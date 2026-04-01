بیجو پٹنائک سے متعلق بیان پر تنازع: بی جے پی ایم پی نشی کانت دوبے نے معافی مانگ لی
نشی کانت دوبے نے لکھاکہ ’میرا بیان ذاتی رائے تھی، اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں بلا شرط معذرت خواہ ہوں‘۔
Published : April 1, 2026 at 2:55 PM IST
نئی دہلی: بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے سابق وزیر اعلیٰ اڈیشہ بیجو پٹنائک کے بارے میں دیے گئے اپنے متنازع بیان پر معافی مانگ لی ہے، تاہم اس معاملے پر سیاسی ہنگامہ اب بھی جاری ہے۔ بدھ کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ایکس" پر جاری اپنے بیان میں دوبے نے کہا کہ ان کے الفاظ کو غلط سمجھا گیا۔ انہوں نے وضاحت دی کہ ان کے خیالات دراصل سابق وزیر اعظم جواہر لعل نہرو کے حوالے سے تھے، مگر انہیں بیجو پٹنائک سے جوڑ دیا گیا۔
पिछले हफ़्ते मीडिया से बात करते हुए मैने नेहरु गॉंधी परिवार के कारनामों के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भारत के अग्रणी नेताओं में स्थान रखने वाले आदरणीय श्री बीजू पटनायक जी के संदर्भ में मेरी बातों से ग़लत अर्थ निकाला गया । पहले तो यह वक्तव्य मेरा व्यक्तिगत है। नेहरु जी के उपर मेरे…— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) April 1, 2026
انہوں نے لکھا، “میرا بیان ذاتی رائے تھی اور اگر اس سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں بلا شرط معذرت خواہ ہوں۔ بیجو بابو ہمارے لیے ہمیشہ ایک عظیم رہنما رہے ہیں۔” یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب 27 مارچ کو دوبے نے دعویٰ کیا تھا کہ 1960 کی دہائی میں چین کے ساتھ جنگ کے دوران بیجو پٹنائک کا تعلق امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے سے تھا۔ اس بیان پر ملک بھر میں شدید ردعمل دیکھنے میں آیا، خاص طور پر بیجو جنتا دل (بی جے ڈی) کے ارکان نے پارلیمنٹ میں احتجاج کیا اور اڈیشہ کی سڑکوں پر بھی مظاہرے ہوئے۔
Surprised to hear the outrageous things said about Biju Babu by a BJP MP. I don’t think he knows that Prime Minister Jawaharlal Nehru had given him an office next to his in Delhi while he was still Chief Minister of #Odisha to help with strategy during the Chinese conflict and… pic.twitter.com/wmnwmzUr76— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) March 30, 2026
بی جے ڈی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ایسا بیان دینا نہایت غیر ذمہ دارانہ ہے، اور انہوں نے دوبے کے بیان کو “بے بنیاد اور اشتعال انگیز” قرار دیا۔ پارلیمنٹ میں بھی اس معاملے کی گونج سنائی دی، جہاں بی جے ڈی کے راجیہ سبھا اراکین نے واک آؤٹ کیا۔ پارٹی کے سینئر رہنما سسمت پاترا نے احتجاجاً پارلیمانی کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، جس کی سربراہی نشی کانت دوبے کر رہے تھے۔
Biju uncle was a towering personality, not just Odisha's tallest leader of his era, but among the leading lights of the nation.— Baijayant Jay Panda (@PandaJay) March 30, 2026
Most importantly, he was one of the greatest patriots of modern Bharat.
National pride burned deep in his veins & he dedicated his life to liberating…
دوسری جانب بی جے پی کے سینئر رہنما بیجینت جے پانڈا نے بھی اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے بیجو پٹنائک کو ایک عظیم محب وطن اور قومی رہنما قرار دیا۔ اگرچہ نشی کانت دوبے کی معافی سامنے آ چکی ہے، لیکن اس معاملے نے سیاسی حلقوں میں بیان بازی اور تاریخی شخصیات کے احترام سے متعلق ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔