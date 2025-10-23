بہار انتخابات 2025: پٹنہ کی مشغول ترین میرین ڈرائیو، جہاں کھانے کے ساتھ ریاست کی ترقی کے موضوع ہوتے ہیں زیر بحث
دور دور سے لوگ روزی روٹی کی تلاش میں میرین ڈرائیو آتے ہیں اور اپنی مشکلات بانٹتے ہیں۔ گراؤنڈ رپورٹ پڑھیں۔
By Bilal Bhat
Published : October 23, 2025 at 6:39 PM IST|
Updated : October 23, 2025 at 6:45 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ جہاں سیاسی جماعتیں 6 نومبر کو ہونے والے ووٹ کے لیے اپنی انتخابی حکمت عملی بنانے میں مصروف ہیں، وہیں عام لوگ روز مرہ کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کی ایک جھلک پٹنہ کے میرین ڈرائیو پر گنگا پاتھ کے کنارے دیکھی گئی۔
گنگا کے کنارے پٹنہ میرین ڈرائیو پر چھٹھ تہوار کے لیے آنے والے مہمانوں کی تفریح کے لیے لوگ کھانے پینے کے شاندار اسٹال لگانے میں مصروف ہیں۔ سٹال کے مالکان مختلف پس منظر سے آتے ہیں۔ کچھ مجبوری سے باہر آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس معاش کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، جب کہ کچھ زیادہ آمدنی کی تلاش میں آئے ہیں۔ ان کی مشترکہ خواہش زیادہ سے زیادہ کمانا ہے۔
چونکہ بہار میں انتخابی موسم ہے، اس لیے ریاست کے سیاسی ماحول کا اندازہ لگانے کے لیے یہ ایک مناسب جگہ ہے۔ بہار سیاسی طور پر سب سے زیادہ باشعور ریاستوں میں سے ایک ہے، اور یہاں کے لوگ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ سویتا دیوی ان میں سے ایک ہیں۔
سویتا دیوی اور اس کے شوہر، متھیلیش کمار، دریائے گنگا کے کنارے ایک کیفے چلاتے ہیں، کلہاڑ (مٹی کے گلاس) میں طرح طرح کی چائے پیش کرتے ہیں۔ وہ گلزار باغ کے رہائشی ہیں، جو ریاستی دارالحکومت کے مشرقی کنارے پر پٹنہ صاحب اسمبلی حلقہ کے تحت آتا ہے۔ یہاں انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ شیڈول ہے۔
سویتا نے وضاحت کی کہ اس نے پہلے بین الاقوامی طبی انسانی تنظیمکے ساتھ مختلف اضلاع میں کام کیا، جس میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نجی ملازمت کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے بجائے، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور یہاں اپنا کیفے کھولا۔
سویتا نے کہا، "بہت سے پڑھے لکھے لوگ نوکریوں کی تلاش میں ہیں۔ انہیں روزگار فراہم کیا جانا چاہیے۔ فیکٹریاں اور بڑے کاروبار دوسری ریاستوں میں واقع ہیں۔ بہار کو بھی ان کی ضرورت ہے۔ اس سے لوگوں کی دوسری جگہوں پر منتقلی رک جائے گی۔" انہوں نے کہا کہ بہار میں صنعت لانے کے بجائے سیاست دان عوام کو صرف یقین دلاتے ہیں۔ انہیں درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ اس امید پر ووٹ دیں گی کہ یہاں کچھ اچھا ہوگا۔
سویتا نے مزید کہا مہنگائی، سمارٹ بجلی کے میٹر اور گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (جی ایس ٹی) جیسے مسائل ہیں۔ ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ سمارٹ میٹروں نے پرانے کی جگہ لینے کے بعد سے بجلی کے بل چار گنا بڑھ گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے حالیہ جی ایس ٹی میں کٹوتی بھی محض ایک دھوکہ ہے۔ اس سے لوگوں سے پیسے بٹورنے میں مدد ملے گی۔
جے پی گنگا پتھ (جسے پٹنہ میرین ڈرائیو بھی کہا جاتا ہے) شام کو ایک بڑا ہجوم دیکھتا ہے۔ لوگ یہاں ٹہلنے اور کھانے پینے کے لیے آتے ہیں۔ چہل قدمی کی چمکتی ہوئی روشنیوں کے درمیان، روبی دیوی نامی خاتون کھلونے فورخت کرتی ہیں اور اپنے تین بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں۔ روبی اور ان کے شوہر ان لوگوں میں شامل ہیں جو یہاں بہتر روزی روٹی کمانے اور پیسے کمانے آئے تھے۔
وہ کھانے کی گاڑیوں سے نکلنے والی مختلف پکوانوں کی دلکش خوشبو سے غافل ہیں اور پریشان ہیں کہ رات کے کھانے میں اس کے گھر والے کیا کھائیں گے۔ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "میں صرف 40 روپے کے کھلونے فروخت کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کروں۔ ہم قریب ہی ایک کرائے کے کمرے میں رہتے ہیں، جس کا ماہانہ 4000 روپے خرچ ہوتا ہے۔" روبی اور اس کے شوہر یہاں کھلونے فروخت کر رہے ہیں جب سے وہ تقریباً پانچ ماہ قبل پٹنہ کے بختیار پور قصبے کے قریب گنگا دیارا علاقے سے اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آئے تھے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے۔ وہ قصبے کے کچھ گھروں میں گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی ہے، جب کہ ان کا شوہر ایک زرعی مزدور ہے۔ وہ مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو آنگن واڑی مراکز میں بھیجتے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ وہ آخر کار سرکاری اسکولوں میں جائیں گے۔
روبی نے بتایا کی کہ ہر سال جون کے آس پاس، جب ہمالیہ اور شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں مانسون کی وجہ سے دریا کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا آبائی گھر سیلاب کی زد میں آ جاتا ہے۔ اکتوبر-نومبر تک، وہاں رہنے والے ہر شخص کو جب تک پانی کم نہیں ہوتا محفوظ علاقوں میں جانے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ سیلاب پر قابو پانے کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ ہم اور ہماری زندگیاں بے گھر نہ ہوں۔
سیاسی طور پر روبی بھی بہار کے دیگر شہریوں کی طرح جانتی ہیں کہ ریاست میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ یہ انتخابات دو مرحلوں میں ہوں گے جن میں ووٹنگ 6 اور 11 نومبر کو ہوگی۔ وہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے گھر (بختیار پور) جانے کا ارادہ رکھتی ہے، جہاں پہلے مرحلے میں ووٹنگ ہوگی۔ روبی نے کہا، "ہمیں ووٹر کی پرچیاں ملتی ہیں اور الیکشن کے دن اپنے پولنگ بوتھ پر ووٹ دیتے ہیں۔"
تھوڑے ہی فاصلے پر ضلع روہتاس کے دعوتھ تھانہ علاقے کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے سریندر رائے غبارے فروخت کر رہے ہیں اور الیکشن کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے آبائی گاؤں واپس آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ غبارے فروخت کرنے والے سریندر نے کہا، "انتخابی مہم کے آخری مرحلے کے دوران، میرے علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔
جس طرح شام کے وقت دریا کے کنارے قائم ہونے والا یہ کھانا پکانے کا مرکز دور دور سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اسی طرح یہ ریاست کے مختلف حصوں کے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو غربت اور بے روزگاری کے درمیان زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
نیتی آیوگ کے تازہ ترین کثیر جہتی غربت انڈیکس کے اعداد و شمار کے مطابق، بہار میں 2022-23 میں ملک میں سب سے زیادہ غربت کی شرح 26.59 فیصد تھی، جو کہ قومی اوسط 11.28 فیصد تھی۔ قومی کثیر جہتی غربت انڈیکس صحت، تعلیم اور معیار زندگی کی محرومیوں کی پیمائش کرتا ہے، جس کی نمائندگی اقوام متحدہ کے 12 پائیدار ترقیاتی اہداف کے ساتھ منسلک اشاریوں سے ہوتی ہے۔
بہار حکومت نے 2023 میں ذات پات پر مبنی سروے کیا، جس میں پتہ چلا کہ تقریباً 9.4 ملین خاندان، یا ریاست کے 34.13 فیصد گھرانوں کی ماہانہ آمدنی 6,000 روپے یا اس سے کم ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، 2023-24 مالی سال میں بہار میں 15 سے 29 سال کی عمر کے 9.9 فیصد نوجوان بے روزگار تھے۔ اگرچہ یہ 2018-19 میں بے روزگاری کی شرح 30.9 فیصد سے نمایاں طور پر کم ہے، لیکن بزرگ عمر کے گروپوں میں بے روزگاری زیادہ ہے۔
بہار میں بے روزگاری ایک وجہ ہے جو ریاست بھر کے مختلف اضلاع کے لوگوں کو روزی روٹی اور بہتر زندگی کی تلاش میں گھروں سے باہر نکال دیتی ہے اور بہت سے لوگ دوسری ریاستوں میں مہاجر مزدور بن جاتے ہیں جب کہ کچھ کھانے کی منڈیوں یا کھانے پینے کی چیزوں میں ہاتھ آزمانے کے لیے دوسری ریاستوں میں جاتے ہیں۔
انتخابات کے دوران اس طرح کے فوڈ کورٹس کا دورہ مختلف علاقوں میں لوگوں کے مسائل اور خواہشات کے بارے میں زمینی سطح پر بصیرت فراہم کرتا ہے۔ بھوجپور ضلع کے آرا قصبے کے رہنے والے کندن کمار راہگیروں کو ڈنمارک سے درآمد شدہ مشین میں پکائے گئے شاندار اطالوی کھانے کا مزہ چکھنے کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ ٹوائی لائٹ فوڈ کورٹ میں ایک وین میں براسٹر پیزا نامی ایک چھوٹا ریستوراں چلاتے ہیں، جو تندور سے سیدھا راہگیروں کو پیزا فروخت کرتے ہیں۔ کندن ہائیر سیکنڈری گریجویٹ ہیں۔
کندن نے کہا، "موجودہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ایم ایل اے اور سابق وزیر امریندر پرتاپ سنگھ کو ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے دوبارہ انتخابی ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کی شکایات کو نظر انداز کیا اور اپنا زیادہ تر وقت جھارکھنڈ کے جمشید پور میں گزارا۔ ان کی جگہ سنجے سنگھ 'ٹائیگر' کو ٹکٹ مل گیا۔"
بی جے پی امیدوار کا مقابلہ سی پی آئی (ایم ایل) کے امیدوار قیام الدین انصاری سے ہے، اور آرا سیٹ پر سخت مقابلہ ہے۔ آرا میں پہلے مرحلے میں 6 نومبر کو ووٹنگ ہونے والی ہے۔ کندن نے مزید کہا، "ہم ترقی اور انتشار کے خلاف ووٹ دیں گے۔ پولنگ والے دن، ہم اپنی دکانیں بند کر کے ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے آبائی علاقوں میں جائیں گے۔ پٹنہ میں بھی اسی دن الیکشن ہو رہے ہیں، اس لیے فوڈ کورٹ بند رہے گا۔"
کندن کے قریب، سنہری رنگ میں ملبوس گنجن شرما، ایک مجسمے کی طرح کھڑے ہیں، جس سے راہگیر 20 روپے میں اپنے ساتھ فوٹو کھینچ سکتے ہیں۔ گنجن کا تعلق گیا ضلع کے امام گنج اسمبلی حلقہ کے جموارہ کلاں گاؤں سے ہے۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح، وہ زندگی گزارنے کے لیے ریاست سے باہر سفر کرتے ہیں، زیادہ تر ممبئی میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس دوران انہیں کبھی کبھار فلموں میں ایک اضافی فنکار کے طور پر بھی کام مل جاتا ہے۔ وہ حال ہی میں گھر لوٹے ہیں اور اس بار ووٹ ڈالنے پر غور کر رہے ہیں۔
گنجن نے کہا کہ وہ اپنا ووٹ ڈالتے وقت امیدوار کی کارکردگی اور پس منظر پر غور کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پولنگ کے دن اپنے گاؤں میں موجود رہیں گے۔ ان کے علاقے کے لوگ ترقی سے مطمئن ہیں اور مزید ترقی کی امید کر رہے ہیں۔
امام گنج، درج فہرست ذاتوں کے لیے مخصوص ہے، طویل عرصے سے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثر ہے۔ دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 11 نومبر کو ہوگی۔ یہ مقابلہ مرکزی وزیر اور ہندوستانی عوام مورچہ (سیکولر) کے بانی جیتن رام مانجھی کی بہو دیپا کماری اور جن سورج پارٹی کے اجیت کمار (ایک ڈاکٹر) کے درمیان ہونے کا امکان ہے، جب کہ آر جے ڈی نے ابھی تک کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا ہے۔ یہاں کی مرکزی سڑک پر لوگوں کی آوازیں اور دلچسپیاں بہار کے مختلف خطوں اور ثقافتوں کی طرح متنوع ہیں، لیکن ان کی ضروریات ایک جیسی اور بنیادی ہیں۔
فروغ پزیر مارکیٹ اور مستقبل کے منصوبے
فی الحال، تفریح گاہ تقریباً 500 کھانے پینے کی اشیاء کے اسٹالز پر فخر کرتا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد غبارے، موبائل فون کے کور، کھلونے، ٹیٹو، زیورات اور دیگر اشیاء فروخت کرتے ہیں، جس سے اس علاقے کو ایک ہلچل والے بازار میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے درمیان جگہ کا مقابلہ بھی ہے۔
پٹنہ اسمارٹ سٹی لمیٹڈ۔ بنیادی ڈھانچے، شہری سہولیات اور شہری زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مرکز کے اسمارٹ سٹی پہل کو نافذ کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ایک خصوصی مقصد والی گاڑیوں کی شامل کردہ اسکیم نے منظم وینڈنگ کی جگہیں فراہم کرنے اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کے لیے 'گنگا پتھ پری فیبریکیٹڈ وینڈنگ زون پروجیکٹ' کا آغاز کیا ہے۔
فوڈ سیلرز اور دکانداروں کی سہولت کے لیے اس اقدام کے ایک حصے کے طور پر دریا کے کنارے کل 500 فیبریکیڈیٹ کیوسک لگائے جائیں گے۔ تقریباً 80 کیوسک پہلے ہی نصب کیے جا چکے ہیں، جبکہ باقی اسٹوریج یارڈ میں تنصیب کے لیے تیار ہیں۔
پی ایس سی ایل کے ایک سینئر اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا ایک بار جب تمام کیوسک نصب ہو جائیں گے، درخواست اور تصدیق کے عمل کے بعد انہیں وینڈرز کو الاٹ کر دیا جائے گا۔ سب کچھ شفاف طریقے سے کیا جائے گا۔ تاہم، اس میں کچھ مہینے لگ سکتے ہیں۔ فی الحال، تمام اہلکار اسمبلی انتخابات میں مصروف ہیں۔ انتخابات ختم ہونے کے بعد کام میں تیزی آئے گی۔"
پی ایس سی ایل کے اہلکار نے کہا کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے دیگر مقامات پر بھی نافذ کیا جا سکتا ہے۔