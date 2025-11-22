پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں ایٹمی توانائی، اعلیٰ تعلیم اور سیکیورٹیز ریگولیشن سمیت 10 نئے بل پیش ہوں گے
پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس یکم دسمبر سے شروع ہوگا اور اس کے 15 اجلاس ہوں گے جو 19 دسمبر کو ختم ہوں گے۔
Published : November 22, 2025 at 8:33 PM IST
نئی دہلی: سرمائی اجلاس میں حکومت 10 نئے اہم بل پیش کرنے جا رہی ہے جن میں سب سے نمایاں ایٹمی توانائی بل 2025 ہے، جس کا مقصد ملک کے سول نیوکلیئر سیکٹر کو نجی شعبے کے لیے کھولنا اور ایٹمی توانائی کے استعمال و ضابطے کو نئی شکل دینا ہے۔
لوک سبھا بلیٹن کے مطابق ہائیئر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا بل بھی پیش کیا جائے گا جس کا مقصد یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کو خود مختار بنانا اور شفاف سسٹم کے ذریعے معیاری تعلیم کو فروغ دینا ہے۔
دیگر اہم بلوں میں نیشنل ہائی ویز ترمیمی بل شامل ہے جو قومی شاہراہوں کے لیے تیز اور شفاف زمین حصول کا نظام تیار کرے گا۔ اسی طرح کارپوریٹ لاز (ترمیمی) بل 2025 کمپنیز ایکٹ اور ایل ایل پی ایکٹ میں ضروری تبدیلیاں لائے گا تاکہ کاروبار آسان بنایا جاسکے۔
حکومت سیکیورٹیز مارکیٹس کوڈ 2025 بھی پیش کرے گی جس کے ذریعے سیبی ایکٹ، ڈپازٹریز ایکٹ اور سیکیورٹیز کنٹریکٹ ایکٹ کو ایک جامع قانون میں ضم کیا جائے گا۔
اجلاس میں ثالثی قانون میں ترمیم بھی زیرِ غور ہے، جبکہ پچھلے اجلاس کے دو بل بھی منظور کیے جانے کے لیے شامل ہیں۔ یہ اجلاس 19 دسمبر تک 15 نشستوں پر مشتمل ہوگا۔