بی جے پی۔ آر ایس ایس کی نفرت انگیز سوچ آئین کو تباہ کر رہی ہے، راہول گاندھی
گاندھی نےایس آئی آر کو غیر آئینی قرار دیا، کہا بی جے پی اور آر ایس ایس جب بھی موقع ملتاہے آئین پر حملہ کرتےہیں۔
Published : April 14, 2026 at 10:51 PM IST
رائے گنج/مالدہ (مغربی بنگال): کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے منگل کو الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کی نفرت سے بھری نظریہ آئین کو تباہ کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مغربی بنگال میں حکمران ترنمول کانگریس ریاست کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔
شمالی دیناج پور، مالدہ اور مرشد آباد اضلاع میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ بنگال کے لوگ نفرت پھیلانے والی بی جے پی اور عوام مخالف ترنمول کانگریس کے درمیان پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے کانگریس کو عوام کی فلاح و بہبود کا واحد آپشن قرار دیا۔
گاندھی نے الزام لگایا کہ ممتا بنرجی کی قیادت والی حکومت کی بدعنوانی اور غلط حکمرانی کی پالیسیوں نے ریاست میں بی جے پی کے اثر و رسوخ کو پھیلانے کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ترنمول نے تشدد کا سہارا نہ لیا ہوتا اور اچھی حکمرانی فراہم نہیں کی ہوتی تو بی جے پی یہاں اپنے قدم جمانے میں کامیاب نہ ہوتی۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پانچ لاکھ لوگوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن 8.4 لاکھ نوجوانوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دی ہے۔ سابق مرکزی وزیر پریارجن داس منشی کو یاد کرتے ہوئے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اگر داس منشی زندہ ہوتے تو وہ کانگریس کے زیر اقتدار بنگال کے وزیر اعلیٰ ہوتے۔
گاندھی نے بی جے پی اور آر ایس ایس کو نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ اپنی نفرت انگیز سوچ سے آئین کو تباہ کر رہے ہیں اور ووٹ چوری میں ملوث ہیں۔ گاندھی نے انتخابی فہرستوں کے ایس آئی آر کو غیر آئینی قرار دیا اور الزام لگایا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس جب بھی موقع ملتا ہے آئین پر حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ انتخابات جیتنے کے لیے مذہب اور ذات کے نام پر ایک برادری کو دوسرے کے خلاف بھڑکا رہی ہے۔
گاندھی نے کہا کہ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد ایس آئی آر کے تحت ووٹر لسٹ سے غلط طریقے سے نکالے گئے ناموں کو بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ترنمول کانگریس پورے ملک میں بی جے پی سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس واحد پارٹی ہے جو بی جے پی کا مقابلہ کرسکتی ہے اور اسے شکست دے سکتی ہے۔