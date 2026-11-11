ETV Bharat / bharat

کنگنا رناوت کا سونیا گاندھی پر سخت حملہ، سیاسی عروج پر کھڑے کیے سوالات

کنگنا رناوت نے کہا، وہ کبھی سمجھ نہیں پائیں کہ ایک پراسرار غیر ملکی شہری کی گاندھی خاندان میں انٹری کیسے ہوئی۔

BJP MP Kangana Ranaut targets Sonia Gandhi, called her One mysterious foreign national, Urdu News
سینئر کانگریس لیڈر سونیا گاندھی - بی جے پی ایم پی کنگنا رناوت (File Photo/ ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 11, 2026 at 5:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: اداکارہ اور بی جے پی کی رکنِ پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے سونیا گاندھی کے سیاسی عروج پر سوالات اٹھائے ہیں اور گاندھی خاندان سے جڑے واقعات کے سلسلے کو "بہت زیادہ اتفاقات" کی ایک کڑی قرار دیا ہے۔

کنگنا نے اپنی انسٹاگرام اسٹوریز پر سخت الفاظ پر مشتمل ایک پوسٹ میں الزام عائد کیا کہ گاندھی خاندان میں سونیا گاندھی کی آمد اور اس کے بعد اس سیاسی خاندان کے متعدد افراد کی اموات نے ایسے سوالات کھڑے کیے ہیں جن پر ان کے بقول عوام کی توجہ نہیں گئی ہے۔

کنگنا رناوت نے کہا کہ ان کے یہ تبصرے بھارتی سیاست اور گاندھی خاندان پر کی گئی اس تحقیق پر مبنی ہیں جو انہوں نے 2025 میں ریلیز ہونے والی اپنی ہدایت کاری میں بنی فلم 'ایمرجنسی' پر کام کرنے کے دوران کی تھی۔

'اینویڈیا ہنی ٹریپ تنازع' (Nvidia honey trap controversy) کے حوالے سے جاری عالمی بحث کا ذکر کرتے ہوئے کنگنا نے اپنی پوسٹ کا آغاز یہ لکھتے ہوئے کیا، "ہر کوئی اینویڈیا ہنی ٹریپ تنازع کے بارے میں بات کر رہا ہے۔"

اس کے بعد گاندھی خاندان کے اردگرد پیش آنے والے سیاسی واقعات پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے لکھا، "فلم 'ایمرجنسی' کے لیے میں نے بھارتی سیاست اور گاندھی خاندان پر کافی تحقیق کی، اور مجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ایک بات جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ ایک پراسرار غیر ملکی شہری کی گاندھی خاندان میں انٹری۔"

BJP MP Kangana Ranaut targets Sonia Gandhi, called her One mysterious foreign national, Urdu News
بی جے پی ایم پی کنگنا رناوت کی انسٹاگرام اسٹوری (Screengrab)

اپنی پوسٹ میں کنگنا رناوت نے سابق وزیرِ اعظم اندرا گاندھی، سنجے گاندھی اور سابق وزیرِ اعظم راجیو گاندھی کی اموات کا حوالہ دیا اور ان المیوں کو گاندھی خاندان کے اندر سیاسی جانشینی سے جوڑا۔

کنگنا رناوت نے لکھا، "اندرا گاندھی کا قتل ہوا، سنجے گاندھی، راجیو گاندھی، تخت (اقتدار) کے تمام ممکنہ جانشین مارے گئے، جس کے نتیجے میں اقتدار کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ہمدردی والا متبادل بچا: ایک غیر ملکی شہری جن کا نام سونیا گاندھی تھا۔"

کنگنا نے آگے کے واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں 'بہت زیادہ اتفاقات' شامل تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عوام کو ان حالات پر مزید باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

کنگنا رناوت نے سونیا گاندھی کے سیاسی اثر و رسوخ اور دورِ قیادت پر بھی تنقید کی اور کانگریس رہنما پر غیر ملکی ایجنڈوں کو فروغ دینے کا الزام لگایا۔

اپنی طویل انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ سونیا گاندھی نے کھلے عام غیر ملکی مفادات کی تشہیر کی تھی۔

بی جے پی کی رکنِ پارلیمنٹ نے کئی دہائیوں تک کانگریس کی اس سینئر رہنما کی سیاسی قیادت پر بھی سوالات اٹھائے۔

اپنی پوسٹ کا اختتام 2014 کے عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کنگنا نے لکھا کہ سونیا گاندھی دہائیوں تک حکومت کی قیادت کرتی رہیں، جب تک کہ ظاہر ہے، 2014 نہیں آ گیا۔

2014 کا عام انتخاب بھارتی سیاست کی تاریخ میں ایک تاریخی موڑ تھا، جس نے انڈین نیشنل کانگریس (INC) کی قیادت والے متحدہ ترقی پسند اتحاد (UPA) کے 10 سالہ دورِ حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

بی جے پی نے وزیرِ اعظم کے عہدے کے امیدوار نریندر مودی کی قیادت میں انتخاب لڑا تھا اور اپنے بل بوتے پر فیصلہ کن 282 نشستیں جیتی تھیں۔ کانگریس (INC) کو انتخابی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ محض 44 نشستوں پر سمٹ گئی تھی۔ اس بڑی جیت کے بعد، نریندر مودی نے گجرات کے وزیرِ اعلیٰ کے طور پر اپنے 13 سالہ دورِ اقتدار کو چھوڑ کر 26 مئی 2014 کو بھارت کے 15ویں وزیرِ اعظم کے طور پر حلف اٹھایا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

سکھ مخالف فسادات 1984 معاملہ: جنک پوری تشدد کیس کے ملزم سجن کمار بری، مگر جیل سے باہر نہیں نکل سکیں گے

سکھ مخالف فسادات: دہلی کی عدالت نے جنک پوری تشدد کیس میں سجن کمار کو بری کر دیا

سکھ مخالف فسادات کیس میں سجن کمار کو عمر قید کی سزا، سکھ مخالف فسادات

سنہ 1984 فسادات: سجن کمار کی ضمانت عرضی سماعت جولائی تک ہے ٹلی

Emergency 1975: جانیں کیوں، کب اور کیسے نافذ ہوئی تھی ایمرجنسی؟

Emergency 1975: جانیں کیوں، کب اور کیسے نافذ ہوئی تھی ایمرجنسی؟

1984 سکھ مخالف فسادات سجن کمار سرسوتی وہار کیس میں مجرم قرار

جب اندرا گاندھی نے 45 برس قبل ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا

TAGGED:

گاندھی خاندان اور سونیا گاندھی
کنگنا رناوت کا سونیا گاندھی پر حملہ
GANDHI FAMILY AND SONIA GANDHI
KANGANA RANAUT TARGETS SONIA GANDHI
KANGANA RANAUT ATTACK ON SONIA GAND

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.