے بقیہ کوسٹ گارڈ کے اہلکاروں کا قریب سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مشترکہ آپریشن کے دوران 30 سے زائد اہلکار مارے گئے۔ بی ایل اے کے ترجمان نے بتایا کہ زخمیوں اور ملبے میں پھنسے افراد کی تشویشناک حالت کے پیش نظر دشمن کی ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔
بی ایل اے نے کہا کہ وہ جلد ہی اپنے سرکاری چینلز کے ذریعے آپریشن کی مکمل تفصیلات جاری کریں گے۔ اس ممنوعہ تنظیم کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی اس کی مسلح مہم اسی شدت کے ساتھ جاری رہے گی جب تک بلوچستان کی مکمل آزادی کا حتمی ہدف حاصل نہیں ہو جاتا۔
پاکستانی فوجی اور حکومتی عہدیداروں نے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے جس میں جیوانی حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد یا نقصان کی تصدیق کی گئی ہو۔
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