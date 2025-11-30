مولانا محمود مدنی کے بیان پر بی جے پی اور وی ایچ پی کی شدید تنقید؛ سپریم کورٹ سے ازخود نوٹس لینے کی اپیل
مدنی نے دعویٰ کیاکہ بابری مسجد اور دیگر کئی فیصلوں کے بعد یہ تاثر بڑھ گیا ہے کہ عدالتیں حکومتی دباؤ میں کام کررہی ہیں۔
نئی دہلی: جمعیت علمائے ہند (جے یو ایچ) کے سربراہ مولانا محمود مدنی کے اس بیان پر سیاسی ہلچل تیز ہوگئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی عدالتیں حکومتی دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ بی جے پی کے قومی ترجمان سمبت پاترا نے ہفتہ کے روز سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ وہ اس بیان کا ازخود نوٹس لے۔
بھونیشور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سمبت پاترا نے کہا کہ "ایک عام شہری کی حیثیت سے میں سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا مدنی کے بیان پر ازخود نوٹس لے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت فیصلوں میں کبھی مذہب نہیں دیکھتی۔"
مولانا مدنی نے بھوپال میں جمعیت کے نیشنل گورننگ باڈی اجلاس میں کہا تھا کہ بابری مسجد، تین طلاق اور دیگر فیصلوں کے بعد یہ تاثر گہرا ہوا ہے کہ عدلیہ حکومتی دباؤ میں کام کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ "سپر یم کورٹ تب ہی سپریم کہلانے کی مستحق ہے جب وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے، ورنہ اسے ’سپریم‘ نہیں کہا جا سکتا۔"
مولانا نے ’وندے ماترم‘ سے متعلق بھی رائے ظاہر کی جس پر بی جے پی نے شدید ردعمل دیا۔ سمبت پاترا نے کہاکہ "وندے ماترم کسی مذہب کی ملکیت نہیں، یہ ہماری زمین کی عظمت اور قربانیوں کی علامت ہے۔ مدنی صاحب کی یہ سیاست ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔" بی جے پی ترجمان کے مطابق ملک اس وقت ’وندے ماترم‘ کے 150 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہا ہے، اور ایسے موقع پر اس کے خلاف بیان دینا ’’ملک دشمن عناصر کی حوصلہ افزائی‘‘ ہے۔
سمبت پاترا نے مدنی کے استعمال کردہ لفظ ’جہاد‘ پر بھی اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ "جہاد جیسا لفظ بے حد غیر ذمہ دارانہ ہے اور ’سب کا ساتھ، سب کا وکاس‘ کی سوچ کے خلاف جاتا ہے۔ کسی ذمہ دار لیڈر کو ایسے الفاظ سے لوگوں کو بھڑکانا نہیں چاہیے۔"
اپنے بھوپال خطاب میں مولانا مدنی نے کہا تھا کہ منظم کوششیں جاری ہیں جن کے ذریعے ’’ایک مخصوص طبقہ کی بالادستی قائم کرنے اور دیگر طبقات کو قانونی، سماجی اور معاشی طور پر بے حیثیت بنانے‘‘ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر کارروائیوں، ماب لنچنگ، اوقاف کو کمزور کرنے اور مدارس کے خلاف منفی مہم کو ’’منصوبہ بند اقدامات‘‘ قرار دیا۔
بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ منوج تیواری نے بھی مدنی کے بیان کو ’’اشتعال انگیز‘‘ اور ’’ناقابل قبول‘‘ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ اور باعزت مقام بھارت میں پاتے ہیں۔ وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی) کے قومی ترجمان ونود بنسل نے مولانا مدنی کے بیان کو ’’قوم اور عدلیہ کے خلاف خطرہ‘‘ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ایسے بیانات ’’ملک کی تھالی میں چھید کرنے‘‘ کے مترادف ہیں۔ ان کے مطابق مدنی جیسے رہنما ’’جہاد‘‘ کے نام پر نوجوانوں کو بھڑکا کر شدت پسندی کو فروغ دیتے ہیں، جو ملک کی یکجہتی اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔