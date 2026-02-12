نشی کانت دوبے نے راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت منسوخ کرنے اور تاحیات نااہلی کا مطالبہ کردیا
سبسٹینٹو موشن ایک آزاد اور خود مختار تجویز ہوتی ہے جس سے کسی معاملے پر ایوان کی رائے یا فیصلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
Published : February 12, 2026 at 1:06 PM IST
نئی دہلی : بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کے خلاف "سبسٹینٹو موشن" پیش کرنے کا نوٹس دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت منسوخ کی جائے اور انہیں تاحیات انتخابات لڑنے سے نااہل قرار دیا جائے۔
پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دوبے نے کہا کہ یہ کوئی مراعات (پرِولیج) تحریک نہیں بلکہ ایک باقاعدہ سبسٹینٹو موشن ہے، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ راہل گاندھی بیرونی ممالک جیسے تھائی لینڈ، ویتنام اور کمبوڈیا کے دوروں کے دوران سوروس فاؤنڈیشن، یو ایس ایڈ (یو ایس اے آئی ڈی) اور فورڈ فاؤنڈیشن جیسی تنظیموں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں اور "ملک مخالف عناصر" سے ساز باز کرتے ہیں۔
سبسٹینٹو موشن ایک آزاد اور خود مختار تجویز ہوتی ہے جو ایوان کی منظوری کے لیے پیش کی جاتی ہے تاکہ کسی معاملے پر ایوان کی رائے یا فیصلہ حاصل کیا جا سکے۔ نشی کانت دوبے نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی غیر ملکی طاقتوں سے وابستہ ہیں اور سوال اٹھایا کہ انہیں سابق آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے کی غیر شائع شدہ کتاب کیسے حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ "لوک سبھا کو راہل گاندھی کی رکنیت مسترد کر دینی چاہیے۔"
یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پارلیمنٹ کے اندر راہل گاندھی اور بی جے پی ارکان کے درمیان مختلف متنازعہ معاملات پر تلخ جملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ حال ہی میں راہل گاندھی نے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری پر ایپسٹین فائلز کے حوالے سے الزامات عائد کیے تھے، جس پر سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھ گیا۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب راہل گاندھی کو نااہلی کے خطرے کا سامنا ہو۔ مارچ 2023 میں ہتک عزت کے ایک مقدمے میں سزا کے بعد انہیں پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دیا گیا تھا، تاہم بعد میں سپریم کورٹ سے راحت ملنے کے بعد ان کی رکنیت بحال ہو گئی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: آپ نے بھارت ماتا کو بیچ دیا، راہل گاندھی نے ہند-امریکہ تجارتی معاہدے پر مرکز کو گھیرا
موجودہ معاملے میں ایوان کی کارروائی اور اسپیکر کے فیصلے پر سب کی نظریں مرکوز ہیں، کیونکہ کسی رکن کی رکنیت منسوخ کرنا ایک سنجیدہ آئینی اور قانونی عمل ہے جس کے لیے مقررہ ضابطوں اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔