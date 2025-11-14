بہار انتخابی نتائج: کانگریس نے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا، ای سی نے وضاحت کے طور پر ذرائع کا حوالہ دیا
"یہ واضح ہے کہ مردہ ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے نشانہ بنایا جائے گا": الیکشن کمیشن کے ذرائع۔
Published : November 14, 2025 at 10:47 PM IST
نئی دہلی: بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج کے رجحانات نے واضح کر دیا ہے کہ این ڈی اے بھاری اکثریت سے جیت رہی ہے۔ اپوزیشن نے اس شکست کا ذمہ دار الیکشن کمیشن کو ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے اس شکست کے لیے الیکشن کمیشن اور بہار میں کرائے گئے خصوصی الیکشن ریویو (ایس آئی آر) کے عمل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کانگریس چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر الزام لگا رہی ہے۔
حزب اختلاف کے ان الزامات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذرائع نے جمعہ کو کہا کہ یہ واضح ہے کہ سی ای سی کو نشانہ بنایا جائے گا کیونکہ اس نے خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) کے ذریعے ریاست میں ووٹر لسٹ کی صفائی کی تھی۔
کانگریس پارٹی کے ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل خصوصی انتخابی جائزہ (SIR) نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور جنتا دل (یونائیٹڈ) کی قیادت والی این ڈی اے کی حمایت کی، ای سی آئی کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے خصوصی انتخابی جائزہ (ایس آئی آر) کے ذریعے بہار میں ووٹر لسٹ کی صفائی کی۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ بہار میں ایس آئی آر کے دوران کوئی اپیل نہیں کی گئی۔
اسمبلی انتخابات کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے، ذرائع نے بہار میں ایس آئی آر مشق کے ایک حصے کے طور پر شائع کردہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے 6.5 ملین ناموں کو ہٹانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "کانگریس اور راشٹریہ جنتا دل ہار گئے کیونکہ 2.2 ملین لوگ مر گئے، 3.6 ملین مستقل طور پر ہجرت کر گئے۔ صبح سویرے سے، جب ابتدائی رجحانات نے بہار میں این ڈی اے کی واضح جیت کا اشارہ دیا، کانگریس کے سینئر لیڈروں بشمول پون کھیرا نے ووٹر لسٹ کو صاف کرنے کے لیے ایس آئی آر کے انعقاد پر سی ای سی کی تنقید کی۔ انتخابی نتائج پر اپنے پہلے ردعمل میں کھیرا نے نامہ نگاروں سے کہا، "مقابلہ براہ راست الیکشن کمیشن آف انڈیا اور بہار کے لوگوں کے درمیان ہے۔ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔"
انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، "میں (چیف الیکشن کمشنر) گیانیش کمار اور بہار کے لوگوں کے درمیان براہ راست مقابلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں بہار کے لوگوں کو کم نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے اسپیشل انٹینسیو ریویو (ایس آئی آر) اور 'ووٹ چوری' کے باوجود بڑی ہمت دکھائی ہے۔" دیکھتے ہیں کہ گیانیش کمار آنے والے گھنٹوں میں کتنے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔"
قابل ذکر ہے کہ اسمبلی انتخابات سے پہلے ’گرینڈ الائنس‘ نے ریاست بھر میں ’ووٹر رائٹس یاترا‘ کا انعقاد کیا تھا اور حکمراں پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے الیکشن کمیشن پر ایس آئی آر میں ’ووٹ چوری‘ کا الزام لگایا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن جماعتوں کے الزامات کی تردید کی تھی۔