بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے کا راہل گاندھی پر حملہ: پارلیمانی نظیروں کا حوالہ دیتے ہوئے پارلیمنٹ سے نکالنے کی پیش کی تجویز
ایم پی دوبے کا استدلال ہے کہ اس تحریک کا مقصد ملک کو تقسیم کرنے کے ٹکڑے-ٹکڑے گینگ کے ارادوں کو بے نقاب کرنا ہے۔
Published : February 17, 2026 at 11:29 AM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے ایک اہم تحریک پیش کی ہے جس میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو پارلیمنٹ سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوبے کا استدلال ہے کہ اس تحریک کا مقصد ملک کو تقسیم کرنے کے ٹکڑے-ٹکڑے گینگ کے ارادوں کو بے نقاب کرنا ہے۔
نشی کانت دوبے نے کہا کہ پارلیمنٹ پہلے بھی اسی طرح کی قراردادوں کے ذریعے ارکان کو نکال چکی ہے۔ اس عمل کو سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا ہے۔ ساتھ دیا گیا متن غلط کاموں کی وجہ سے اخراج کے ماضی کے معاملات کی تفصیلات دیتا ہے۔ اس میں سبرامنیم سوامی، چھترپال سنگھ لودھا اور سوامی ساکشی جی مہاراج کے کیس شامل ہیں۔
Substantive motion में संसद ने समय समय पर सांसदों को ख़ासतौर पर @INCIndia ने निकाला है, राज्यसभा में कभी सुब्रमण्यम स्वामी जी,कभी छत्रपाल लोधी जी तथा कभी साक्षी महाराज जी को ।सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फ़ैसले में संसद के कार्यवाही को सही ठहराया है ।राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मोशन… pic.twitter.com/DzhXBYsJOU— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) February 16, 2026
پارلیمنٹ نے فوری قراردادوں کے ذریعے اراکین کو نکالا
ایکس پر، انہوں نے لکھا، "پارلیمنٹ نے وقتاً فوقتاً فوری قراردادوں کے ذریعے اراکین کو نکال دیا ہے۔ کانگریس نے ایسا کیا ہے، خاص طور پر راجیہ سبھا میں، کبھی سبرامنیم سوامی کے ساتھ، کبھی چھترپال لودھی کے ساتھ اور کبھی ساکشی مہاراج کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں پارلیمنٹ کی کارروائی کو برقرار رکھا ہے۔
نشی کانت دوبے اور راہل گاندھی کے درمیان گرما گرم بحث
میں نے راہل گاندھی کے خلاف جو تحریک پیش کی ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے عزائم کو بے نقاب کرے گی۔ پارلیمنٹ اس پر فیصلہ کرے گی۔" اس سے پہلے ہفتہ کو، ہندوستان-امریکہ عبوری تجارتی معاہدے پر بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے درمیان گرما گرم سیاسی بحث چھڑ گئی۔
بھارت کے بڑے ٹیکسٹائل سیکٹر اور کپاس کے لاکھوں کسان
تنازعہ بھارت کے بڑے ٹیکسٹائل سیکٹر اور کپاس کے لاکھوں کسانوں پر معاہدے کے اثرات کے گرد گھومتا ہے۔ گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت پر ہندوستان-امریکہ کے عبوری تجارتی معاہدے میں ٹیرف کی دفعات پر ملک کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس معاہدے سے ہندوستان کے کپاس کے کسانوں اور ٹیکسٹائل کے برآمد کنندگان پر منفی اثر پڑے گا۔
کسانوں کے تحفظ اور برآمدات کو بڑھانے کے اصول
بی جے پی لیڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کپاس کی پیداوار اور ٹیکسٹائل ملوں کے بارے میں راہل گاندھی کے دعوے جھوٹے ہیں اور انہیں کسی بھی فورم پر بحث کے لیے چیلنج کر رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اے این آئی (ANI) سے بات کی، جہاں انہوں نے گاندھی پر مزید تنقید کی، انہیں ایک "احمق" اپوزیشن لیڈر قرار دیا اور کسانوں کے تحفظ اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے مرکزی حکومت کے نقطۂ نظر کا دفاع کیا۔