انڈیگو کی پرواز میں بی جے پی ایم پی کا سامان گم، وزیرِ ہوا بازی سے مداخلت کا مطالبہ
کھانڈیلوال نے کہاکہ وہ دہلی سے بیلگاوی پہنچے، مگر ان کا بیگ منزل تک نہیں پہنچا اور اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔
Published : February 20, 2026 at 4:27 PM IST
نئی دہلی : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رکن پارلیمنٹ اور کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کے سکریٹری جنرل پراوین کھانڈیلوال نے انڈیگو ایئرلائنز کے ساتھ پیش آئے واقعے کو "شرمناک تجربہ" قرار دیتے ہوئے سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نئی دہلی سے کرناٹک کے بیلگاوی جانے والی پرواز کے دوران ان کا سامان لاپتہ ہو گیا۔
کھانڈیلوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ پرواز 6E-5237 کے ذریعے نئی دہلی سے بیلگاوی پہنچے، مگر ان کا بیگ منزل تک نہیں پہنچا اور اس کی موجودہ حالت کے بارے میں کوئی وضاحت فراہم نہیں کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے باعث انہیں شدید ذہنی اذیت، سنگین پریشانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ فوری طور پر ضروری کپڑے اور ذاتی استعمال کی اشیا خریدنا پڑیں۔ ان کے مطابق گمشدہ سامان میں اہم اور قیمتی دستاویزات بھی شامل تھیں، جس سے صورتحال مزید تشویشناک ہو گئی۔
بی جے پی ایم پی نے انڈیگو کے سی ای او پیٹر ایلبرس سے فوری وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک موجودہ رکن پارلیمنٹ کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے تو عام مسافروں کی مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: انڈیگو کی فلائٹ میں بم کی دھمکی، طیارے کے ٹوائلٹ سے مشکوک خط برآمد
انہوں نے مرکزی وزیر برائے شہری ہوا بازی رام موہن نائیڈو سے بھی مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ انڈیگو کے آپریشنل معیار پر سنجیدہ سوالات کھڑا کرتا ہے اور فوری توجہ کا متقاضی ہے۔ تاحال انڈیگو ایئرلائنز کی جانب سے اس واقعے پر کوئی باضابطہ ردِعمل سامنے نہیں آیا، تاہم ذرائع کے مطابق ایئرلائنز حکام مسافر کے سامان کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔