بلقیس بانو کیس کے مجرم رادھے شیام شاہ کو گجرات ہائی کورٹ نے سات دن کی پیرول دے دی
گجرات ہائی کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے ایک مجرم کو سات دن کی پیرول فراہم کی ہے۔
Published : September 20, 2026 at 5:10 PM IST
احمد آباد، گجرات: گجرات ہائی کورٹ نے 2002 کے بلقیس بانو گینگ ریپ اور قتل کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے 11 مجرموں میں سے ایک، رادھے شیام بھگوان داس شاہ کو 7 دنوں کی پیرول دے دی ہے۔ رادھے شیام شاہ کی طرف سے وکیل کے ڈی پرمار نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ رادھے شیام شاہ کو خاندان کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے اور خاندانی مالیاتی معاملات میں مدد کے لیے پیرول کی ضرورت تھی۔
وکیل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ شاہ کو اس سے پہلے دسمبر 2025 میں پیرول دی گئی تھی۔ عدالت نے درخواست میں دی گئی دلیلوں اور جیل حکام کی رائے پر غور کرنے کے بعد پیرول دینے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس سنجیو جے ٹھاکر کی عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ درخواست میں دی گئی وجوہات اور جیل حکام کی رائے کو دیکھتے ہوئے، درخواست گزار کے حق میں اپنے اختیارِ تمیزی (صوابدیدی اختیار) کا استعمال کرنا درست لگتا ہے۔
فوری طور پر جیل حکام کے سامنے حاضر ہونا ہوگا
عدالت کے حکم کے مطابق، رادھے شیام شاہ کو اصل رہائی کی تاریخ سے 7 دنوں کی پیرول دی جائے گی۔ اس کے لیے انہیں متعلقہ جیل حکام کی تسلی کے لیے 10,000 روپے کا ذاتی مچلکہ (بانڈ) بھرنا ہوگا۔ ساتھ ہی پیرول کا وقت ختم ہونے پر انہیں فوری طور پر جیل حکام کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ اس کے علاوہ، پیرول کے دوران شاہ کو رہائی کے تیسرے اور پانچویں دن قریبی ترین پولیس اسٹیشن میں اپنی حاضری درج کرانی ہوگی۔
2002 کے گجرات فسادات کے دوران گینگ ریپ اور قتل
واضح رہے کہ رادھے شیام شاہ سمیت 11 مجرموں کو 2002 کے گجرات فسادات کے دوران کیے گئے گینگ ریپ اور قتل کے جرائم کے لیے 2008 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کیس کا ٹرائل گجرات سے باہر مہاراشٹر میں ہوا تھا اور ممبئی کی ایک خصوصی عدالت نے 11 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے 2008 میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔
معافی کی پالیسی کے حساب سے درخواست پر غور
اس کیس میں ضروری قانونی کارروائی کی وجہ سے رادھے شیام شاہ کا نام پہلے بھی سرخیوں میں آیا تھا۔ وہ ان 11 مجرموں میں سے اکیلے مجرم تھے جنہوں نے اس مسئلے پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ قبل از وقت رہائی یعنی معافی پر فیصلہ لینے کا اختیار کس حکومت کے پاس ہے۔ مئی 2022 میں، سپریم کورٹ نے گجرات حکومت سے 1992 کی معافی کی پالیسی کے حساب سے ان کی درخواست پر غور کرنے کو کہا۔ اس کے بعد گجرات حکومت نے اگست 2022 میں 11 مجرموں کو معافی دے دی تھی (اور انہیں رہا کر دیا تھا)۔
سپریم کورٹ نے معافی کو مسترد قرار دے دیا
لیکن، 8 جنوری 2024 کو سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کی طرف سے دی گئی اس معافی کو کالعدم (مسترد) قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں معافی پر فیصلہ لینے کے لیے موزوں حکومت گجرات حکومت نہیں بلکہ مہاراشٹر حکومت ہے۔ اس کے بعد تمام 11 مجرموں کو دوبارہ جیل جانے کا حکم دیا گیا تھا۔