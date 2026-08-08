بی جے پی۔آر ایس ایس کے اراکین بھگوڑے، مذہب کے نام پر لوٹ مار کر تے ہیں، آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا، کھرگے
کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے نے ہلدوانی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔
Published : August 8, 2026 at 4:18 PM IST
ہلدوانی (اتراکھنڈ): کانگریس نے 2027 کے اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی بگل بجا دیا ہے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے نے اتراکھنڈ کے ہلدوانی کے رام لیلا میدان میں ایک بڑی عوامی ریلی سے خطاب کیا۔ کھرگے نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ پر بدعنوان افراد کو بی جے پی میں شامل کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس کی حکومت بنتی ہے تو نوجوانوں کو بغیر بدعنوانی اور سفارش کے روزگار فراہم کیا جائے گا۔
اپنے خطاب میں کھرگے نے دیوتاؤں کی سرزمین، ہیروز کی سرزمین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کماؤن اور گڑھوال رجمنٹ کی بہادری کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، "یہاں کی کماؤن اور گڑھوال رجمنٹ پورے ملک میں بہت مشہور ہیں۔ یہاں ملک کا پہلا پرم ویر چکر (شہید میجر سومناتھ شرما، کماون رجمنٹ) سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس لیے آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ملک کو آزادی دلاتے ہیں۔
आज भारत का पूरा education और employment system तबाह हो चुका है। डिग्री तो मिल रही है, लेकिन हाथ में हुनर नहीं है।— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 8, 2026
नई शिक्षा नीति 2020 ने 2025 तक 50% छात्रों को vocational education से जोड़ने का लक्ष्य रखा, जिसका 2% ही जमीन पर उतर सका है। सारी योजना हवा हवाई है।
दूसरी तरफ़… pic.twitter.com/XfMEgnb8ls
مزید اپنے خطاب میں انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، "بی جے پی اور آر ایس ایس نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا، کیا آر ایس ایس یا بی جے پی سے کوئی ملک کی آزادی کے لیے جیل گیا ہے؟ اور اگر کسی نے کیا ہے تو وہ کانگریس پارٹی میں رہ کر بی جے پی میں شامل ہوئے ہوں گے۔ لیکن اصل بی جے پی میں سے کسی نے بھی اس تحریک میں حصہ نہیں لیا، لیکن وہ ہمیشہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی بات کرتے ہیں۔ بی جے پی اور آر ایس ایس نے انگریزوں کو پناہ دی اور ان کے قدموں پر بیٹھ گئے۔
उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यह वीरों की भूमि भी है और इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूं।— Congress (@INCIndia) August 8, 2026
कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट पूरे देश में प्रसिद्ध हैं।
इसी धरती से निकले वीर सपूत को पहला परमवीर चक्र मिला। इसलिए आप सभी गर्व से कह सकते हैं कि हम देश की रक्षा करने वाले लोग… pic.twitter.com/vnBK3clpNi
کھرگے نے کہا کہ کانگریس نے ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی، کانگریس لیڈروں اور کارکنوں نے ملک کے لیے قربانیاں دیں۔ اس لیے کانگریس کارکنان ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اتراکھنڈ کے لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ صرف ملک کے لیے جھکتے ہیں۔
کھرگے نے بے روزگاری پر مرکزی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک کے نوجوان بے روزگار ہیں جبکہ 30 لاکھ آسامیاں خالی ہیں۔ وزیراعظم نے دو کروڑ نوکریاں پیدا کرنے کا اعلان کیا۔ اس پر توجہ دی جانی چاہیے۔ بی جے پی کو جھوٹ بولنے اور لوگوں کو پھنسانے کی عادت ہے۔ کانگریس جو کہتی ہے اس پر عمل کرتی ہے۔
BJP-RSS ने देश और देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये उल्टा हमें ही देशभक्ति सिखाते हैं।— Congress (@INCIndia) August 8, 2026
सच्चाई ये है कि असली देशभक्त कांग्रेस के लोग हैं और BJP-RSS में सिर्फ 'भगोड़े' रहे हैं। ये लोग अंग्रेजों की शरण में जाकर उनके चरणों में बैठ गए।
कांग्रेस ने हमेशा देशहित में काम किया… pic.twitter.com/cCjlONLZKl
انہوں نے مزید کہا، "منموہن سنگھ حکومت نے کسانوں کے قرض معاف کرنے کا وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا کیا۔ لیکن بی جے پی صرف عوام کے لیے کام نہیں کرنا چاہتی۔ بی جے پی کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ کانگریس کے پاس ویژن ہے۔ اگر کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو عوام کی خواہشات پوری ہوں گی۔"
یہ بھی پڑھیں: راہل گاندھی کی پریاگ راج آمد: ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال، شام 5 بجے کے پی گراؤنڈ میں طلباء سے بات چیت کریں گے