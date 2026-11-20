پاکستان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کا فی الحال کوئی امکان نہیں، امریکہ میں راہل گاندھی کا بیان، غزہ میں اسرائیلی بربریت کی بھی مخالفت کی
راہل گاندھی نے کہا کہ، پاکستان کے ساتھ دوطرفہ بات چیت اس وقت تک ناممکن ہے جب تک دہشت گردی کی حمایت بند نہیں ہوتی۔
Published : November 20, 2026 at 9:04 AM IST
الینوائے، امریکہ: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ جب تک پاکستان سرحد پار دہشت گردی کی حمایت جاری رکھے گا، تب تک اس کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔
بدھ کے روز یونیورسٹی آف شکاگو میں راہل گاندھی نے خطاب کیا۔ اس دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہندوستان اور پاکستان کے لیے الزامات سے آگے بڑھ کر مل کر کام کرنے کی کوئی گنجائش ہے، تو راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان ایسی صورتحال کو قبول نہیں کر سکتا جہاں ایک طرف پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہوں اور دوسری طرف بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہوں۔
#WATCH | Illinois, US | On being asked if there is scope for India and Pakistan to move beyond blame game and work together, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "There is a scope, but there is a major problem—and that is Pakistan’s support for and promotion of terrorism within our… pic.twitter.com/BMN6V1jfg8— ANI (@ANI) November 20, 2026
راہل گاندھی نے پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت کو ہندوستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "گنجائش تو ہے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت اور اسے فروغ دینا۔ یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ ہمارے لیے ایسی صورتحال کو تسلیم کرنا ناممکن ہے جہاں ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہوں اور ہمارے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہوں۔ لہذا، جس لمحے یہ سلسلہ رک جائے گا، مذاکرات کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔"
India’s foreign policy must be guided by what is good for India. I support a strong relationship with Israel. We have strategic interests, including buying the best weapons for our armed forces. But that cannot mean silence on Gaza. I condemn the October 7th attacks and the killing of innocent people. I also condemn what Israel has done in Gaza. One wrong cannot justify another. We are a nation of 1.5 billion people. No country - Israel, USA, Russia or China - should hold us back from playing our rightful role on the global stage. India must stand for what it believes in.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2026
اس موقع پر راہل گاندھی سے جب ہندوستان کے اسرائیل سے تعلقات پر سوال کیا گیا تو انھوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ، خارجہ پالیسی کا تعین اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے بہترین مفاد میں کیا ہے۔
انھوں نے، "میں اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات کا حامی ہوں۔ ہمارے کچھ اسٹریٹجک مفادات مشترک ہیں، جن میں ہماری مسلح افواج کے لیے جدید ہتھیاروں کا حصول بھی شامل ہے۔ تاہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں غزہ کے معاملے پر خاموش رہنا چاہیے۔" انھوں نے مزید کہا کہ، " میں سات اکتوبر کے حملوں اور بے گناہ لوگوں کی ہلاکتوں کی مذمت کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ، میں غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ ایک غلط کام کو دوسرے غلط کام کے ذریعے درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔"
I’m pretty shocked that Pakistan is busy negotiating with the Iranians and the Americans, while India is just looking. India has always had a sophisticated geopolitical understanding, right from independence. We had a mind of our own. Our foreign policy was guided by what benefits India. By our size, our history and our relationships, we should be involved in these global conversations. But frankly, India has become a side player. We have stepped back from the stage. We have a voice and a view, but that view is missing. There was already pain in India. The Iran war magnified it, pushing people over the edge. We cannot sit in India and remain unconcerned about what is happening in the rest of the world. The post-World War II security structure was built by the West. The next global architecture will be built by multiple civilisations. A nation of 1.5 billion people must help shape it. We want stability. We want an order designed not just by speaking, but by listening equally.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2026
راہل گاندھی نے کہا، ہم ڈیڑھ ارب لوگوں پر مشتمل ملک ہیں۔ کوئی بھی ملک، چاہے وہ اسرائیل ہو، امریکہ، روس یا چین ہمیں عالمی سطح پر اپنا جائز کردار ادا کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ہندوستان کو ان اصولوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے جن پر وہ یقین رکھتا ہے۔
کانگریس رہنما نے نشاندہی کی کہ ایران سے متعلق حالیہ تنازعے سے پہلے ہی، ہندوستان گہرے ساختی مسائل سے دوچار تھا، جس نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں، کانگریس پارٹی نے ان تین بنیادی چیلنجوں کو اجاگر کیا جن کا ملک کو اس وقت سامنا ہے: چند بڑے کارپوریٹ گھرانوں کے ہاتھوں میں دولت اور طاقت کا بے جا ارتکاز، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کا بڑے پیمانے پر تباہ ہونا، اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری۔ پوسٹ میں کہا گیا، "بھارت پہلے ہی کئی چیلنجوں کا سامنا کر رہا تھا، جیسے کہ: چند بڑے کاروباری اداروں کے ہاتھوں میں دولت اور طاقت کا بے جا ارتکاز، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کی بڑے پیمانے پر تباہی، اور بے روزگاری۔ ہم اسے محسوس کر سکتے تھے اور دیکھ سکتے تھے۔ ایران سے متعلق تنازعے نے، ایک طرح سے، ایک 'میگنیفائنگ گلاس' کا کام کیا، جس نے عوام کی مشکلات کو مزید مشکل بنا دیا۔"
(اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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