ہندوستان آیت اللہ علی خامنہ ای کے جلوس جنازہ میں شرکت کرے گا، یہاں جانیں پی ایم مودی کی جگہ کون جائے گا؟
ایران کےسپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات چار جولائی کو شروع ہوں گی اور نو جولائی کو اختتام پذیر ہوں گی۔
Published : June 29, 2026 at 6:40 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 6:48 PM IST
نئی دہلی: ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات چار جولائی سے نو جولائی تک ہونے والی ہیں۔ انہیں ایران کے مقدس شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا، جو ان کا آبائی شہر بھی ہے۔ خبر رساں ایجنسی اے این آئی کی رپورٹ کے مطابق اس تقریب میں ہندوستان کی نمائندگی بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ پبیترا مارگریتا کریں گے۔
اس سے قبل ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی۔
Bihar Governor Lt Gen Syed Ata Hasnain and Minister of State for External Affairs, Pabitra Margherita, to attend funeral ceremony of Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei on behalf of the Indian government: Iranian Sources pic.twitter.com/CnjeFZp3Ju— ANI (@ANI) June 29, 2026
غور طلب ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ہوگئے تھے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر جاری تنازعہ کی وجہ سے ان کی تدفین ملتوی کر دی گئی تھی لیکن اب ایران اور امریکہ کے درمیان عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے بعد آخری رسومات چار جولائی کو ادا کی جائے گی۔ ان کی یاد میں ایک شاندار تقریب کا بھی اہتمام کیا جائے گا جس میں مختلف ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے۔
پی ایم مودی شرکت کیوں نہیں کریں گے؟
اگرچہ سفارتی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں کی جارہی تھیں کہ آیا پی ایم مودی ذاتی طور پر تہران کا دورہ کریں گے، لیکن اب ان کی غیر حاضری کی وجہ واضح ہوگئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پہلے سے موجود اور مصروف بین الاقوامی شیڈول کی وجہ سے ایران کا دورہ کرنے سے قاصر ہیں۔ مبینہ طور پر وہ جلد ہی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ کرنے والے ہیں۔
گورنر حسنین اور پبیترا مارگریٹا شرکت کریں گے
مرکزی حکومت نے اس وفد کا انتخاب احتیاط سے کیا ہے۔ بہار کے گورنر حسنین ایک سابق بھارتی فوجی افسر ہیں جو مغربی ایشیائی امور اور انسداد دہشت گردی کی حکمت عملیوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کی شرکت اس اسٹریٹجک اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ ہندوستان اس ایونٹ کو اہمیت دے رہا ہے۔ دریں اثنا، خارجہ امور کی وزیر مملکت کے طور پر مارگریٹا کا انتخاب ایران کے ساتھ ہندوستان کی سفارتی وابستگی کا واضح اشارہ ہے۔
بھارت نے خراج عقیدت پیش کی
غور طلب ہے کہ ہندوستان طویل عرصے سے ایران کو اہم پارٹنر مانتا رہا ہے۔ خامنہ ای کے انتقال کے بعد، ہندوستان کے خارجہ سکریٹری وکرم مصری نے تعزیت کے لیے ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا تھا۔ مزید برآں، 40 دن کے تنازع کے دوران، وزیر اعظم مودی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایرانی قیادت کے ساتھ مسلسل بات چیت جاری رکھی۔ حال ہی میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خود برکس اجلاس کے لیے نئی دہلی کا دورہ کیا۔ اس سے قبل 2024 میں اس وقت کے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد بھارتی نائب صدر جگدیپ دھنکھر نے بھارتی وفد کی قیادت کی تھی۔
چار جولائی کو آیت اللہ علی خامنہ ای کا جلوس جنازہ
خامنہ ای کی میت تہران کے گرینڈ موسیلہ کمپلیکس میں 4 جولائی سے عوامی دیدار کے لیے رکھی جائے گی۔ اس کے بعد تہران اور مقدس شہر قم میں عظیم الشان جنازے نکالے جائیں گے۔ پھر 9 جولائی کو انہیں ان کے آبائی شہر مشہد میں حرم امام رضا میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ان تقریبات کے دوران ایران میں لاکھوں افراد کے جمع ہونے کی توقع ہے۔ بھارت کے علاوہ پاکستان، عراق، روس اور چین کے نمائندے بھی شرکت کر سکتے ہیں۔
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