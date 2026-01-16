بی ایم سی پر بی جے پی کا غلبہ، ٹھاکرے خاندان کو بہت بڑا جھٹکا، 25 سالہ حکمرانی ختم
فڑنویس-شندے کی جوڑی پر بھروسہ کرتے ہوئے ممبئی والوں نے پہلی بار اقتدار کی باگ ڈور بی جے پی کو سونپ دی ہے۔
Published : January 16, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : January 16, 2026 at 3:56 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے لئے آج کا دن کافی اہم ہے۔ آج کا دن 29 میونسپل کارپوریشنوں کے لیے فیصلہ کن دن ہے، جنہیں مہاراشٹر کی سیاست کی منی اسمبلی سمجھا جاتا ہے۔نتیجوں میں ممبئی کے لوگوں نے آج ایک واضح فیصلہ سنا دیا ہے، جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ بی ایم سی کا اصل بادشاہ کون ہے۔ فڑنویس-شندے کی جوڑی پر بھروسہ کرتے ہوئے ممبئی والوں نے پہلی بار اقتدار کی باگ ڈور بی جے پی کو سونپ دی ہے۔ اب مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے بعد ٹرپل انجن والی حکومت ملک کی سب سے امیر میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) پر راج کرے گی۔
اس چناؤ میں ٹھاکرے خاندان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ان کی 25 سالہ حکمرانی ختم ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ راج اور ادھو ٹھاکرے کا 20 سال بعد ایک ساتھ آنا بھی عوام کو متاثر کرنے میں ناکام رہا۔
اب پہلی بار بی ایم سی میں بی جے پی کا میئر ہوگا۔ دریں اثنا، ادھو ٹھاکرے کی قیادت والی شیوسینا (یونائیٹڈ) کو اس الیکشن میں سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) کے انتخابی نتائج کا اعلان 16 جنوری کو کیا گیا۔ جیسے ہی ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی زیر قیادت مہایوتی نے برتری حاصل کی، یہ برتری اس نے آخر تک برقرار رکھی۔ دوپہر تک، بی جے پی-شندے شیو سینا اتحاد نے 114 کی اکثریت کا ہندسہ عبور کر لیا۔ یہ بی ایم سی انتخابات میں بی جے پی کی اب تک کی بہترین کارکردگی ہے۔
بی ایم سی انتخابات کے لیے، ادھو ٹھاکرے نے کانگریس اور شرد پوار کی این سی پی کو چھوڑ کر اپنے بھائی راج ٹھاکرے کی مہاراشٹر نونرمان سینا (ایم این ایس) کے ساتھ اتحاد کیا۔ تاہم، ایسا لگتا ہے کہ ٹھاکرے برادران ممبئی والوں کو راغب کرنے میں ناکام رہے۔ بھائیوں نے جذباتی "مراٹھی مانوس" کارڈ کھیلا، لیکن یہ بھی کام نہیں آیا۔ بی ایم سی شیوسینا کا گڑھ رہا ہے۔ تقریباً ڈھائی دہائیوں سے شیو سینا کا قبضہ تھالیکن اس بار وہ اپنا تسلط برقرار رکھنے میں ناکام رہی۔