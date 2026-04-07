"پاپا، اب ہم کیا کریں گے؟" زہریلی شراب کے سانحے میں پانچ بیٹیوں کا باپ ہلاک، مرنے والوں کی تعداد ہوئی گیارہ
زہریلی شراب نے پانچ بیٹیوں سے باپ کا سایہ چھین لیا۔ موتیہاری میں شراب پینے والے 11ویں شخص کی موت ہو گئی ہے۔
Published : April 7, 2026 at 1:20 PM IST
موتیہاری، بہار: ریاست بہار کے موتیہاری میں زہریلی شراب سے اموات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پیر کی رات ضلع میں 11ویں شخص کی موت ہوئی۔ مرنے والے کی شناخت رگھوناتھ پور تھانہ علاقہ کے بالگنگا وارڈ نمبر 29 کے رہنے والے جتیندر شاہ کے طور پر کی گئی ہے۔ جتیندر کی موت نے پانچ بیٹیوں کے سروں سے باپ کا سایہ چھین لیا ہے۔
"پڑوسی نے اسے شراب پلائی": جتیندر کی سب سے بڑی بیٹی، 16 سالہ رانی کماری اس بات سے پریشان ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اپنے والد کی موت پر صدمے میں ہے۔ وہ اپنا غصہ اپنے پڑوسی پر بھی نکال رہی ہے۔ رانی کا الزام ہے کہ جتیندر شاہ کو ان کے پڑوسی سنجیت شاہ نے شراب پلائی تھی جس کی وجہ سے ان کی موت ہوگئی۔
بہار ہوچ سانحہ
جتیندر شاہ کی بیٹی رانی کماری (ای ٹی وی بھارت)
"بدھ کی رات یکم اپریل کو میرے والد کو ان کے پڑوسی سنجیت شاہ نے شراب پلائی۔ اس کے بعد سب لوگ موقع سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے دشمنی کی بنا پر اسے شراب پلائی جس کے نتیجے میں میرے والد کی موت ہو گئی۔ میرے والد مر چکے ہیں... اب ہم کیا کریں گے؟" - رانی کماری، متوفی کی سب سے بڑی بیٹی
"دادا، آپ نے مجھے بیوہ بنا دیا ہے...": متوفی کی بیوی للیتا دیوی کی حالت خراب ہے، رو رہی ہے۔ وہ دہراتی رہتی ہے، "...اب میرا کیا ہو گا؟ خاندان کی کفالت کون کرے گا؟ میری پانچ بیٹیاں ہیں، اور صرف کمانے والا... وہ بھی چلا گیا۔ اب میرا کیا ہو گا؟" آپ نے ہمیں بیوہ کر دیا ہے دادا...'
جتیندر شاہ کی اہلیہ للیتا دیوی (ای ٹی وی بھارت)
زہریلی شراب کے اثرات
مقامی اوما دیوی نے بتایا کہ زہریلی شراب پینے کے بعد جسم میں کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی زہریلی شراب جیتندر کے جسم پر اثر کرتی ہے، وہ بے چین ہونے لگا۔ اس نے بہت زیادہ سانس لینا شروع کر دیا، پیٹ اور جسم میں درد کا تجربہ ہوا، اور بینائی دھندلی ہو گئی۔ ہم خسارے میں تھے کہ کیا کریں۔ ہم اسے اسپتال لے گئے، جہاں تربھون کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
"جتندر شاہ نے بدھ یکم اپریل کی رات شراب پی تھی۔ اسی رات ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب ہمیں ان کی حالت کا علم ہوا تو ہم جمعرات کی صبح انہیں اسپتال لے گئے۔ ہمیں پتہ چلا کہ شراب کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ وہ زیر علاج تھے، جہاں پیر کی رات جیتندر شاہ کی موت ہو گئی۔" -اوما دیوی، جتیندر شاہ کی پڑوسی
اوما دیوی، جتیندر شاہ کی پڑوسی (ای ٹی وی بھارت)
2 اپریل سے اموات کا سلسلہ جاری ہے: جتیندر شاہ زہریلی شراب پینے سے مرنے والے 11ویں شخص ہیں۔ اموات کا یہ سلسلہ جمعرات 2 اپریل کو شروع ہوا جب لوگوں کی بڑی تعداد نے شراب نوشی کی۔ بدھ کی رات سے نہ صرف جتیندر کی صحت بلکہ مختلف علاقوں میں دیگر لوگوں کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی۔ تمام زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران دو افراد کی موت ہوگئی۔
اب تک 11 اموات: 2 اپریل کو شروع ہونے والی اموات کے نتیجے میں چندو کمار، پرمود کمار، پرکشن مانجھی، ہیرالال بھگت، لال کشور رائے، سمپت شاہ، اور لڈو شاہ کی 4 اپریل تک موت ہو چکی تھی۔ 5 اپریل کو محمد الیاس انصاری، لڈو شاہ بالگنگا اور جودھا مانجھی کا انتقال ہوگیا۔ جتیندر شاہ کا بھی 6 اپریل کی رات موت ہو گئی۔ اب تک مجموعی طور پر 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خدشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ تقریباً 15 افراد اب بھی اسپتال میں داخل ہیں جن میں سے چھ اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔
اسپتال میں زیر علاج متاثرین (ای ٹی وی بھارت)
میتھائل الکحل کی وجہ سے موت: جتیندر شاہ کو ضلع کے تریبھون اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہاں کے ڈاکٹر کے مطابق موت کی وجہ زہریلی شراب تھی جس میں میتھائل الکوحل تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ میتھائل الکوحل فارملڈہائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے جو آنکھوں، پھیپھڑوں اور دماغ کو تباہ کر دیتی ہے۔ جگر اور گردے کی خرابی فوری طور پر ہوتی ہے، جس سے شکار کے لیے زندہ رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔
پولیس نے اطلاع دی کہ غیر قانونی شراب کی اسمگلنگ کا ایک خفیہ نیٹ ورک سرگرم ہے۔ یہ الکحل نیپال کی سرحد سے اسمگل کی جاتی ہے جس میں چینی صنعتی الکوحل ملایا جاتا ہے۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سوارن پربھات نے کہا کہ ہم نے دو مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ روز دو شراب مافیا سنیل شاہ اور کنہیا یادو نے کوٹ کی عدالت میں خودسپردگی کی۔ ان پر جان بوجھ کر زہریلی روح فروخت کرنے کا الزام ہے۔ اس سے قبل پولیس نے کل سات افراد کو گرفتار کیا تھا۔
"اب تک اس معاملے میں ایک چوکیدار سمیت سات افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دو ملزمان نے پیر کو عدالت میں خودسپردگی کی۔ ان پر زہریلی اسپرٹ فروخت کرنے کا الزام ہے۔ ان تمام افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور عدالت کے حکم پر کارروائی کی جا رہی ہے۔" -سورن پربھات، ایس پی، موتیہاری