سپریم کورٹ کے ذریعہ دو مجرمین کی سزا معطل کیے جانے پر بلقیس بانو نے حیرت کا اظہار کیا
بلقیس نے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بات کہی اور خدشہ ظاہر کیا کہ نظام انصاف پر سے ان کا اعتماد پھر ڈگمگا سکتا ہے۔
Published : November 17, 2026 at 3:25 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز بلقیس بانو اجتماعی عصمت ریزی کیس کے دو مجرمین کی عمر قید کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت دے دی۔ بلقیس بانو نے سپریم کورٹ کے اس حکم پر صدمے اور حیرت کا اظہار کیا ہے۔ مجرمین 2002 کے گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت ریزی اور ان کے خاندان کے سات افراد کے قتل کے جرم میں سزا یافتہ تھے۔
میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں، بلقیس بانو نے نشاندہی کی کہ سپریم کورٹ کا یہ حکم ان کا موقف سنے بغیر جاری کیا گیا۔ انہیں پریس رپورٹس کے ذریعے معلوم ہوا کہ عدالت نے ان دو مجرموں کی عمر قید کی سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا ہے اور انہیں ضمانت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ، "میں یہ بیان ایسے وقت میں دے رہی ہوں جب درد، صدمے اور حیرت کے آنسوؤں کے درمیان، میرے لیے اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ ایک بار پھر، سپریم کورٹ نے مجھے طلب کیے یا سنے بغیر حکم جاری کر دیا ہے۔ مجھے اس بارے میں پریس رپورٹس کے ذریعے پتہ چلا۔۔۔"
STORY | Bilkis Bano expresses shock, disbelief at SC order suspending sentences of 2 convicts Bilkis Bano has expressed shock and disbelief at the Supreme Court order suspending the life sentences and granting bail to two men convicted for gang raping her and murdering seven of her family members during the 2002 riots in Gujarat and granted them bail. READ: https://t.co/4VvE90bNeq— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
بانو نے کہا، "میں محض 19 سال کی لڑکی تھی جب میری دنیا۔۔میری شیر خوار بیٹی، میرا خاندان، میرا گھر، اور انسانیت پر میرا یقین مجھ سے بے دردی سے چھین لیے گئے۔ اس دن سے، گزشتہ 24 سالوں سے، میں اپنے لیے اور ہر جگہ موجود خواتین کے لیے انصاف کے لیے لڑ رہی ہوں۔ ان 24 سالوں کے دوران، میں نے اپنے اندر ہمت کے ایسے سرچشمے دریافت کیے جن کے وجود کا مجھے کبھی علم ہی نہیں تھا۔ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ مجھے لاکھوں لوگوں کی حمایت اور یکجہتی حاصل ہوئی۔"
جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس پی بی ورالے پر مشتمل سپریم کورٹ کی دو رکنی بینچ نے بپن چندر جوشی اور پردیپ مورڈیا کو ضمانت دے دی۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ وہ پہلے ہی 17 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ 28 اکتوبر کے اپنے حکم نامے میں، سپریم کورٹ نے کہا، "دونوں فریقین کو سننے کے بعد، یہ کہنا کافی ہوگا کہ اپیل کنندگان 17 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں۔ اس کے علاوہ، اپیل کنندگان میں سے ایک شدید معذور ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اپیل میں حقائق اور قانون دونوں سے متعلق ایسے معاملات شامل ہیں جن پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔" یہ حکم نامہ اب ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔ عدالتی بینچ نے ریمارکس دیے، "مذکورہ بالا نکات اور اس اپیل میں شامل معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہم سزاؤں کو معطل کرتے ہیں اور اپیل کنندگان کو ضمانت دیتے ہیں، بشرطیکہ وہ ان شرائط کی پاسداری کریں جو متعلقہ ٹرائل کورٹ طے کرے گی۔"
بلقیس بانو نے اس بات پر شدید حیرت اور صدمے کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ ان دو افراد کی سزائیں متاثرہ فریق کا موقف سنے بغیر کیسے معطل کر سکتی ہے۔ بلقیس بانو نے کہا کہ، "میں ایک عدالت سے دوسری عدالت کے چکر لگاتی رہی ہوں، اور ہر بار جب مجھے انصاف ملا تو میں نے شکر ادا کیا، انصاف پر میرا یقین بحال ہوا۔ اپنے خاندان اور دوستوں کی محبت اور حمایت سے، میں اپنی بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ سنوارنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ میں نے سکون کی تلاش کی ہے۔ میں نے دوبارہ مسکرانا سیکھ لیا ہے، لیکن آج، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ انصاف، جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی سخت جدوجہد کی، مجھ سے چھینا جا رہا ہے۔ پرانے خوف دوبارہ سر اٹھانے لگے ہیں۔ مجھے پھر سے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور اپنے بچوں کے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ نظام انصاف پر میرا اعتماد ایک بار پھر ڈگمگا سکتا ہے۔ معزز سپریم کورٹ ان لوگوں کی سزائیں کیسے معطل کر سکتی ہے جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ مجھے اس بارے میں مطلع تک کیوں نہیں کیا گیا؟" انہوں نے سوال کیا، "انہوں نے اس بات کو یقینی کیوں نہیں بنایا کہ ان کی عدالت میں میری آواز بھی سنی جائے؟"
بانو نے کہا کہ وہ اس حکم کے خلاف لڑیں گی، کیونکہ ان کے بچے اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی ایسے خوف اور صدمے کے سائے میں گزاریں۔ انہوں نے کہا، "میں یہ سب اپنی تین سالہ بچی، صالحہ کے لیے کر رہی ہوں، جسے جینے کا حق حاصل تھا اور جس کی یاد انصاف کا تقاضا کرتی ہے۔ میں یہ ہر جگہ موجود خواتین کے لیے کر رہی ہوں۔ کیونکہ کسی بھی خاتون، کسی بھی متاثرہ فرد، اور کسی بھی شہری کو اپنی شناخت اور مساوات کی خاطر کبھی بھی ایسی نہ ختم ہونے والی اذیت سے نہیں گزرنا چاہیے، اور نہ ہی انہیں انصاف کے حصول کے لیے اپنی پوری زندگی لڑتے ہوئے گزارنی چاہیے۔"
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