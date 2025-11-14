ایم آئی ایم نے ایک بار پھر بہار میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا، پانچ امیدوار ہوئے کامیاب
اے آئی ایم آئی ایم نے بڑی جیت حاصل کی، سیمانچل میں تیجسوی یادو کی پتنگ کاٹی۔ اویسی نے اتنی سیٹیں جیت لی ہیں۔
Published : November 14, 2025 at 5:34 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 5:43 PM IST
پٹنہ: جہاں بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج نے این ڈی اے کو زبردست جیت دکھائی ہے وہیں اسد الدین اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے سیمانچل علاقے میں ایک بار پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اے آئی ایم آئی ایم نے پانچ سیٹیں جیتی ہیں۔
سیمانچل میں پانچ سیٹیں جیتنا: اے آئی ایم آئی ایم نے بہار کے مسلم اکثریتی علاقے سیمانچل میں مسلسل دوسری بار اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ فتح کے راستے پر ہے۔ اویسی کے امیدواروں نے جوکیہاٹ، کوچدھامن، ٹھاکر گنج، امور اور بیسی میں کامیابی حاصل کی ہے۔
کون سی سیٹیں جیتی ہیں؟ عمور سے اختر الایمان کامیاب ہوئے۔ محمد سرور عالم کوچدھامن سے کامیاب ہوئے۔ جوکی ہاٹ سے محمد مرشد عالم جیت گئے۔ محمد توصیف عالم بہادر گنج سے جیت گئے۔ بیسی سے غلام سرور کامیاب رہے۔ تاہم اس کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
کانگریس سے بہتر کارکردگی: اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حیدرآباد کے ایم پی اسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) نے ایک بار پھر مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مسلسل دوسری بار پانچ سیٹیں جیت کر، پارٹی نے ثابت کر دیا ہے کہ 2020 میں اس کی کامیابی کوئی تُکہ نہیں تھی، بلکہ یہ کہ سیمانچل خطے میں اس کی سیاسی جڑیں مضبوط اور پائیدار ہوتی جا رہی ہیں۔
کانگریس سے بہتر کارکردگی: اے آئی ایم آئی ایم نے اس الیکشن میں دوسری بار کوچدھامن، جوکیہاٹ، ٹھاکر گنج، امانور اور بیسی سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اس جیت کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم نے نیشنل پارٹی کانگریس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس الیکشن میں کانگریس کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ 2020 کے انتخابات میں کانگریس پارٹی نے بہار میں 19 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی لیکن اس الیکشن میں وہ اب تک صرف چار سیٹوں پر آگے ہے۔
آر جے ڈی کے ساتھ اتحاد کی خواہش: اسد الدین اویسی کی پارٹی نے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے گرینڈ الائنس میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ پارٹی کے ریاستی صدر اختر الایمان نے یہاں تک کہ آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد یادو، تیجاشوی یادو، اور انڈیا الائنس کی دیگر اتحادی جماعتوں کو خط لکھ کر انڈیا الائنس کے تحت الیکشن لڑنے کی کوشش کی۔ تاہم بی جے پی کی ’بی‘ ٹیم کی مداخلت کی وجہ سے اویسی کی پارٹی کو انڈیا الائنس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اویسی کی پارٹی نے صرف چھ سیٹوں کی درخواست کی تھی۔
انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے سے پہلے، اخترالاایمان کی قیادت میں اے آئی ایم آئی ایم کے کارکنوں اور لیڈروں نے لالو پرساد کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا۔ اس کے باوجود اے آئی ایم آئی ایم کو عظیم اتحاد میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اویسی کی پارٹی نے بہار کی کئی مسلم اکثریتی سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے۔
سیمانچل میں اے آئی ایم آئی ایم کی کامیابی: سینئر صحافی روی اپادھیائے کا کہنا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم کی مسلسل کامیابی کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ سیمانچل علاقہ کا ترقی اور سیاسی نمائندگی کے لحاظ سے پیچھے رہنا ہے۔ اویسی کی جارحانہ اور واضح بیان بازی آبادی کے ایک ایسے حصے سے اپیل کرتی ہے جو اپنے حقوق کے لیے مضبوط موقف کی وکالت کرتا ہے۔
سینئر صحافی روی اپادھیائے، "اس خطہ میں رائے دہندگان کا ایک بڑا حصہ، خاص طور پر مسلم کمیونٹی، محسوس کرتی ہے کہ آر جے ڈی اور کانگریس جیسی روایتی پارٹیوں نے ان کی توقعات اور ضروریات پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی ہے۔ اے آئی ایم آئی ایم نے اس نظر اندازی کو اپنی سیاست کی بنیاد بنایا ہے۔ پارٹی نے سیمانچل کے مسلمانوں کو بااختیار بنانے اور عزت نفس کی سیاست کی حمایت کی ہے۔"
سیاسی اثر اور مستقبل: اے آئی ایم آئی ایم کی اس کامیابی کا بہار کی سیاست پر سیدھا اثر پڑے گا۔ سینئر صحافی امرناتھ آنند کا کہنا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم کی اس کارکردگی کا اثر آنے والے وقت میں نہ صرف سیمانچل کے چار اضلاع پر پڑے گا بلکہ بہار کی 40 سے زیادہ سیٹوں پر بھی اثر پڑے گا جہاں مسلم ووٹروں کی خاصی آبادی ہے۔ بہار میں اے آئی ایم آئی ایم کے مضبوط ہونے کا سیدھا اثر آر جے ڈی اور تیجسوی یادو کی پارٹی پر پڑے گا۔
سینئر صحافی امرناتھ آنند نے کہا "گزشتہ 35 سالوں سے، بہار کی سیاست میں مسلم ووٹ آر جے ڈی کی طرف گئے ہیں۔لیکن جس طرح سے اویسی کی پارٹی نے پانچ سیٹیں جیتی ہیں اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ مسلم ووٹروں کا مستقبل میں اویسی کی طرف جھکاؤ ہوگا، جو کہ آر جے ڈی کے لیے کسی جنگ سے کم نہیں ہے۔"