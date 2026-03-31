ETV Bharat / bharat

بہار: نالندہ کے شیتلا مندر میں بھگدڑ، آٹھ عقیدت مندوں کی موت، درجنوں زخمی

نالندہ کے ماگھرا میں ماں شیتلا مندر میں بھگدڑ مچنے سے آٹھ عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔

نالندہ شیٹلا مندر میں بھگدڑ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 31, 2026 at 11:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

نالندہ، بہار: بہار شریف کے ماگرا میں منگل کو مشہور ماں شیتلا مندر میں نماز کے دوران بھگدڑ مچ گئی۔ بڑے ہجوم کی وجہ سے ہونے والے اس واقعہ میں آٹھ عقیدت مندوں کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔

کئی عقیدت مندوں کی موت

واقعہ کی خبر ملتے ہی مقامی گاؤں والوں میں غم و غصہ پھیل گیا۔ مندر انتظامیہ اور انتظامیہ کی لاپرواہی پر لوگ ناراض ہیں۔ دیپ نگر پولیس اسٹیشن، صدر ڈی ایس پی اور ایس ڈی ایم کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور معاملے کی جانچ شروع کردی۔ پولیس واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے زخمیوں کا انٹرویو کر رہی ہے۔

ہجوم کے انتظام پر کئی سوال

مندر اکثر تہواروں اور مذہبی مواقع کے دوران بہت زیادہ ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن اس بار، حفاظتی انتظامات کا واضح طور پر فقدان تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس فورس یا رکاوٹیں نہیں تھیں۔ انتظامیہ نے مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا وعدہ کیا ہے۔

  • خبر میں اپڈیٹ کی جا رہی ہے

TAGGED:

SHEETLA TEMPLE STAMPEDE IN NALANDA
NALANDA SHEETLA MANDIR
NALANDA SHEETLA TEMPLE
BIHAR STAMPEDE
NALANDA SHEETLA TEMPLE STAMPEDE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.