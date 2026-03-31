مغربی بنگال اسمبلی انتخابات: بی جے پی نے 13 امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کی، میناگوڑی حلقے کا امیدوار تبدیل
مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 کے لیے سیاسی جماعتوں کی جانب سے امیدواروں کی لسٹ جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔
Published : March 31, 2026 at 1:52 PM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی نے منگل کو مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 کے لیے اپنے 13 امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کی۔ اس فہرست میں میناگوڑی اسمبلی حلقے کے امیدوار کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔
بی جے پی کی اس لسٹ کے مطابق سیتائی (ایس سی) سے آشوتوش برما، ناتاباری سے گرجا شنکر رائے، باگدا (ایس سی) سے سوما ٹھاکر، مگراہاٹ (مشرق) سے اتم کمار بنک، فالٹا سے دیبانگشو پانڈا، سونار پور (شمال) سے دیباشیش دھر، چورنگی سے سنتوش پاٹھک، ہاؤڑہ (جنوب) سے شیام ہاتھی، پوال پنچال سے رنجن کمار، چاندی پور سے پیوش کانتل داس، گربیٹا سے پردیپ لودھا، میماری سے مانو گوہا، اور بارابنی سے اریجیت رائے۔
भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी चौथी सूची में निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। pic.twitter.com/G1MOoMZpar— BJP (@BJP4India) March 31, 2026
مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 سے قبل ڈالم رائے نے میناگوڑی (ایس سی) اسمبلی حلقے سے کوشک رائے کی جگہ لے لی۔ اس سے پہلے 25 مارچ کو، بی جے پی نے 19 امیدواروں کی تیسری فہرست جاری کی۔ آر جی کار میڈیکل کالج میں عصمت دری اور قتل کی شکار لڑکی کی ماں رتنا دیبناتھ کو پانی ہاٹ اسمبلی حلقہ سے اپنا امیدوار بنایا۔
بی جے پی نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے اب تک کل 287 امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے۔ پہلی فہرست میں 144 امیدوار، دوسری فہرست میں 111، تیسری فہرست میں 19 اور اب چوتھی فہرست میں 13 شامل ہیں۔ ریاست میں انتخابات دو مرحلوں میں 23 اور 29 اپریل کو ہوں گے، دونوں مراحل کے ووٹوں کی گنتی چار مئی کو ہوگی۔
الیکشن کمیشن (ای سی آئی) کے مطابق اس مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ چھ اپریل ہے، جب کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال سات اپریل کو ہوگی، امیدواروں کو 9 اپریل تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی اجازت ہوگی۔ دوسرے مرحلے کے لیے جو 142 اسمبلی حلقوں پر مشتمل ہے، کا نوٹیفکیشن دو اپریل کو جاری کیا جائے گا۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 9 اپریل ہے اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 10 اپریل کو ہوگی۔ امیدوار 13 اپریل تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔
