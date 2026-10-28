بی جے پی نے مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا ضمنی انتخاب کے لیے ہردیپ سنگھ پوری کو امیدوار نامزد کیا
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق، مروگن کے استعفے کے بعد یہ نشست 14 اکتوبر 2026 کو خالی ہوئی تھی۔
By ANI
Published : October 28, 2026 at 2:47 PM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کے ضمنی انتخاب کے لیے پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ دین دیال اپادھیائے مارگ پر واقع بی جے پی کے مرکزی دفتر سے جاری ایک سرکاری پریس ریلیز کے مطابق، مرکزی انتخابی کمیٹی نے مذکورہ ریاست سے ایوانِ بالا (راجیہ سبھا) کی نشست کے لیے ہردیپ سنگھ پوری کی امیدواری کی منظوری دے دی ہے۔
پارٹی کے بیان میں کہا گیا ہے، "بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے مدھیہ پردیش میں راجیہ سبھا کے ضمنی انتخاب کے لیے ہردیپ سنگھ پوری کے نام کی منظوری دی ہے۔"
یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مدھیہ پردیش میں راجیہ سبھا کی ایک نشست کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ یہ سیٹ سابق مرکزی وزیر ایل مروگن کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ اس سے قبل، 22 اکتوبر کو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کے ضمنی انتخاب کے شیڈول کا اعلان کیا تھا، جو ایل مروگن کے استعفے کے باعث ضروری ہو گیا تھا۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق، مروگن کے استعفے کے بعد یہ نشست 14 اکتوبر 2026 کو خالی ہوئی تھی۔ ایوانِ بالا میں ان کی اصل مدتِ کار دو اپریل 2030 کو مکمل ہونی تھی۔ سرکاری شیڈول کے مطابق، ضمنی انتخاب کا نوٹیفکیشن 26 اکتوبر 2026 کو جاری کیا جائے گا۔ کاغذاتِ نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ دو نومبر 2026 ہے، اور کاغذات کی جانچ پڑتال 3 نومبر 2026 کو ہوگی۔ امیدواری واپس لینے کی آخری تاریخ 5 نومبر 2026 مقرر کی گئی ہے۔ ووٹنگ 12 نومبر کو صبح نو بجے سے شام چار بجے کے درمیان ہوگی، اور اسی دن شام پانچ بجے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔
الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی عمل 16 نومبر سے قبل مکمل کر لیا جائے گا۔ ہردیپ سنگھ پوری، جو ایک تجربہ کار سفارت کار سے سیاست دان بنے ہیں، اس وقت مرکزی حکومت میں مرکزی کابینہ کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: