بے روزگار نوجوانوں پر بی جے پی کا جواب لاٹھی چارج ہے، راہل گاندھی
کانگریس لیڈر نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوان بی جے پی کے جھوٹ سے تنگ آچکے ہیں اور اب خاموش نہیں رہیں گے۔
Published : May 9, 2026 at 10:47 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے رہنما راہول گاندھی نے ہفتے کے روز دعوی کیا کہ بے روزگاری ہندوستان کی سب سے بڑی بیماری ہے اور بی جے پی کا جواب بے روزگار نوجوانوں پر لاٹھی چارج ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بیروزگاری بہار اور اتر پردیش کے نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہے، جب وہ اپنے روزگار کے حق کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو انہیں بے دردی سے پیٹا جاتا ہے۔
انسٹاگرام پر ایک ہندی پوسٹ میں انہوں نے کہا گزشتہ روز پٹنہ میں استاد امیدوار جو پرامن طریقے سے اپنے روزگار کے حق کا مطالبہ کر رہے تھے ان کو بہار پولس نے ایک بار پھر بے دردی سے مارا پیٹا۔ ان کا کہنا ہے کہ بے روزگار نوجوانوں پر بی جے پی کا ردعمل لاٹھی چارج ہے۔
راہول گاندھی نے پٹنہ میں نوکریوں کا مطالبہ کرنے والے نوجوان مظاہرین کو پولیس کی پٹائی کی ویڈیوز شیئر کیں۔ گاندھی نے کہا کہ آج ہندوستان میں بے روزگاری سب سے بڑی بیماری ہے اور اس کا سب سے برا اثر بہار اور اتر پردیش کے نوجوانوں پر پڑ رہا ہے۔ ڈگریوں اور صلاحیتوں سے لیس لاکھوں نوجوان گھر گھر بھٹک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن بی جے پی حکومت کو نہ تو ان کی پرواہ ہے اور نہ ہی آپ کی جب نوجوان اپنے حقوق مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں، تو انہیں نوکریوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور لاٹھیوں سے مارا جاتا ہے۔
پوسٹ میں کانگریس لیڈر نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوان بی جے پی کے جھوٹ سے تنگ آچکے ہیں اور اب خاموش نہیں رہیں گے۔ اور کانگریس ہر موڑ پر ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 امتحان کی تاریخ کے نوٹیفکیشن میں تاخیر کے خلاف جمعہ کو پٹنہ میں پڑھائی کے خواہشمندوں کی ایک بڑی تعداد نے احتجاج کیا۔ احتجاجی امیدواروں نے اپنا مارچ پٹنہ کالج سے شروع کیا اور ڈاک بنگلہ چوک کی طرف بڑھ رہے تھے کہ انہیں گاندھی میدان کے قریب پولیس نے روک لیا۔
کئی مظاہرین نے الزام لگایا کہ پولیس نے ان پر اندھا دھند لاٹھی چارج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بہار پبلک سروس کمیشن کے ٹیچر ریکروٹمنٹ ایگزامینیشن 4 کے لیے نوٹیفکیشن، جو 46,000 سے زیادہ آسامیوں کو بھرنا چاہتا ہے، اپریل 2026 میں جاری ہونے کی امید تھی۔
