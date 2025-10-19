بہار اسمبلی انتخابات 2025: کانگریس کے امیدواروں کی دوسری لسٹ جاری، دونوں فہرستوں میں سات مسلم چہرے شامل
کانگریس کی دوسری فہرست میں نرکتیا گنج، کشن گنج، پورنیہ، گیا ٹاؤن اور قصبہ سیٹ شامل ہے۔
پٹنہ: کانگریس نے بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے اپنی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔ اس فہرست میں پانچ امیدواروں کے نام شامل ہیں۔ اس سے قبل کانگریس نے اپنی پہلی فہرست میں 48 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ اسی کے ساتھ پارٹی دونوں فہرستوں کو ملا کر اب تک کل 53 امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے۔
کانگریس کی دوسری فہرست میں پانچ نام شامل
کانگریس کے امیدواروں کی دوسری فہرست میں شامل پانچ امیدواروں میں نرکٹیا گنج سے شاشوت کیدار پانڈے، کشن گنج سے محمد قمر الہدیٰ، پورنیہ سے جتیندر یادو، گیا ٹاؤن سے موہن سریواستو اور قصبہ سے محمد عرفان عالم کو میدان میں اتارا گیا ہے۔
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। pic.twitter.com/QOJYmfbYgw— Bihar Congress (@INCBihar) October 18, 2025
کس کو کہاں سے ٹکٹ ملا؟
1۔ نرکٹیا گنج: شاشوت کیدار پانڈے
2- کشن گنج: محمد قمر الہدیٰ
3- قصبہ: محمد عرفان عالم
4- پورنیا: جتیندر یادو
5- گیا ٹاؤن: موہن سریواستو
دو فہرستوں میں سات مسلم امیدوار
اس کے ساتھ کانگریس پارٹی نے اپنے پانچ امیدواروں کی فہرست میں تین مسلم امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ اس سے قبل پارٹی نے جاری کیے گئے 48 ناموں میں سے چار مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دیا تھا۔ اب تک اعلان کیے گئے کل 53 ناموں میں کل سات مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔
کشن گنج کے موجودہ ایم ایل اے کا ٹکٹ کٹ گیا
کانگریس کی دوسری فہرست میں کشن گنج سے موجودہ ایم ایل اے اظہار الحسین کا ٹکٹ کٹ گیا ہے۔ پارٹی نے اس سیٹ کے لیے اے آئی ایم آئی ایم ایم ایل اے قمر الہدیٰ کو ٹکٹ دے دیا ہے۔ اے آئی ایم آئی ایم ایم ایل اے قمر الہدیٰ نے سنہ 2019 کے ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی۔
کانگریس کی پہلی فہرست میں 48 امیدوار شامل
اس سے قبل کانگریس نے 17 اکتوبر کو اپنے 48 امیدواروں کی فہرست جاری کی تھی۔ سنیچر کو پانچ امیدواروں کی فہرست جاری کرنے کے ساتھ ہی پارٹی اب تک مجموعی طور پر 53 امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے۔ پہلی فہرست میں کانگریس نے 11 موجودہ ارکان اسمبلی پر اعتماد ظاہر کیا تھا۔
