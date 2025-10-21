ETV Bharat / bharat

دہلی میں بڑھی ہوئی فضائی آلودگی کےلئے دیوالی یا پٹاخے ذمہ دار نہیں: امیت مالویہ

ایکس پر ایک پوسٹ میں مالویہ نے کہا کہ پنجاب میں پرالی جلانے سے دہلی میں فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے۔

دہلی میں بڑھی ہوئی فضائی آلودگی کےلئے دیوالی یا پٹاخے ذمہ دار نہیں: امیت مالویہ
دہلی میں بڑھی ہوئی فضائی آلودگی کےلئے دیوالی یا پٹاخے ذمہ دار نہیں: امیت مالویہ (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 21, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما امیت مالویہ نے قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح کے لیے عام آدمی پارٹی (عآپ) کی حکومت والی پنجاب حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، مالویہ نے دعویٰ کیا کہ دہلی-این سی آر میں فضائی آلودگی کا بنیادی سبب پنجاب میں پرالی جلانا ہے، دیوالی یا پٹاخے نہیں۔ انہوں نے دہلی کی خراب ہوا کے معیار کے لیے عآپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ پرالی جلانے پر پارٹی کی عدم فعالیت روایتی تہوار کی تقریبات سے زیادہ آلودگی میں اضافہ کرتی ہے۔

انہوں نے ایکس پر ٹوئٹ کیا کہ "جب تک اروند کیجریوال کے زیر اقتدار پنجاب پرالی جلانا بند نہیں ہوتا، دہلی اور این سی آر کا دم گھٹتا رہے گا۔ دیوالی کو عام آدمی پارٹی کے گناہوں کا ذمہ دار ٹھہرانا بند کریں- یہ ان کا دھواں ہے جو دہلی کے آسمان کو سیاہ کر رہا ہے، تہوار کے دیے یا پٹاخے نہیں۔"

دیوالی کے بعد دہلی کی فضا ایک بار پھر زہریلی ہو چکی ہے۔ ہر طرف دھند اور دھواں چھایا ہوا ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی) 'انتہائی خراب' زمرے میں پہنچ گیا ہے۔ یہ صورتحال ہر سال دیکھنے کو ملتی ہے۔ دیوالی کے بعد منگل کی صبح دہلی میں شدید دھند چھا گئی۔ کئی علاقوں میں اے کیو آئی 'انتہائی خراب' سے 'شدید' زمرے میں چلا گیا۔ سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق، دہلی کا اوسط اے کیو آئی 359 ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تشویشناک ہے۔ بوانا میں 432، جہانگیرپوری میں 405، اشوک وہار میں 408 اور وزیر پور میں 408 اے کیو آئی ریکارڈ کیا گیا۔ یہ سب 'شدید' زمرے میں ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: دہلی: برہم پترا اپارٹمنٹس کے ایم پی فلیٹس میں زبردست آگ بھڑک اٹھی

اس آلودگی سے دہلی کے رہائشیوں کو سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن کا سامنا ہے۔ یہ صحت کے لیے خطرناک ہے۔ سپریم کورٹ نے گرین پٹاخوں کی فروخت کی اجازت دی تھی۔ کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ نے GRAP کا فیز 2 نافذ کیا ہے۔

TAGGED:

BJP AMIT MALVIYA
PUNJAB STUBBLE BURNING
دہلی میں بڑھی ہوئی فضائی آلودگی
امیت مالویہ
RISING AIR POLLUTION IN DELHI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.