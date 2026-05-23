’کاکروچ پارٹی‘ ہندوستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش؟ کیرالہ بی جے پی صدر راجیو چندر شیکھر کا بڑا الزام
راجیو چندر شیکھر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں ''کاکروچ پارٹی'' کو ایک ''کلاسک کراس بارڈر انفلوئنس آپریشن'' قرار دیا۔
Published : May 23, 2026 at 5:25 PM IST
ترواننت پورم: کیرالہ بی جے پی صدر راجیو چندر شیکھر نے سوشل میڈیا پر تیزی سے مقبول ہونے والی طنزیہ ڈیجیٹل تنظیم ’’کاکروچ پارٹی‘‘ کو ہندوستان کو غیر مستحکم کرنے کی ایک مبینہ سرحد پار مہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ مہم وزیراعظم نریندر مودی، ان کی حکومت اور ہندوستان کی ترقی کو نشانہ بنانے کے لیے چلائی جارہی ہے۔ راجیو چندر شیکھر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں ’’کاکروچ پارٹی‘‘ کو ایک ’’کلاسک کراس بارڈر انفلوئنس آپریشن‘‘ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا، بوٹس، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل پروپیگنڈہ کے دور میں ایسی مہمات بظاہر عوامی یا خود رو دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کا مقصد جعلی بیانیہ تیار کرکے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے۔
بی جے پی لیڈر نے دعویٰ کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان کی ترقی، جدید کاری اور عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی طاقت سے کئی ممالک اور مفاد پرست عناصر پریشان ہیں۔ ان کے مطابق ایسے عناصر ہندوستان کے عروج کو روکنے کے لیے مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں گے۔ راجیو چندر شیکھر نے کووڈ وبا، روس-یوکرین جنگ، امریکہ-ایران کشیدگی، توانائی بحران اور چینی جارحیت جیسے عالمی چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت نے ان تمام بحرانوں کے باوجود ہندوستان کو محفوظ، مضبوط اور معاشی طور پر مستحکم رکھا۔
انہوں نے کہا کہ یہی حقیقی قیادت کی پہچان ہے اور آج ملک کو متحد ہوکر چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے۔ انہوں نے سخت الفاظ میں کہا کہ کوئی ’’کاکروچ‘‘، کوئی معمولی اپوزیشن سیاستدان، کوئی مودی مخالف عناصر یا کوئی غیر ملکی مفاد ہندوستان کے ’’وکست بھارت‘‘ کے عزم کو پٹری سے نہیں اتار سکتا۔
واضح رہے کہ ’’کاکروچ جنتا پارٹی‘‘ نامی ایک طنزیہ سوشل میڈیا ہینڈل گزشتہ ہفتہ اچانک سامنے آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آن لائن کافی مقبول ہوگیا۔ تاہم جمعرات کو اس کا ایکس اکاؤنٹ ہندوستان میں روک دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد ’کاکروچ اس بیک‘ کے نام سے ایک نیا ہینڈل سامنے آیا، جس کی ٹیگ لائن تھی: ’کاکروچ ڈونٹ ڈائی‘
اسی دوران بنگلور سٹی پولیس نے عوام کو خبردار کیا کہ وہ 24 مئی کو بنگلور کے ٹاؤن ہال کے قریب ’’کاکروچ جنتا پارٹی کرناٹک‘‘ کے نام سے مبینہ طور پر منعقد ہونے والی ’’پُرامن انسانی زنجیر‘‘ سے متعلق سوشل میڈیا پیغامات پر یقین نہ کریں اور نہ ہی انہیں پھیلائیں۔ پولیس نے واضح کیا کہ اس پروگرام کے لیے کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ کیرالہ میں اس طنزیہ تحریک کو مختلف سیاسی جماعتوں کے نوجوان قائدین کی حمایت بھی مل رہی ہے۔ کانگریس، انڈین یونین مسلم لیگ اور سی پی آئی ایم سے وابستہ بعض نوجوان لیڈروں نے ’’کاکروچ جنتا پارٹی‘‘ کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ کانگریس کے ابِن ورکی، آئی یو ایم ایل کے پی کے نواز اور ٹی پی اشرف علی، جبکہ سی پی آئی ایم کے وی کے سنوج نے اس تحریک کی حمایت ظاہر کی۔ طلبہ تنظیم ایس ایف آئی کے ریاستی صدر ایم شیو پرساد نے بھی اس کے حق میں بیان دیا ہے۔