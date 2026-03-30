بی جے پی صدر نتن نبین نے رکنِ اسمبلی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، سنجے سراوگی کے ذریعہ بھیجا خط
نتن نبین نے اپنا استعفیٰ بہار بی جے پی کے ریاستی صدر سنجے سراوگی کو سونپ دیا۔ نتن نبین بنکی پور سیٹ سے MLA ہیں۔
Published : March 30, 2026 at 12:10 PM IST
پٹنہ: بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے اپنے ایم ایل اے کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ بہار بی جے پی کے ریاستی صدر سنجے سراوگی کو سونپ دیا۔ سنجے سراوگی نے آج بہار اسمبلی کے اسپیکر پریم کمار کو استعفیٰ پیش کیا۔ پارٹی نے کہا کہ نتن نبین آسام میں ہیں اور انتخابی مہم میں مصروف ہیں، اس لیے وہ ذاتی طور پر موجود نہیں ہو سکتے۔
نتن نبین کا استعفیٰ منظور: نتن نبین نے راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہونے کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ پٹنہ کی بنکی پور سیٹ سے ایم ایل اے تھے۔ بہار قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر پریم کمار نے کہا، "ہمیں بی جے پی کے ریاستی صدر سنجے سراوگی کے ذریعے بہار قانون ساز اسمبلی کے رکن نتن نوین کا استعفیٰ موصول ہوا ہے۔ ہم نے استعفیٰ قبول کر لیا ہے اور اسے مزید کارروائی کے لیے بھیج دیا ہے۔"
سنجے سراوگی کی طرف سے بھیجا گیا استعفیٰ: اس سے قبل بہار بی جے پی کے ریاستی صدر سنجے سراوگی نے کہا، "قومی صدر نتن نوین آج استعفیٰ دیں گے، انہوں نے کل اپنا استعفیٰ مجھے پیش کیا، آج وقت پر جمع کر دیا جائے گا۔"
بنکی پور کے لوگوں کے لیے جذباتی پیغام: بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین نے ایک جذباتی پیغام لکھا، جس میں بنکی پور، پٹنہ کے لوگوں کو اپنا خاندان کہا۔ انہوں نے کہا، "میرے تمام خاندان کے افراد اور بنکی پور اور بہار کے ساتھی کارکنوں کو، جنوری 2006 میں میرے والد کے اچانک انتقال کے بعد، پارٹی نے مجھے پٹنہ ویسٹ سے ضمنی انتخاب لڑنے کا موقع دیا، اور 27 اپریل 2006 کو، میں پہلی بار پٹنہ مغربی حلقہ سے منتخب ہوا، اپنے سماجی اور سیاسی کیرئیر کا آغاز کیا۔" پچھلے 20 سالوں میں، میں نے اس خطے کی پرورش، پرورش اور آگے بڑھانے کی مسلسل کوشش کی ہے، جسے میرے والد مرحوم نوین کشور پرساد سنہا نے خاندانی جذبے کے ساتھ بنایا تھا۔
'عوام نے مجھے لگاتار پانچ بار منتخب کیا...': انہوں نے پوسٹ میں مزید لکھا، "میں نے ہمیشہ اپنے علاقے اور بہار کی ترقی کے لیے لگن سے کام کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں کے بھگوان نے مجھے لگاتار پانچ بار ایوان میں اپنا نمائندہ منتخب کر کے ان کی خدمت کرنے کا شرف بخشا ہے۔ ایوان کے اندر ہو یا باہر، میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی آواز اٹھانے کے لیے اور علاقے کے لوگوں کی آواز اٹھانے کے لیے دونوں جگہوں کا استعمال کیا ہے۔ ان کے مسائل کا حل بہار قانون ساز اسمبلی کے رکن کے طور پر، مجھے حکمران اور اپوزیشن دونوں جماعتوں کے بہت سے سینئر ایم ایل ایز سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔" میں نے اپنے حلقے کے بہت سے اہم مسائل کو صرف اور صرف عوام اور کارکنوں کی تجاویز سے حل کیا ہے۔
پی ایم مودی اور نتیش کمار کی تعریف کرتے ہوئے: پی ایم مودی اور نتیش کمار کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، "جب پارٹی نے مجھے عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور عزت مآب وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی قیادت میں بہار حکومت میں وزیر کے طور پر کام کرنے کا موقع دیا تو میں بہت سے اہم فیصلوں، پالیسیوں اور اسکیموں کو نافذ کرنے میں کامیاب رہا۔" میں وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
رکنیت کو 14 دنوں کے اندر چھوڑ دینا چاہیے
"ایک بھائی کے طور پر، خاندان کے ایک فرد کے طور پر...": نتن نبین نے مزید لکھا، "میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ عوام نے مجھے مسائل کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے مجھے ان مسائل کے حل کا راستہ بھی دکھایا۔ کارکنان نے ایک بھائی، ایک خاندان کے فرد اور ایک سرپرست کے طور پر میرا ہاتھ پکڑ کر آج مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میں پٹنہ اور بہار کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ خاندان کا احترام کیا ہے۔"
آج، میں بنکی پور حلقہ سے بہار قانون ساز اسمبلی کے منتخب رکن کی حیثیت سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ پارٹی نے مجھے جو نیا رول دیا ہے اس کے ذریعے میں اپنے حلقہ اور بہار کی ترقی کے لیے پرعزم اور پرعزم رہوں گا۔ میرا اپنے کارکنوں اور بہار کے لوگوں کے ساتھ جو اٹوٹ بندھن ہے وہ برقرار رہے گا اور مجھے نئی توانائی، تحریک اور رہنمائی فراہم کرتا رہے گا۔ عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں، میں 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان اور ترقی یافتہ بہار کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔
14 دنوں کے اندر رکنیت سے استعفیٰ دینا ہوگا: بہار میں راجیہ سبھا کی پانچ سیٹوں کے لیے چند دن پہلے انتخابات ہوئے تھے۔ این ڈی اے کے امیدواروں نے پانچوں سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، بشمول بی جے پی کے امیدوار نتن نوین۔ نتن نوین کے علاوہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار بھی راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ آئین کے مطابق جو بھی راجیہ سبھا کا رکن بنتا ہے اسے 14 دنوں کے اندر اپنی ریاستی رکنیت سے استعفیٰ دینا ہوگا۔ واضح رہے کہ بی جے پی کے قومی صدر بننے کے بعد نتن نوین پوری طرح سے قومی سیاست میں حصہ ڈالیں گے۔ اب نتن نوین جلد ہی راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیں گے۔