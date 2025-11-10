بہار انتخابات کا دوسرا مرحلہ: 122 نشستیں، 1,300+ امیدوار، 11 نومبر کو 3.7 کروڑ ووٹرز کریں گے فیصلہ
بہار کے دوسرے مرحلے کیلئے تشہیری مہم 9 نومبر کو ختم ہو گئی۔ اب 11 نومبر کو 122 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔
Published : November 10, 2025 at 1:37 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی الیکشن 2025 اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اتوار کی شام چھ بجے دوسرے مرحلے کے لئے تشہیری مہم ختم ہو گئی۔ اب سب کی نظریں 11 نومبر کی پولنگ پر مرکوز ہیں، جب 20 اضلاع پر مشتمل 122 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔
دوسرے مرحلے میں ہنگامہ خیز مہم کے بعد 1302 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ 20 اضلاع میں ہزاروں پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ ڈالے جائیں گے، جن میں گیا، بھاگل پور، مدھوبانی، کٹیہار، پورنیا اور مغربی چمپارن شامل ہیں۔ 122 اسمبلی حلقوں میں سے 101 جنرل ہیں، 19 ایس سی (درج فہرشت ذاتوں) اور دو ایس ٹی (درج فہرست قبائل) کے لیے ریزرو ہیں۔
میدان میں امیدوار
الیکشن کمیشن کو موصول ہونے والی کل 1،761 نامزدگیوں میں سے 1،372 درست پائے گئے اور 70 امیدواروں نے اپنے کاغذات واپس لیے۔ اس مرحلے میں 1،302 امیدواروں نے مقابلہ کیا، ان میں 1،165 مرد، 136 خواتین اور ایک تیسری صنف کا امیدوار شامل ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ 462 لوگ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جب کہ 109 سیاسی جماعتیں اس مرحلے میں حصہ لے رہی ہیں۔ فی حلقہ مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی اوسط تعداد 11 ہے۔ فی حلقہ امیدواروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 22 ہے اور سب سے زیادہ امیدواروں والے حلقوں میں چین پور، گیان ٹاؤن اور سہسرام کے حلقے شامل ہیں۔ وہیں سب سے کم امیدوار والے حلقوں میں بنمانکھی، چنپٹیا، لوریا، رکسول، سگولی اور تریونیگی (سبھی پر پانچ امیدار) شامل ہیں۔
پارٹی وار امیدواروں کی تعداد
توقع کی جارہی ہے کہ دوسرے مرحلے میں بھی مقابلہ کثیر الجہتی ہوگا، جس میں تمام بڑی جماعتوں نے نمایاں تعداد میں اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔
- بی جے پی: 53 امیدوار
- جے ڈی یو: 44 امیدوار
- آر جے ڈی: 71 امیدوار
- کانگریس: 37 امیدوار
- جان سوراج پارٹی: 120 امیدوار
- وکاسشیل انسان پارٹی (وی آئی پی): 7 امیدوار
- سی پی آئی (ایم ایل ایل): 6 امیدوار
- ایل جے پی (رام ولاس): 15 امیدوار
- آزاد امیدوار: 462 امیدوار
- دیگر: 487 امیدوار
دوسرے مرحلے میں خواتین امیدواروں کی تعداد
خواتین بھی بہار کے انتخابی منظر نامے میں اپنی موجودگی درج کراتی نظر آ رہی ہیں۔ کل 1،302 امیدواروں میں سے 136 خواتین ہیں، جو کل کا تقریبا 10 فیصد ہے۔
- آر جے ڈی: 13 خواتین
- جے ڈی یو: 9 خواتین
- بی جے پی: 10 خواتین
- کانگریس: 2 خواتین
- جے ایس پی: 12 خواتین
امیدواروں کی عمر اور تعلیم کے پروفائلز
امیدواروں 25 سے 88 سال تک وسیع عمر لوگ شامل ہیں۔
سب سے عمر دراز امیدوار 88 سالہ آر جے ڈی رہنما بھگوان ماریہ کو دھمداہا سے ہے۔
سب سے کم عمر امیدوار 25 سال کے ہیں اور اس عمر کے امیدوار مختلف جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، جن میں آزاد امیدوار، جے جے پی، اے اے پی، بی ایس پی، آر ایل جے پی، کانگریس اور کے ایس ڈی شامل ہیں۔ امیدواروں کی اکثریت 31-60 سال کی عمر کے درمیان کی ہے۔
مسلم امیدواروں کی تعداد
بہار کے دوسرے مرحلے میں 201 مسلم امیدوار ہیں ، جن میں 12 مسلم خواتین (5.97 فیصد) شامل ہیں۔ ان میں سے اے آئی ایم آئی ایم نے 18 مسلم امیدوار ، جے ایس پی 20، آر جے ڈی 12، اور کانگریس 9 مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ فی حلقہ مسلم امیدواروں کی سب سے زیادہ تعداد کٹیہار میں 3، کشن گج میں 25، اریریہ میں 23 اور پورنیا میں 23 مسلم امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔
خواندگی کے اعتبار سے امیدواروں کی تعداد
|ناخواندہ
|9 امیدوار
|خواندہ
|117 امیدوار
|دسویں پاس
|154 امیدوار
|بارہویں پاس
|291 امیدوار
|گریجویٹ
|297 امیدوار
|پوسٹ گریجویٹ
|180 امیدوار
|ڈاکٹریٹ
|37 امیدوار
مجرمانہ ریکارڈ کے حامل امیدوار
بہار انتخابات میں جرائم پیشہ امیدواروں کی تعداد ریاست کی سیاست میں جرائم کے عمل دخل کی عکاسی کرتے ہیں۔ 1،297 امیدواروں میں سے 415 لوک (32 فیصد) نے اپنے خلاف فوجداری مقدمات کا اعلان کیا ہے، جب کہ 341 امیدواروں کو (26 فیصد) سنگین مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے۔
19 امیدواروں کو قتل سے متعلق مقدمات (آئی پی سی سیکشن 302/303) اور 52 امیدواروں کو خواتین کے خلاف جرائم سے متعلق الزامات کا سامنا ہے، جن میں عصمت دری کے مقدمات میں تین ملزم امیدوار (آئی پی سی سیکشن 376) شامل ہیں۔
خطرناک بات یہ ہے کہ ، 122 حلقوں میں سے 73 (60 فیصد) کو ریڈ الرٹ حلقوں کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے، جہاں تین یا زیادہ امیدواروں نے اپنے اوپر فوجداری مقدمات کا اعلان کیا ہے۔
امیدواروں کی دولت
انتخابات امیدواروں کے مابین دولت کے وسیع فرق کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر 562 امیدوار (43 فیصد) کروڑ پتی ہیں۔ دوسرے اور آخری مرحلے کا سب سے امیر امیدوار لوریہ سے وی آئی پی کے امیدوار کوشل پرتاپ سنگھ ہیں جنہوں نے 356 کروڑ روپے کے اثاثوں کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد گوروا سے بِتش کمار (آر ایل جے پی)، 250 کروڑ روپے، اور بیلاگنج سے منورما دیوی (جے ڈی یو) 75 کروڑ روپے سے زیادہ کے اثاثوں کی مالک ہیں۔
دیگر بڑے کروڑوں میں نرکٹیا گنج سے 70 کروڑ روپے کے ساتھ آر جے ڈی کے دیپک یادو، شیوہر سے جے ایس پی کے نیرج سنگھ شامل ہیں۔
دوسری جانب پیرپینٹی کے سنیل کمار چودھری (بی ایس پی) کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب کہ وزیر گنج سے تعلق رکھنے والے سریش راجوانسی (ایم ایس پی) نے سالانہ 1،100 روپے کی آمدنی کا اعلان کیا ہے۔
ڈویژن وار امیدواروں کی تعداد
ڈویژن کے لحاظ سے امیدواروں کی تعداد دیکھی جائے تو مگدھ ڈویژن میں سب سے زیادہ امیدوار (315) ہیں۔ اس کے بعد ترہوت (263)، پورنیہ (252)، اور پٹنہ ڈویژن (143) کا نمبر آتا ہے۔ سب سے کم امیدوار (41) مونگیر ڈویژن میں ہیں۔
آخری مرحلے کی انتخابی مہم کا اختتام
انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد بہار اب 11 نومبر کو پولنگ کے دن کا انتظار کر رہا ہے۔ اس مرحلے میں 20 اضلاع اور 122 سیٹوں کے ووٹر 1,300 سے زیادہ امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔
وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، کانگریس لیڈر راہول اور پرینکا گاندھی، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو، اور ایل جے پی (رام ولاس) کے سربراہ چراغ پاسوان سمیت تمام اسٹار کمپینرز نے حالیہ دنوں میں ریاست بھر میں ریلیوں سے خطاب کیا۔
وہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سیاسی جماعتوں کو انتخابی ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل آوری کی تلقین کرتے ہوئے ووٹروں سے بڑی تعداد میں گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔
