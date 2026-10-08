پٹہ میں ایس آئی آر اور گیانیش کمار کے خلاف شدید احتجاج، تیجسوی، میسا بھارتی اور مکیش ساہنی میدان میں
ایس آئی آر میں مبینہ بے ضابطگیوں اور سی ای سی گیانیش کمار کے خلاف اپوزیشن ملک بھر میں احتجاجی مہم چلا رہی ہے۔
Published : October 8, 2026 at 1:00 PM IST
پٹنہ: بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں ایس آئی آر اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف مہاگٹھ بندھن سڑکوں پر اتر آیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر تیجسی یادو کی قیادت میں اپوزیشن پارٹیوں کے تمام رہنما آج سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔
بہار میں اپوزیشن لیڈر تیجسی یادو کی قیادت میں انڈیا اتحاد کی جماعتوں کے رہنما راج بھون کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹایا جائے، ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) پر سوالات کے جوابات دیے جائیں اور بہار میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ دریں اثنا تیجسی یادو اور پرینکا بھارتی کو حراست میں لیے جانے کی خبریں ہیں، حالانکہ بہار پولیس نے اس کی تردید کی ہے۔
#WATCH पटना (बिहार): INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "जिस हिसाब से ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है जिस हिसाब से लोकतंत्र को ये लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं ये बिहार की धरती है और लोकतंत्र की जननी से ये लोग ने SIR की शुरुआत की। हम लोग लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं लेकिन जिस हिसाब पूरा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग में चल रहा है ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इनके जाने की शुरुआत हो चुकी है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 8, 2026
اس دوران تیجسوی یادو نے اپنے بیان میں کہا کہ اپوزیشن آج راج بھون تک مارچ کر رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گیانیش کمار، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ووٹوں کی چوری کے ذریعے ملک کے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تیجسوی کا کہنا تھا کہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے ذریعے گیانیش کمار نے بی جے پی کے اقتدار میں آنے کا راستہ ہموار کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ جب ان معاملات کی سچائی سامنے آئی، تب اپوزیشن جماعتیں جمہوریت کو بچانے کے لیے متحد ہو گئیں۔ انہوں نے منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کا موقع ملنا چاہیے۔
ووٹ چوری کے خلاف مہاگٹھ بندھن سڑک پر: تیجسوی
اپوزیشن لیڈر تیجسی یادو نے کہا کہ ''بہار کی سرزمین، جو جمہوریت کی ماں ہے، وہاں سے ایس آئی آر کی شروعات کی گئی۔ جس طرح سے یہ ووٹ چوری ہو رہی ہے، اس سے جمہوریت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ (بھاجپا کی) تمام حکومتیں فرضی ہیں۔ اس لیے جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم سب لوگ متحد ہوئے ہیں۔''
راج بھون مارچ کے دوران بیریکیڈ پر چڑھے تیجسی یادو
ایس آئی آر کے خلاف مظاہرے میں اتری مہاگٹھ بندھن کی قیادت کرتے ہوئے تیجسی یادو سڑک پر اترے۔ اس دوران پولیس کے بیریکیڈ کو پار کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر چڑھ گئے۔ وہیں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تیجسی یادو اور مہاگٹھ بندھن کے دیگر رہنماؤں کو پکڑ کر بس میں بٹھا کر راج بھون کی طرف بھیج دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں راج بھون لے جایا جا رہا ہے جہاں وہ گورنر کو اپنا میمورنڈم سونپیں گے۔
VIDEO | Patna: Bihar Leader of Opposition and RJD leader Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) climbs over the barricade as he leads the INDIA bloc's march to Lok Bhavan. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #Bihar #Patna https://t.co/tgu9whDlKm— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
تیجسی یادو کو حراست میں نہیں لیا گیا: پٹنہ پولیس
مارچ کے دوران پولیس کی جانب سے سکیورٹی کے لیے کئی تہوں پر مشتمل بیریکیڈنگ کی گئی تھی۔ اپوزیشن لیڈر تیجسی یادو اور ان کے ساتھ موجود رہنماؤں و کارکنان نے دو بیریکیڈز پار کر لیے۔ اس کے بعد تیسرے بیریکیڈ پر پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ تیجسی یادو سمیت وفد کے اراکین کو زبردستی پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ پولیس نے انہیں حراست میں لیے جانے کی بات سے انکار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق، اپوزیشن کے چھ رکنی وفد کو راج بھون جانے کی اجازت دی گئی ہے اور انہیں اسی کے تحت راج بھون لے جایا جا رہا ہے۔
آر جے ڈی ترجمان پرینکا بھارتی حراست میں
مظاہرے کے دوران آر جے ڈی کی تیز طرار خاتون ترجمان پرینکا بھارتی کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس انہیں مظاہرے کی جگہ سے اپنے ساتھ لے گئی۔ حالانکہ پولیس کی اس کارروائی کے باوجود موقعے پر موجود کارکنان کا احتجاج جاری ہے۔
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