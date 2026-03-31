بہار: نالندہ کے شیتلا مندر میں بھگدڑ، آٹھ عقیدت مندوں کی موت، درجنوں زخمی
نالندہ کے ماگھرا میں ماں شیتلا مندر میں بھگدڑ مچنے سے آٹھ عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔
Published : March 31, 2026 at 11:27 AM IST
نالندہ، بہار: بہار شریف کے ماگرا میں منگل کو مشہور ماں شیتلا مندر میں نماز کے دوران بھگدڑ مچ گئی۔ بڑے ہجوم کی وجہ سے ہونے والے اس واقعہ میں آٹھ عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
کئی عقیدت مندوں کی موت
واقعہ کی خبر ملتے ہی مقامی گاؤں والوں میں غم و غصہ پھیل گیا۔ مندر انتظامیہ اور انتظامیہ کی لاپرواہی پر لوگ ناراض ہیں۔ دیپ نگر پولیس اسٹیشن، صدر ڈی ایس پی اور ایس ڈی ایم کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور معاملے کی جانچ شروع کردی۔ پولیس واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے زخمیوں کا انٹرویو کر رہی ہے۔
Nalanda, Bihar: A stampede broke out during prayers at Madhda Sheetla Temple, leaving several dead and injuring others. The incident occurred in the Deepnagar police station area pic.twitter.com/hoYBk6K0Hd— IANS (@ians_india) March 31, 2026
ہجوم کے انتظام پر کئی سوال
مندر اکثر تہواروں اور مذہبی مواقع کے دوران بہت زیادہ ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن اس بار، حفاظتی انتظامات کا واضح طور پر فقدان تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس فورس یا رکاوٹیں نہیں تھیں۔ انتظامیہ نے مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا وعدہ کیا ہے۔
- خبر میں اپڈیٹ کی جا رہی ہے