بی جے پی کو پیپر لیک سے نہیں بلکہ اس ایشو پر بات کرنے سے مسئلہ ہے، یوپی پولیس-سنجے سنگھ معاملے پر کیجریوال کی حکومت پر تنقید
By ANI
Published : June 2, 2026 at 2:29 PM IST
نئی دہلی: سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ یوپی کے پریاگ راج کے ایک کانفرنس ہال میں عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ طلبہ کے ساتھ حالیہ پیپر لیک معاملے پر تبادلہ خیال کررہے ہیں۔ اچانک وہاں یوپی پولیس اور سرکاری افسران آجاتے ہیں اور انھیں اس ایشو پر بات کرنے سے منع کرتے ہیں۔ سنجے سنگھ اور سرکاری افسران میں گرما گرم بحث ہوتی ہے۔ اس معاملے پر اب عآپ کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کا رد عمل سامنے آیا ہے۔
عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے بی جے پی حکومت پر تنقید کی ہے۔
बीजेपी को पेपर लीक से दिक्कत नहीं है। पेपर लीक पर चर्चा होने से दिक्कत है... https://t.co/Wu6xPYhYdM— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 2, 2026
ایکس پر سنجے سنگھ کی پوسٹ کا اشتراک کرتے ہوئے، کیجریوال نے بی جے پی کو نشانہ بنایا، اور الزام لگایا کہ وہ (مودی حکومت) پیپر لیک جیسے مسائل کو حل کرنے میں کم کارروائی کرتے ہیں، لیکن اس پر بحث کو روکنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔
کیجریوال نے کہا، "بی جے پی کو پیپر لیک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ پیپر لیک پر ہونے والی بحث سے ہے۔"
یہ پیر کے روز سنجے سنگھ کے الزام کے بعد سامنے آیا ہے کہ یوپی پولیس اور سرکاری اہلکاروں نے پریاگ راج میں پیپر لیک ہونے پر طلباء کے ساتھ ان کی بات چیت کو روکنے کی کوشش کی۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ، "آمریت اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے"۔
ایکس پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سنجے سنگھ نے کہا، "پریاگ راج، یوپی میں آمریت عروج پر پہنچ گئی ہے- بند کمروں میں بھی، لاکھوں طلباء کے مستقبل پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، انتظامیہ پیپر لیک ہونے کی بات کو بھی روکنے کے لیے پہنچ گئی ہے۔ مودی-یوگی کی ڈبل انجن والی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور اپوزیشن کو کچلنا چاہتی ہے۔"
ویڈیو میں، سنجے سنگھ نے اس خلل پر حکام کا سامنا کیا، سوال کیا کہ کیا ملک کے لاکھوں طلباء کو متاثر کرنے والے پیپر لیک کے بارے میں بات کرنا "غیر قانونی" ہو گیا ہے۔
انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ "عوامی جگہ کے لیے اجازت ضروری ہے۔ ہم کانفرنس روم میں بحث کر رہے ہیں۔ کیا ہم ملک مخالف بات چیت کر رہے ہیں؟ ہم پیپر لیکس پر بات کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ نے بھی اپنا عہدہ حاصل کیا ہے۔ آپ کے بچے بھی ان لیکس سے متاثر ہوئے ہیں۔ کیا ان کے بارے میں بات کرنا غیر قانونی ہے؟ جمہوریت میں؟ میں پہلی بار ایسا دیکھ رہا ہوں"۔
یہ نیٹ یوجی 2026 کے ارد گرد جاری تنازعہ کے درمیان سامنے آیا ہے، جسے پیپر لیک اور انتظامی غلطیوں کے الزامات کے بعد 21 جون کو دوبارہ شیڈول کیا گیا ہے۔ سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے اپنی تحقیقات جاری رکھتے ہوئے متعدد گرفتاریاں کی ہیں، جب کہ ملک کے کئی حصوں میں طلبہ گروپوں کے احتجاج میں شدت آگئی ہے۔
