بہار اسمبلی انتخابات 2025: بی جے پی نے مزید 18 امیدواروں کا اعلان کیا، 101 ناموں کی فہرست جاری

بی جے پی نے این ڈی اے میں اپنے حصے کی تمام 101 سیٹوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔

بدھ کے روز پٹنہ میں بی جے پی میڈیا سینٹر پر لگے این ڈی اے کے پوسٹر
بدھ کے روز پٹنہ میں بی جے پی میڈیا سینٹر پر لگے این ڈی اے کے پوسٹر (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 9:32 AM IST

نئی دہلی: بی جے پی نے اپنی ان تمام 101 سیٹوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے جو پارٹی کو این ڈی اے میں سیٹوں کی تقسیم میں ملی ہیں۔ پارٹی نے بدھ کی شام کو بہار کے آئندہ انتخابات کے لیے 18 امیدواروں کی تیسری فہرست جاری کی۔

اس سے پہلے دن میں پارٹی نے اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے 12 امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی، جس میں علی نگر سیٹ سے گلوکارہ میتھلی ٹھاکر اور بکسر سے سابق آئی پی ایس افسر آنند مشرا کو میدان میں اتارا گیا۔

اس سے قبل منگل کو بی جے پی نے اسمبلی انتخابات کے لیے 71 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی، جس میں بہار کے نائب وزرائے اعلیٰ سمرت چودھری اور وجے کمار سنہا کو بالترتیب تارا پور اور لکھی سرائے سیٹوں سے ٹکٹ دیا، نیز چھ ریاستی وزراء کو بھی میدان میں اتارا گیا۔

تیسری فہرست کے مطابق بینا دیوی کوچادھامن سیٹ سے اور سنگیتا کماری موہنیا سے الیکشن لڑیں گی جو کہ درج فہرست ذاتوں کے لیے مخصوص ہے۔ پارٹی نے نرکٹیا گنج سے سنجے پانڈے، راگھوپور سے ستیش کمار یادو اور بھبوا سے بھرت بند کو میدان میں اتارا ہے۔

تیسری فہرست کے مطابق مراری پاسوان پیرپینتی، ایک ایس سی سیٹ سے میدان میں اتریں گے، جب کہ اشوک کمار سنگھ رام گڑھ اسمبلی حلقہ سے الیکشن لڑیں گے۔

اس کے ساتھ ہی، بی جے پی نے این ڈی اے میں اپنے حصہ کی تمام 101 سیٹوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔

بی جے پی کے بہار انتخابات کے انچارج دھرمیندر پردھان نے اتوار کو اعلان کیا تھا کہ بی جے پی اور جے ڈی (یو) اسمبلی انتخابات میں 101-101 سیٹوں پر مقابلہ کریں گی، جب کہ مرکزی وزیر چراغ پاسوان کی قیادت والی لوک جن شکتی پارٹی 29 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔

قابل ذکر ہے کہ 243 رکنی بہار اسمبلی کے انتخابات دو مرحلوں میں چھ اور گیارہ نومبر کو ہونے والے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔

