بی جے پی نے نتین نبین کو قومی کارگذار صدر مقرر کردیا، تنظیمی سطح پر بڑی تبدیلی
بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری ارون سنگھ کے مطابق نتین نبین کی تقرری کی منظوری پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے دی ہے۔
Published : December 14, 2025 at 6:30 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 7:02 PM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے اتوار کو بہار حکومت کے وزیر نتین نبین کو پارٹی کا قومی کارگذار صدر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ یہ تقرری فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ نیتن نَبین اس وقت وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی قیادت والی بہار حکومت میں محکمہ تعمیراتِ سڑکات (روڈ کنسٹرکشن) کے وزیر ہیں۔
بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری ارون سنگھ کی جانب سے جاری کردہ سرکاری حکم نامے کے مطابق، اس تقرری کی منظوری پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے دی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ “بی جے پی پارلیمانی بورڈ نے بہار حکومت کے وزیر شری نیتن نَبین کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا قومی ورکنگ صدر مقرر کیا ہے۔”
Shri Nitin Nabin Ji has distinguished himself as a hardworking Karyakarta. He is a young and industrious leader with rich organisational experience and has an impressive record as MLA as well as Minister in Bihar for multiple terms. He has diligently worked to fulfil people’s…— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2025
وزیراعظم نریندر مودی کی مبارکباد
وزیراعظم نریندر مودی نے نیتن نَبین کو اس نئی ذمہ داری پر مبارکباد دیتے ہوئے انہیں پارٹی کا ایک محنتی اور زمینی سطح پر کام کرنے والا کارکن قرار دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ “نیتن نَبین ایک نوجوان، محنتی اور تجربہ کار تنظیمی لیڈر ہیں۔ بہار میں بطور ایم ایل اے اور وزیر ان کی کارکردگی مؤثر رہی ہے۔
انہوں نے عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے پوری لگن سے کام کیا ہے۔ وہ اپنی شائستگی اور عوام کے درمیان رہ کر کام کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔” وزیراعظم نے یقین ظاہر کیا کہ نیتن نَبین کی توانائی اور وابستگی آئندہ دنوں میں پارٹی کو مزید مضبوط بنائے گی۔
نیتن نَبین، جو کہ کایستھ برادری سے تعلق رکھنے والے بہار کے پانچ بار کے رکنِ اسمبلی ہیں، کو موجودہ قومی صدر جے پی نڈّا کا ممکنہ جانشین مانا جا رہا ہے۔ جے پی نڈّا جنوری 2020 میں بی جے پی کے قومی صدر مقرر ہوئے تھے اور اپنی اصل مدت پوری کرنے کے بعد انہیں کئی بار توسیع دی گئی، تاکہ وہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات سمیت اہم سیاسی مراحل میں پارٹی کی قیادت کر سکیں۔
نیتن نَبین کون ہیں؟
23 مئی 1980 کو رانچی (جھارکھنڈ) میں پیدا ہونے والے نیتن نَبین ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بی جے پی کے سینئر رہنما اور سابق ایم ایل اے مرحوم نَبین کشور پرساد سنہا کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے فعال سیاست میں قدم رکھا اور بتدریج پارٹی میں اہم مقام حاصل کیا۔
نیتن نَبین پٹنہ کے بنکی پور اسمبلی حلقہ سے مسلسل پانچ مرتبہ ایم ایل اے منتخب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 2006 کے ضمنی انتخاب میں پہلی بار اسمبلی میں داخلہ لیا اور اس کے بعد 2010، 2015، 2020 اور 2025 کے انتخابات میں اپنی نشست برقرار رکھی۔ 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات میں انہوں نے 52 ہزار سے زائد ووٹوں کے بڑے فرق سے شاندار کامیابی حاصل کی۔
یہ بھی پڑھیں: کیرالہ بلدیاتی انتخابات: ہندو اکثریتی سیٹ پر بی جے پی کی مسلم امیدوار کامیاب، پی ایم مودی کی مبارکباد
ریاستی حکومت میں وزارتی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ، نیتن نَبین بی جے پی کے اندر کئی اہم تنظیمی عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ وہ بی جے پی یووا مورچہ کے قومی جنرل سیکریٹری اور ریاستی صدر رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ سکّم کے انتخابی اور تنظیمی انچارج اور چھتیس گڑھ میں سینئر تنظیمی ذمہ داریاں بھی نبھا چکے ہیں۔