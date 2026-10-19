ٹائیگر شروف پر حملے کی ذمہ داری بشنوئی گینگ نے قبول کی، کہا 'جو بھی سلمان کے ساتھ کام کرے گا اسے مار دیں گے'
واضح رہے کہ باندرہ میں دو سال پہلے سلمان کے گلیکسی اپارٹمنٹ گھر کے باہر موٹر سائیکل پر سوار دو لوگوں نے گولیاں چلائی تھیں۔
Published : October 19, 2026 at 9:08 AM IST
ممبئی: لارنس بشنوئی گینگ نے اتوار کی شام جوہو میں ٹائیگر شروف پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ گینگ کے ایک نمائندے انل پنڈت نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ٹائیگر کو وارننگ دینے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے اور اس لیے، انہیں اس طرح کی سخت کارروائی کا سہارا لینا پڑا۔
انل پنڈت نے وارننگ دی کہ وہ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کے ساتھ کام کرنے والے کسی بھی شخص کو نہیں بخشیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 'جے مہاکال… جے شری رام... سب بھائیوں کو نمسکار۔ اتوار کو ٹائیگر شروف کے ساتھ جو ہوا اس کی ذمہ داری ہم، انیل پنڈت اور ہرمن سندھو لیتے ہیں۔'
Mumbai, Maharashtra: On the Lawrence Bishnoi gang claiming responsibility for the attack on actor Tiger Shroff, Deputy Chief Minister Eknath Shinde says, "Regardless of which gang is involved, action will be taken against it. This is Mumbai. They are once again trying to revive gang wars here, but neither their high-handedness nor their activities will be tolerated by the police or the government. The Chief Minister and all of us have taken this matter very seriously. I appeal to all celebrities to immediately inform the police if they receive any such calls..."— IANS (@ians_india) October 18, 2026
'ہم نے انہیں فون کر کے وارننگ دی تھی, لیکن وہ نہیں سمجھے۔ اس لیے آج ہم نے انہیں مزید زور دے کر سمجھایا۔ ممبئی فلم انڈسٹری میں جو بھی ہماری بات نہیں مانے گا یا سلمان خان کے ساتھ کام کرے گا، وہ اگلا شکار ہوگا۔ انتظار کرو اور دیکھو۔'
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پوسٹ میں مزید لکھا کہ 'نوٹ: دوسرے گینگ کے جو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے نام کا استعمال کر کے مشہور ہو سکتے ہیں، انہیں جلد ہی مار دیا جائے گا، اور ہم انہیں اس طرح مشہور کر دیں گے۔' ممبئی کرائم برانچ کی طرف سے شیئر کیے گئے ایک آڈیو میں انل پنڈت نے سلمان سے لارنس بشنوئی اور بشنوئی کمیونٹی سے معافی مانگنے کو کہا۔"
انہوں نے کہا کہ 'سلمان خان میری بات دھیان سے سنو۔ اگر تم نے میرے بڑے بھائی لارنس بشنوئی یا بشنوئی کمیونٹی سے معافی نہیں مانگی، تو ہم تمہارے گھر میں ایک کتا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ مت سوچنا کہ تم سکیورٹی میں ہو اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔' اتوار کی شام کو ممبئی کے جوہو علاقے میں تین موٹر سائیکل سوار افراد نے ٹائیگر شروف کی کار پر فائرنگ کر دی۔
اس حملے میں وہ بال بال بچ گئے، البتہ اداکار کا ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس نے پولیس کمشنر کو معاملے کی فوری تحقیقات کرنے اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 14 اپریل سال 2024 کو موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے باندرہ میں سلمان کے گلیکسی اپارٹمنٹ گھر کے باہر گولیاں چلائی تھیں۔
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