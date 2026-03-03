بی جے پی نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے نو امیدواروں کا اعلان کیا، پارٹی صدر نتن نبین بہار سے الیکشن لڑیں گے
10 ریاستوں کی 37 راجیہ سبھا نشستوں کے لیے دو سالہ (بائی اینول) انتخابات 16 مارچ کو منعقد ہوں گے۔
نئی دہلی: حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے نو امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کو منگل کو آنے والے راجیہ سبھا انتخابات کے لئے بہار سے پارٹی کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔
امیدواروں کی جاری فہرست کے مطابق، بی جے پی کے سابق مغربی بنگال یونٹ کے سربراہ راہول سنہا اور چھتیس گڑھ یونٹ کے نائب صدر لکشمی ورما کو متعلقہ ریاستوں سے میدان میں اتارا گیا ہے۔
آسام پی ڈبلیو ڈی کے وزیر جوگین موہن اور ایم ایل اے تراش گوالا ریاست سے پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے انتخابات کے لیے بھگوا پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔
بی جے پی نے اپنی اوڈیشہ یونٹ کے صدر منموہام سمل اور موجودہ راجیہ سبھا ایم پی سوجیت کمار کو آئندہ انتخابات کے لیے ریاست سے امیدواروں کے طور پر نامزد کیا ہے۔
سمل سابق ریاستی وزیر بھی ہیں، وہ 2024 میں اڈیشہ اسمبلی انتخابات ہار گئے تھے، جب کہ کمار موجودہ راجیہ سبھا کے رکن ہیں اور ان کی میعاد اپریل میں پوری ہوگی۔
پارٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی کے دو نامزد امیدوار 16 مارچ کو ہونے والے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اوڈیشہ سے مقابلہ کریں گے۔
سمل کو دو سال پہلے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت میں اہم رہنما تسلیم کیا جاتا ہے۔
اپوزیشن بی جے ڈی نے پہلے ہی پارٹی کے سینئر لیڈر سنتروپ مشرا اور نامور ڈاکٹر دتیشور ہوٹا کو راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کے طور پر اعلان کیا تھا۔
بی جے پی لیڈر شیویش کمار بہار سے میدان میں اتریں گے اور پارٹی کے سابق لوک سبھا ایم پی سنجے بھاٹیہ ہریانہ سے امیدوار ہوں گے۔ کمار بہار بی جے پی کے جنرل سکریٹری ہیں۔
بی جے پی کے قومی جنرل سکریٹری ارون سنگھ نے کہا کہ پارٹی کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔
واضح رہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اپریل میں مختلف تاریخوں پر خالی ہونے والی 10 ریاستوں کی 37 راجیہ سبھا نشستوں کے لیے دو سالہ (بائی اینول) انتخابات 16 مارچ کو منعقد ہوں گے۔ جن ریاستوں میں نشستیں خالی ہورہی ہیں ان میں ہریانہ، مغربی بنگال، چھتیس گڑھ، تمل ناڈو، اڈیشہ، تلنگانہ، مہاراشٹرا، ہماچل پردیش اور بہار شامل ہیں۔
