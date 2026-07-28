نوجوانوں تک پہنچنے کے لیے بی جے پی کی نئی حکمت عملی: مودی سمیت مرکزی وزراء انسٹاگرام پر متحرک
مودی نے اپنی کابینہ کے ارکان کو ہدایت دی تھی کہ وہ انسٹاگرام ریلس کے ذریعے نوجوانوں سے زیادہ فعال انداز میں رابطہ کریں۔
Published : July 28, 2026 at 2:47 PM IST
نئی دہلی : نیٹ (NEET-UG) پیپر لیک تنازع اور اس کے خلاف ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے نوجوانوں تک اپنی رسائی بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا، خصوصاً انسٹاگرام کو مرکزی پلیٹ فارم بنانے کی حکمت عملی اختیار کر لی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی وزراء اور پارٹی کے سینئر رہنما گزشتہ چند دنوں سے مسلسل انسٹاگرام ریلس اور ویڈیوز کے ذریعے نوجوانوں سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ذرائع کے مطابق حال ہی میں وزیر اعظم مودی نے اپنی کابینہ کے ارکان کو ہدایت دی تھی کہ وہ انسٹاگرام ریلس کے ذریعے نوجوانوں سے زیادہ فعال انداز میں رابطہ کریں۔ اس کے بعد سے متعدد مرکزی وزراء کی انسٹاگرام سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ حکمت عملی ایسے وقت سامنے آئی ہے جب نیٹ-یو جی پیپر لیک کے خلاف طلبہ کی ملک گیر تحریک نے سوشل میڈیا، خاص طور پر انسٹاگرام، کی سیاسی اثر پذیری کو نمایاں کر دیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق طلبہ کی احتجاجی تحریک کی قیادت کرنے والی کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے مئی میں ایک طنزیہ آن لائن مہم کے طور پر آغاز کیا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 2 کروڑ 60 لاکھ (26 ملین) سے زائد فالوورز ہو گئے، جس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی توجہ انسٹاگرام کی جانب مبذول ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، جو 2014 سے انسٹاگرام استعمال کر رہے ہیں، نے حالیہ احتجاج کے دوران سیلفی انداز میں کئی ویڈیوز پوسٹ کیں، جن میں نوجوانوں کی تجاویز اور امتحانی اصلاحات پر گفتگو کی گئی۔
ان ویڈیوز کو غیر معمولی پذیرائی ملی اور صرف ایک رات میں پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو کے بعد ان کے تقریباً 10 لاکھ نئے فالوورز بڑھ گئے، جس کے بعد ان کے انسٹاگرام فالوورز کی تعداد تقریباً 10 کروڑ 50 لاکھ تک پہنچ گئی۔ بی جے پی کا سرکاری انسٹاگرام اکاؤنٹ، جس کے 95 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، گزشتہ چند دنوں سے مسلسل ایسے ریلس اور ویڈیوز پوسٹ کر رہا ہے جن میں مختلف ریاستوں، خصوصاً پنجاب، میں مبینہ پیپر لیک کے واقعات کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔
پارٹی نے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے پبلک ایگزامینیشنز (پریوینشن آف انفئیر مینز) بل سے متعلق ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں، جن میں اپوزیشن پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اس اہم قانون پر بحث میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، جبکہ حکومت کا مؤقف ہے کہ یہ قانون پیپر لیک مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ حال ہی میں مقرر کیے گئے مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے بھی انسٹاگرام کے ذریعے حکومت کا مؤقف پیش کیا۔
انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ حکومت نے پبلک ایگزامینیشنز (پریوینشن آف انفئیر مینز) ایکٹ 2024 نافذ کیا ہے، جس کے تحت پیپر لیک میں ملوث افراد کو 10 سال تک قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت امتحانی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں حقائق پر مبنی بحث چاہتی ہے، لیکن بعض سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ بحث ممکن نہیں ہو پا رہی۔
مرکزی وزیر جے پی نڈا نے نیٹ معاملے پر سی جے پی رہنماؤں سے ملاقاتوں کی ویڈیوز شیئر کیں، جبکہ وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے اینٹی پیپر لیک قانون میں ترمیم اور طلبہ سے صبر و تحمل کی اپیل پر مبنی متعدد ویڈیوز پوسٹ کیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بھی کئی ویڈیوز جاری کرتے ہوئے امتحانی پیپر لیک کو "قومی مسئلہ" قرار دیا اور تمام سیاسی جماعتوں سے بل کی حمایت کی اپیل کی۔
وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نوجوانوں کو انصاف فراہم کرنے اور پیپر لیک مافیا کے خلاف فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام سے متعلق حکومت کی پالیسی پر روشنی ڈالی، جبکہ پیوش گوئل نے بھی اپوزیشن سے اس معاملے پر سیاست نہ کرنے کی اپیل کی۔ خواتین و اطفال کی ترقی کی وزیر انپورنا دیوی نے جھارکھنڈ میں مبینہ امتحانی اور تقرری گھوٹالوں کو موضوع بنایا اور ریاستی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے سربراہ امت مالویہ نے بھی انسٹاگرام پر متعدد ویڈیوز پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ احتجاج کے دوران بعض افراد نے آرٹیکل 370 کی بحالی، "آزاد کشمیر" اور دیگر متنازع نعرے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ویڈیوز درست ہیں تو احتجاج طلبا کے اصل مسائل سے ہٹ گیا تھا۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اتر پردیش کے معاملات پر شور مچایا جاتا ہے، لیکن پنجاب، کرناٹک اور دیگر ریاستوں میں ہونے والے مبینہ پیپر لیک پر خاموشی کیوں اختیار کی جاتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: پی ایم مودی کا فیس بک ویڈیو ہٹانے پر میٹا طلب، میٹا نے کہا، یہ ایک غلطی تھی، اسے بحال کر دیا گیا
مالویہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 2025-26 کے دوران امتحانی بے ضابطگیوں کے زیادہ تر مقدمات ان ریاستوں میں سامنے آئے جہاں انڈیا اتحاد کی حکومتیں برسراقتدار ہیں۔ اسی دوران حکومت نے لوک سبھا میں اینٹی پیپر لیک قانون میں ترمیم کا بل بھی پیش کیا، جس میں سزا کو مزید سخت کرتے ہوئے 10 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانہ تجویز کیا گیا ہے۔