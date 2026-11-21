حد بندی بل کی حمایت کے لیے بی جے پی ارکانِ پارلیمنٹ کو 150 کروڑ روپے کی پیشکش کر رہی ہے: سنجے راوت کا الزام
سنجے راوت نے سوال کیا کہ ’کیا ارکانِ پارلیمنٹ کو توڑنے کی ذمہ داری مہاراشٹر اور ممبئی کے چند کلیدی رہنماؤں کو سونپی گئی ہے؟‘
Published : November 21, 2026 at 4:24 PM IST
ممبئی: شیو سینا (ادھو ٹھاکرے دھڑے) کے رکنِ پارلیمنٹ سنجے راوت نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی پارلیمنٹ میں مجوزہ حد بندی (ڈی لمیٹیشن) بل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ارکانِ پارلیمنٹ کی خرید و فروخت (ہارس ٹریڈنگ) میں ملوث ہے۔ جمعہ کے روز چھترپتی سمبھاجی نگر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے راوت نے مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ کے ممبئی کے مسلسل دوروں پر بھی سوال اٹھائے اور کہا کہ ممبئی اس رقم کی منتقلی کی ایک گزرگاہ (ٹرانزٹ روٹ) بن چکا ہے۔
انہوں نے سوال کیاکہ ”مرکزی وزیرِ داخلہ کا ممبئی میں آخر کیا کام ہے؟ کیا ارکانِ پارلیمنٹ کو توڑنے کی ذمہ داری مہاراشٹر اور ممبئی کے چند کلیدی رہنماؤں کو سونپی گئی ہے؟“ راوت نے دعویٰ کیا کہ چند روز قبل تک ایک رکنِ پارلیمنٹ کی قیمت ”100 کروڑ روپے تھی، جو اب بڑھ کر 150 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے“۔ انہوں نے اسے کوئی معمولی سودا نہیں بلکہ ملکی سیاست میں ’ہارس ٹریڈنگ‘ کی ایک بڑی مثال قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ حکمراں جماعت اپوزیشن کی عددی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اپنے اقتدار کا استعمال کر رہی ہے۔
سنجے راوت نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کی تاریخوں کے اعلان میں تاخیر پر بھی مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور سوال اٹھایا کہ اجلاس کے شیڈول میں اتنی طویل تاخیر کیوں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ آیا حکومت ارکانِ پارلیمنٹ کی وفاداریاں تبدیل کرانے اور مبینہ مالی لین دین کو حتمی شکل دینے کے لیے وقت حاصل کر رہی ہے۔ ارکانِ پارلیمنٹ کی مبینہ خرید و فروخت پر طنز کرتے ہوئے راوت نے اس کا موازنہ اسٹاک مارکیٹ سے کیا۔
انہوں نے کہاکہ ”جس طرح نیشنل اسٹاک ایکسچینج پر حصص (شیئرز) کی قیمتیں دکھائی جاتی ہیں، اسی طرح اب ارکانِ پارلیمنٹ کی خرید و فروخت کے قومی نرخ بھی مقرر کیے جا رہے ہیں۔“ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ایک نیا ”سیاسی نیشنل اسٹاک ایکسچینج“ وجود میں آ گیا ہے۔ شیو سینا کے رکنِ پارلیمنٹ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب این ڈی اے حکومت پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن اور حد بندی سے متعلق قانون سازی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔
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واضح رہے کہ رواں سال اپریل میں مرکز کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ایک آئینی ترمیمی بل لوک سبھا میں مطلوبہ حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔