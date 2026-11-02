بی جے پی کی 'جمہوریت بچاؤ، لاقانونیت ہٹاؤ' مہم آج؛ حیدرآباد میں شاہ اور بہار و بنگال میں نتن نبین نکالیں گے مارچ
بی جے پی اپوزیشن اتحاد 'انڈیا' کی مبینہ ووٹ چوری مہم کے مقابلہ کرنے کے لیے آج سے ایک مہم کا آغاز کر رہی ہے۔
Published : November 2, 2026 at 9:30 AM IST
حیدرآباد: بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین بہار اور مغربی بنگال میں 'جمہوریت بچاؤ، لاقانونیت ہٹاؤ' کے عنوان سے نکالے جا رہے پیدل مارچ کی قیادت کریں گے، جب کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ تلنگانہ میں اسی طرح کے ایک مارچ کی قیادت کریں گے۔
بی جے پی کو امید ہے کہ وہ مودی حکومت اور چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گانیش کمار کے خلاف اپوزیشن اتحاد 'انڈیا' کی بڑی مہم کا مقابلہ کر سکے گی۔ اپوزیشن اس مہم میں مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن پر مبینہ 'ووٹ چوری' کرنے اور مختلف ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے نتائج میں مبینہ طور پر ہیرا پھیری کا معاملہ اٹھا رہی ہے۔ دہلی کے رام لیلا میدان میں اتوار کو 'انڈیا' بلاک کی ایک بڑی ریلی منعقد ہوئی تھی۔
پیر کے روز نکالے جانے والے یہ پیدل مارچ بی جے پی کی ملک گیر مہم کا حصہ ہیں، جسے وہ اپوزیشن کی طرف سے پھیلائی جانے والی مبینہ 'غلط معلومات' اور 'منظم لاقانونیت' کے خلاف ایک اقدام قرار دے رہی ہے۔ ایکس پر بی جے پی بہار کی ایک پوسٹ کے مطابق، نتن نبین آج دو نومبر کو بھاگلپور میں پہلے پیدل مارچ کی قیادت کریں گے۔
بھاگلپور میں یہ پیدل مارچ صبح 11 بجے لاجپت پارک سے شروع ہوگا اور دوپہر 12:30 بجے سیوا جیوتی چوک پر ختم ہوگا۔ بہار میں اپنا پروگرام مکمل کرنے کے بعد نتن نوین کولکاتا روانہ ہوں گے، جہاں آج کے دوسرے پیدل مارچ کی قیادت کریں گے۔ بی جے پی کے پریس نوٹ کے مطابق، یہ مارچ دوپہر تین بجے کالج اسٹریٹ سے شروع ہوگا اور شام 5:30 بجے دھرم تلا پر اختتام پذیر ہوگا۔
ایس آئی آر کی مشق کے بارے میں کانگریس کے مبینہ جھوٹے بیانیے کے خلاف تلنگانہ بی جے پی کی جوابی مہم کے تحت امت شاہ پیر کو حیدرآباد میں ایسی ہی ایک 'پیدل مارچ' کریں گے۔ شاہ کا پیدل مارچ آج دوپہر بشیر باغ میں بابو جگجیون رام کے مجسمے سے معظم جاہی مارکیٹ تک نکالا جائے گا۔
مرکزی وزیر برائے کوئلہ جی کشن ریڈی اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے اتوار کے روز شاہ کے پیدل مارچ کے روٹ کا معائنہ کیا۔ بی جے پی کے ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے اس مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے سکیورٹی سمیت پیدل مارچ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔
رام چندر راؤ نے کہا کہ شاہ معظم جاہی مارکیٹ میں عوام سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء، ڈاکٹر، دانشور اور ہزاروں پارٹی کارکنان اور عام لوگ اس پیدل مارچ میں حصہ لیں گے۔ دوسری طرف، اتوار کو انڈیا بلاک نے مبینہ 'ووٹ چوری' کے الزام میں بی جے پی کو اقتدار سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو مستقبل میں غداری کے الزام میں ہٹا کر جیل بھیجا جائے گا اور وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
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