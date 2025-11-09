بہار میں انتخابی تشہیر کا آج آخری دن، تیجسوی، نتیش، راہل گاندھی اور یوگی کی ریلیاں، 122 سیٹوں کیلئے جنگ عروج پر
آج انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد دوسرے مرحلے میں 122 نشستوں کے لیے 11 نومبر کو ووٹنگ ہوگی۔
Published : November 9, 2025 at 9:17 AM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے انتخابی تشہیر آج شام پانچ بجے ختم ہو جائے گی۔ 122 سیٹوں کے لیے ووٹنگ 11 نومبر کو ہوگی۔ آخری دن مہا گٹھبندھن اور این ڈی اے عوام کی حمایت پانے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی ہیں۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سہسرام کے فاضل گنج اسٹیڈیم میں این ڈی اے امیدوار سنیہلتا کی حمایت میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد اروال میں بھی ان کی ایک ریلی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار روہتاس، اورنگ آباد اور کیمور اضلاع میں مسلسل ریلیاں کریں گے، جس میں ووٹروں سے "ایک بار پھر این ڈی اے حکومت کو ووٹ دینے" کی اپیل کی جائے گی۔ انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں اور تمام سینئر لیڈران آج اپنی آخری کوشش کر رہے ہیں۔
یوگی، راہل، راجناتھ اور تیجسوی کی ریلیاں
بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم کے آخری دن پورا حزب اختلاف اور حکمراں اتحاد میدان میں اتر آیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ آج سیتامڑھی، سمستی پور، مغربی چمپارن اور مدھوبنی میں چار ریلیاں کریں گے۔
دریں اثنا، گرینڈ الائنس کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار تیجسوی یادو، اروال، روہتاس، اورنگ آباد، جہان آباد اور کیمور میں پانچ عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کشن گنج اور پورنیا میں دو ریلیاں کریں گے، جب کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کیمور میں گوہ اور موہنیا میں این ڈی اے امیدواروں کے لیے ووٹ مانگیں گے۔ شام پانچ بجے انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد دوسرے مرحلے میں 122 نشستوں کے لیے 11 نومبر کو ووٹنگ ہوگی۔
تیجسوی کی 37 ویں سالگرہ
بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی مہم کا آج آخری دن ہے اور آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو اپنی 37ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ آر جے ڈی کارکنوں نے جوش و خروش سے ریاستی دفتر کو سجایا اور دیواروں پر بڑے بڑے پوسٹر لٹکائے اور تیجسوی یادو کو "بہار کا اگلا وزیر اعلی" قرار دیا۔ کارکنان جوش و خروش سے لبریز ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بار تیجسوی یادو بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ سالگرہ کے ساتھ ہی انتخابی ماحول نے آر جے ڈی کیمپ میں نئی توانائی ڈال دی ہے۔
