کنگنا رناوت کا سونیا گاندھی پر سخت حملہ، سیاسی عروج پر کھڑے کیے سوالات
کنگنا رناوت نے کہا، وہ کبھی سمجھ نہیں پائیں کہ ایک پراسرار غیر ملکی شہری کی گاندھی خاندان میں انٹری کیسے ہوئی۔
Published : November 11, 2026 at 5:30 PM IST
نئی دہلی: اداکارہ اور بی جے پی کی رکنِ پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے سونیا گاندھی کے سیاسی عروج پر سوالات اٹھائے ہیں اور گاندھی خاندان سے جڑے واقعات کے سلسلے کو "بہت زیادہ اتفاقات" کی ایک کڑی قرار دیا ہے۔
کنگنا نے اپنی انسٹاگرام اسٹوریز پر سخت الفاظ پر مشتمل ایک پوسٹ میں الزام عائد کیا کہ گاندھی خاندان میں سونیا گاندھی کی آمد اور اس کے بعد اس سیاسی خاندان کے متعدد افراد کی اموات نے ایسے سوالات کھڑے کیے ہیں جن پر ان کے بقول عوام کی توجہ نہیں گئی ہے۔
Even in the end of the clip every one leaves but Maneka stays looking at Mrs Gandhi like a wounded little child seeking some comfort may be a little smile or a gaze in her direction, she stays hoping for one sign but nothing comes only coldness and slowly she disappears like she is there but doesn’t exist. Heartbreaking! On the other hand every one seems to be wrapped around little finger of a mysterious foreign national who bumped in to older son Rajeev Gandhi in a cafe abroad and ever since became inseparable, younger son Sanjay was being formally trained by Mrs Gandhi but he dies mysteriously and his vulnerable young window Maneka was thrown out of his house for random reasons and shortly after that the mother in law and husband were also killed one after the other. Leaving mysterious foreigner Sonia Gandhi as the head of government, wow!! How convenient!!— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 10, 2026
کنگنا رناوت نے کہا کہ ان کے یہ تبصرے بھارتی سیاست اور گاندھی خاندان پر کی گئی اس تحقیق پر مبنی ہیں جو انہوں نے 2025 میں ریلیز ہونے والی اپنی ہدایت کاری میں بنی فلم 'ایمرجنسی' پر کام کرنے کے دوران کی تھی۔
'اینویڈیا ہنی ٹریپ تنازع' (Nvidia honey trap controversy) کے حوالے سے جاری عالمی بحث کا ذکر کرتے ہوئے کنگنا نے اپنی پوسٹ کا آغاز یہ لکھتے ہوئے کیا، "ہر کوئی اینویڈیا ہنی ٹریپ تنازع کے بارے میں بات کر رہا ہے۔"
اس کے بعد گاندھی خاندان کے اردگرد پیش آنے والے سیاسی واقعات پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے لکھا، "فلم 'ایمرجنسی' کے لیے میں نے بھارتی سیاست اور گاندھی خاندان پر کافی تحقیق کی، اور مجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ایک بات جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ ایک پراسرار غیر ملکی شہری کی گاندھی خاندان میں انٹری۔"
اپنی پوسٹ میں کنگنا رناوت نے سابق وزیرِ اعظم اندرا گاندھی، سنجے گاندھی اور سابق وزیرِ اعظم راجیو گاندھی کی اموات کا حوالہ دیا اور ان المیوں کو گاندھی خاندان کے اندر سیاسی جانشینی سے جوڑا۔
کنگنا رناوت نے لکھا، "اندرا گاندھی کا قتل ہوا، سنجے گاندھی، راجیو گاندھی، تخت (اقتدار) کے تمام ممکنہ جانشین مارے گئے، جس کے نتیجے میں اقتدار کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ہمدردی والا متبادل بچا: ایک غیر ملکی شہری جن کا نام سونیا گاندھی تھا۔"
کنگنا نے آگے کے واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں 'بہت زیادہ اتفاقات' شامل تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عوام کو ان حالات پر مزید باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔
کنگنا رناوت نے سونیا گاندھی کے سیاسی اثر و رسوخ اور دورِ قیادت پر بھی تنقید کی اور کانگریس رہنما پر غیر ملکی ایجنڈوں کو فروغ دینے کا الزام لگایا۔
اپنی طویل انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ سونیا گاندھی نے کھلے عام غیر ملکی مفادات کی تشہیر کی تھی۔
بی جے پی کی رکنِ پارلیمنٹ نے کئی دہائیوں تک کانگریس کی اس سینئر رہنما کی سیاسی قیادت پر بھی سوالات اٹھائے۔
اپنی پوسٹ کا اختتام 2014 کے عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کنگنا نے لکھا کہ سونیا گاندھی دہائیوں تک حکومت کی قیادت کرتی رہیں، جب تک کہ ظاہر ہے، 2014 نہیں آ گیا۔
2014 کا عام انتخاب بھارتی سیاست کی تاریخ میں ایک تاریخی موڑ تھا، جس نے انڈین نیشنل کانگریس (INC) کی قیادت والے متحدہ ترقی پسند اتحاد (UPA) کے 10 سالہ دورِ حکومت کا خاتمہ کر دیا۔
بی جے پی نے وزیرِ اعظم کے عہدے کے امیدوار نریندر مودی کی قیادت میں انتخاب لڑا تھا اور اپنے بل بوتے پر فیصلہ کن 282 نشستیں جیتی تھیں۔ کانگریس (INC) کو انتخابی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ محض 44 نشستوں پر سمٹ گئی تھی۔ اس بڑی جیت کے بعد، نریندر مودی نے گجرات کے وزیرِ اعلیٰ کے طور پر اپنے 13 سالہ دورِ اقتدار کو چھوڑ کر 26 مئی 2014 کو بھارت کے 15ویں وزیرِ اعظم کے طور پر حلف اٹھایا تھا۔