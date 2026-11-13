پرندے بے گھر ہو رہے ہیں: روشن دان سے لے کر ککریل تک مقامی پرندوں کی دنیا سکڑتی جا رہی ہے
قومی پرندوں کا دن: سید علی حسنین عابدی فیض کی پہل پر اکھل پانڈے کی خصوصی رپورٹ۔
Published : November 13, 2026 at 8:38 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 8:47 PM IST
لکھنؤ: قومی پرندوں کا دن 12 نومبر کو منایا جاتا ہے، جو ماہرِ آرنیتھولوجسٹ سلیم علی کی یوم پیدائش ہے۔ اگرچہ اس دن کی بحثیں عام طور پر نقل مکانی کرنے والے پرندوں پر مرکوز ہوتی ہیں، لیکن لکھنؤ جیسے شہر میں، ایک اور، کم توجہ دینے والی کہانی روزانہ سامنے آتی ہے۔ یہ شہر کے اپنے پرندوں کی رہائش کی کہانی ہے: دریائے گومتی کے کنارے، ککریل کا جنگل، پرانے باغات، یونیورسٹی کیمپس، ریذیڈنسی کے درخت، نوابی دور کی عمارتوں کی روشن دان، اور محلوں کے برگد اور پیپل کے درخت۔ یہاں پر ہزاروں پرندے رہتے ہیں۔ وہ شام کو واپس آتے ہیں، اپنے گھونسلے بناتے ہیں، اور پھر صبح کو چلے جاتے ہیں۔
برسوں کے دوران، ان گھونسلوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ چوڑائی اور تعمیر نے پرانے درختوں کو کاٹ دیا ہے، اور عمارتوں میں شیشے کے بڑھتے ہوئے استعمال نے پرندوں کے تصادم کا باعث بنا ہے۔ چینی تار سے پتنگ کے بازو کٹنے کے واقعات ہر موسم میں ہوتے ہیں۔ روشنی اور شور نے رات کے وقت رہنے کی جگہوں کو تبدیل کر دیا ہے، اور کھلی جگہ میں کمی نے چڑیوں جیسے گھریلو پرندوں کے گھونسلے کی جگہیں کم کر دی ہیں۔
لکھنؤ کے ماہر ماحولیات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے ماہر سید علی حسنین عبدی فیض تین دہائیوں سے زخمی پرندوں کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار اکھل پانڈے نے ان سے بات کی۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے سید علی حسنین عابدی فیض نے کہا، "میں بچپن سے یہ کام کر رہا ہوں۔ میں سوچتا تھا کہ چڑیا میرے قریب ہے، اس لیے میں اسے خرید سکتا ہوں، پنجرے میں رکھ سکتا ہوں، یا اسے اٹھا سکتا ہوں، لیکن وہ آ کر مر جائیں گے۔ جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ نے سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ یہ پرندے ہمارے جسموں کو خطرناک بیماریوں سے دور کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ سائنس دان ان پر کیا تحقیق کریں گے اور ان سے کیا فائدہ ہو گا، ہم نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں ہماری مستقبل کی نسلوں کو محفوظ کرنا ہے۔ میں بچپن سے اس پر کام کر رہا ہوں۔"
سوال: آپ نے اب تک کتنے پرندے بچائے ہیں؟ کتنے کو کھلے آسمان پر اڑنے کی آزادی دی؟
جواب: ہم ہندوستانی ہیں۔ ہم تیاری نہیں کرتے۔ ہمارے پاس لائف جیکٹس نہیں ہیں۔ اگر کوئی پرندہ تالاب میں گرتا ہے تو ہم کہتے ہیں، "دیکھو بھائی، وہ ڈوب رہا ہے!" ہم اپنے کپڑے پہن کر کودتے ہیں۔ ہمارے پاس درست اعداد و شمار نہیں ہیں۔ ہم کم از کم تین دہائیوں سے کام کر رہے ہیں اور ان گنت پرندوں کو بچایا ہے۔ بہت سے محکمے ہماری مدد چاہتے ہیں۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہم سب کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم ہمیشہ زیادہ سے زیادہ جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ چوک میں معیاری ہسپتال بنایا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ مدد کریں گے اور کام مزید بڑھے گا۔
سوال: پرندوں کے سب سے زیادہ زخمی ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
جواب: میری پی آئی ایل الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ میں دائر ہے۔ یہ مہلک پتنگ کی تار ہے جو پرندوں کو زخمی کر رہی ہے۔ ہم انہیں بچا رہے ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں اور انہیں رہا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقاب کا بازو کٹ گیا تھا۔ اس کے پنکھ ابھی تک واپس نہیں بڑھے ہیں۔ ہندوستان میں تیار ہونے والی شیشے کی تار خاص طور پر خطرناک ہے۔ اس کے خلاف قانون ہے۔ گرین ٹریبونل نے پابندی کا حکم دیا ہے۔ پولیس چینی تار کی مسلسل تلاش کر رہی ہے لیکن شیشے کی تار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ اب حکومت آنے والے دنوں میں قانون سازی کر رہی ہے تو امید ہے کہ پرندوں کے زخمی ہونے کے واقعات میں کمی آئے گی۔
سوال: آج کل شفاف شیشہ لگایا جا رہا ہے تو پرندے دھوکا کھا کر اس سے ٹکرا کر زخمی ہو رہے ہیں۔ کیا ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں؟
جواب: ہم نے ماما چوک پر ایک بھارتی گدھ کو بچایا۔ اس کا وزن تقریباً سات سے آٹھ کلو گرام تھا۔ وہ گلاس کو پانی سمجھ کر ٹکرا گیا تھا۔ یہ اتنا پیاسا تھا کہ اڑنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ محکمہ جنگلات کی مدد سے اسے ککریل رینج میں بچایا گیا اور آزاد گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔
سوال: درخت لگاتار کاٹے جا رہے ہیں، اور شہر کنکریٹ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اب کیا درختوں کی کمی کی وجہ سے پرندوں کے گھونسلے نایاب ہو گئے ہیں؟
جواب: جو رنگ روڈ بن رہی ہے اس کے ارد گرد ڈیڑھ کلومیٹر گرین بیلٹ رکھی جا رہی ہے، جب کہ یہ ایک کلومیٹر ہونی چاہیے۔ معیارات پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہیں خطوط لکھے گئے ہیں لیکن وہ ان پر عمل نہیں کررہے۔ لکھنؤ شہر میں ہزاروں باغات تھے جنہیں وزیر باغ، جکھڑ باغ اور سکندر باغ کے ناموں سے جانا جاتا تھا، لیکن آج وہ سب ختم ہو گئے ہیں، اور کنکریٹ کا جنگل بن رہا ہے۔ ایل ڈی اے کے وی سی خود کہتے ہیں کہ 66 فیصد مکانات کے منظور شدہ نقشے نہیں ہیں اور یہ غیر معیاری عمارتیں ہیں اس لیے یہ مسائل ہیں۔ مسائل بڑے ہیں لیکن آواز چھوٹی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔
سوال: اگر کوئی پرندہ تار سے کٹ جائے یا گاڑی سے ٹکرائے تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟
جواب: علاج سرکاری ڈاکٹروں کی مدد سے ہوتا ہے۔ میں سالانہ ویلفیئر بورڈ آف انڈیا سے تربیت یافتہ ہوں۔ گزشتہ دو یا تین دہائیوں سے، میں خود کچھ مدد فراہم کرنے میں کامیاب رہا ہوں۔ ڈاکٹر ڈاکٹر کی نگرانی میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کا ڈاکٹر ابھینو ورما ایک سرکاری ڈاکٹر ہے اور وہ اس طرح مدد کرتا ہے۔ چڑیا گھر ہسپتال ایسا نہیں کرتا۔ عام طور پر، اگر کسی جانور کو وہاں لے جایا جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حال ہی میں، ایک چڑیا گھر کے بارے میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جہاں وہ ایک مور لے کر آئے تھے اور قابل ہونے کے باوجود اسے مدد نہیں ملی۔ اگر ہم بندروں کو لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تپ دق اور پالتو جانوروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ وہ اضافی بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ وہ باہر کے جانوروں یا پرندوں کا علاج نہیں کرتے۔ یہ جنگلی جانوروں کا ہسپتال ہے۔ ان کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ وہ پالتو جانور رکھتے ہیں اور باہر کے جانوروں کا علاج نہیں کرتے۔ اس کے لیے ہم جیسے لوگوں کو آگے بڑھنے اور حکومت اور جانوروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ ہم عطیات قبول نہیں کرتے۔ ہم اپنی آواز بلند کرنے کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔
سوال: 12 نومبر قومی پرندوں کا دن ہے۔ اس موقع پر آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟
جواب: میری وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ایک درخواست ہے: ہسپتالوں کی تعمیر کے لیے محکمہ حیوانات کے معیارات۔ ویٹرنری ہسپتالوں کو ان معیارات کے مطابق بنایا جانا چاہیے اور انہیں فنڈز فراہم کیے جائیں۔ موجودہ ویٹرنری ہسپتال کرائے کی عمارتوں میں کام کر رہے ہیں۔ لکھنؤ کا چوک ہسپتال کرائے کی عمارت میں ہے۔ میرا مطالبہ ہے کہ زمین دستیاب کرائی جائے اور معیار کے مطابق ویٹرنری ہسپتال بنایا جائے، تاکہ زخمی جانوروں اور پرندوں کا صحیح علاج ہو سکے۔
گھوںسلا فروخت کرنے والے محمد عظیم کا کیا کہنا ہے؟
پرندوں کے گھونسلے فروخت کرنے والے محمد عظیم کا کہنا ہے کہ درختوں کی کٹائی اور ان کی تعداد میں کمی کی وجہ سے پرندے اب گھروں، درختوں اور بالکنیوں میں گھونسلے بنا رہے ہیں۔ لوگ پرندوں کو پالنے کے لیے گھونسلے لیتے ہیں۔ وہ روزانہ 15 سے 20 گھونسلے فروخت کرتے ہیں۔