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پٹہ میں ایس آئی آر اور گیانیش کمار کے خلاف شدید احتجاج، تیجسوی، میسا بھارتی اور مکیش ساہنی میدان میں

ایس آئی آر میں مبینہ بے ضابطگیوں اور سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف اپوزیشن ملک بھر میں احتجاجی مہم چلا رہی ہے۔

Bihar Rajbhawan March Mahagathbandhan protest
بہار میں مہا گٹھبندھن کا راج بھون مارچ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2026 at 1:00 PM IST

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پٹنہ: بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں ایس آئی آر اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف مہاگٹھ بندھن سڑکوں پر اتر آیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر تیجسی یادو کی قیادت میں اپوزیشن پارٹیوں کے تمام رہنما آج سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔

بہار میں اپوزیشن لیڈر تیجسی یادو کی قیادت میں انڈیا اتحاد کی جماعتوں کے رہنما راج بھون کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹایا جائے، ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) پر سوالات کے جوابات دیے جائیں اور بہار میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ دریں اثنا تیجسی یادو اور پرینکا بھارتی کو حراست میں لیے جانے کی خبریں ہیں، حالانکہ بہار پولیس نے اس کی تردید کی ہے۔

اس دوران تیجسوی یادو نے اپنے بیان میں کہا کہ اپوزیشن آج راج بھون تک مارچ کر رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گیانیش کمار، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ووٹوں کی چوری کے ذریعے ملک کے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تیجسوی کا کہنا تھا کہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے ذریعے گیانیش کمار نے بی جے پی کے اقتدار میں آنے کا راستہ ہموار کیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ جب ان معاملات کی سچائی سامنے آئی، تب اپوزیشن جماعتیں جمہوریت کو بچانے کے لیے متحد ہو گئیں۔ انہوں نے منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کا موقع ملنا چاہیے۔

ووٹ چوری کے خلاف مہاگٹھ بندھن سڑک پر: تیجسوی

اپوزیشن لیڈر تیجسی یادو نے کہا کہ ''بہار کی سرزمین، جو جمہوریت کی ماں ہے، وہاں سے ایس آئی آر کی شروعات کی گئی۔ جس طرح سے یہ ووٹ چوری ہو رہی ہے، اس سے جمہوریت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ (بھاجپا کی) تمام حکومتیں فرضی ہیں۔ اس لیے جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم سب لوگ متحد ہوئے ہیں۔''

راج بھون مارچ کے دوران بیریکیڈ پر چڑھے تیجسی یادو

ایس آئی آر کے خلاف مظاہرے میں اتری مہاگٹھ بندھن کی قیادت کرتے ہوئے تیجسی یادو سڑک پر اترے۔ اس دوران پولیس کے بیریکیڈ کو پار کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر چڑھ گئے۔ وہیں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تیجسی یادو اور مہاگٹھ بندھن کے دیگر رہنماؤں کو پکڑ کر بس میں بٹھا کر راج بھون کی طرف بھیج دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں راج بھون لے جایا جا رہا ہے جہاں وہ گورنر کو اپنا میمورنڈم سونپیں گے۔

تیجسی یادو کو حراست میں نہیں لیا گیا: پٹنہ پولیس

مارچ کے دوران پولیس کی جانب سے سکیورٹی کے لیے کئی تہوں پر مشتمل بیریکیڈنگ کی گئی تھی۔ اپوزیشن لیڈر تیجسی یادو اور ان کے ساتھ موجود رہنماؤں و کارکنان نے دو بیریکیڈز پار کر لیے۔ اس کے بعد تیسرے بیریکیڈ پر پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ تیجسی یادو سمیت وفد کے اراکین کو زبردستی پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ پولیس نے انہیں حراست میں لیے جانے کی بات سے انکار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق، اپوزیشن کے چھ رکنی وفد کو راج بھون جانے کی اجازت دی گئی ہے اور انہیں اسی کے تحت راج بھون لے جایا جا رہا ہے۔

آر جے ڈی ترجمان پرینکا بھارتی حراست میں

مظاہرے کے دوران آر جے ڈی کی تیز طرار خاتون ترجمان پرینکا بھارتی کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس انہیں مظاہرے کی جگہ سے اپنے ساتھ لے گئی۔ حالانکہ پولیس کی اس کارروائی کے باوجود موقعے پر موجود کارکنان کا احتجاج جاری ہے۔

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TAGGED:

BIHAR PROTEST AGAINST SIR GYANESH
MAHAGATHBANDHAN PROTEST
पटना में महागठबंधन का राजभवन मार्च
ایس آئی آر گیانیش مخالف بہار احتجاج
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